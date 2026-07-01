Η τελευταία φορά που ο Moby έπαιξε στην Αθήνα

Τις τελευταίες ημέρες, σίγουρα θα έχετε δει κάπου στα social, μερικές απεγνωσμένες προσπάθειες αναζήτησης εισιτηρίων για τη sold out συναυλία του Moby στο Release Athens, την Τετάρτη (1/7).

Ο μουσικός και παραγωγός μερικών από των πιο πρωτοποριακών άλμπουμ στον κόσμο, ετοιμάζει τη μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ στη χώρα, επιστρέφοντας μάλιστα στην ίδια σκηνή που κατέκτησε πριν από 15 χρόνια. Εκείνη η τελευταία του εμφάνιση το καλοκαίρι του 2011 στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Ejekt Festival, έχει μείνει για πολλούς λόγους χαραγμένη στη μνήμη όσων βρέθηκαν⋅ πρώτα απ' όλα, γιατί στη συναυλία εκείνη, άλλαξαν όλα μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Η τελευταία φορά που είδαμε τον Moby στην Αθήνα

Στις 22 Ιουνίου 2011, μια μεγάλη συναυλία επρόκειτο να λάβει χώρα στην Πλατεία Νερού. Η Amy Winehouse και ο Moby θα εμφανίζονταν μαζί στο πλαίσιο του Ejekt Festival, για να γράψουν ιστορία. Τελικά η ιστορία γράφτηκε, αλλά για άλλους λόγους. Το 2011 ήταν μια τραγική χρονιά για την 27χρονη τότε Winehouse, καθώς η ίδια έδινε μάχες με τις εξαρτήσεις.

Λίγες μέρες πριν την προγραμματισμένη τους συναυλία στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις 18/6, η Amy Winehouse και ο Moby βρίσκονταν για συναυλία στο Βελιγράδι, μια συναυλία που όπως γράφτηκε στα δημοσιεύματα της εποχής, την βρήκε σε πολύ κακή κατάσταση. Τόσο κακή που μερικές ώρες μετά από εκείνο το live που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ο Moby έγραψε στο twitter του: «Δεν γνωρίζω προσωπικά την Amy Winehouse…Ελπίζω όμως κάποιος να παρέμβει και να τη βοηθήσει. Το θέαμα είναι θλιβερό…»

Τα όσα έγιναν στο Βελιγράδι ταξίδεψαν γρήγορα και δεδομένης της προγραμματισμένης της συναυλίας στην Αθήνα, η είδηση καλύφθηκε μαζικά από τα ελληνικά ΜΜΕ. Η Λ. 39 ετών που είχε αγοράσει εισιτήριο για εκείνη τη συναυλία, αναφέρει στο Reader.gr πως θυμάται να παίρνουν τηλέφωνο στα φυσικά σημεία προπώλησης για να μάθουν τι θα γίνει. Γι' αυτό μέχρι και τελευταία στιγμή ήλπιζαν όλοι πως η Amy Winehouse θα καταφέρει να εμφανιστεί στη σκηνή.

Η Amy Winehouse μετά από εκείνη την βραδιά στο Βελιγράδι, ακύρωσε τις εμφανίσεις που θα ακολουθούσαν. Το δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε έγραφε: «H τραγουδίστρια θέλει να ζητήσει συγγνώμη από τους οπαδούς της στην Τουρκία και την Ελλάδα που περίμεναν να την δουν, αλλά πιστεύει ότι η ακύρωση των εμφανίσεων είναι η σωστή κίνηση. Αν και θέλει να δώσει αυτές τις συναυλίες, συμφώνησε με το management της ότι δεν είναι σε θέση να εμφανιστεί στην σκηνή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και θα επιστρέψει στην Μεγάλη Βρετανία». Λόγω της ακύρωσης της εμφάνισης της Amy Winehouse, το Ejekt Festival μείωσε την τιμή του εισιτηρίου από 50 στα 40 ευρώ και την ημέρα της συναυλίας θα επιστρεφόταν η διαφορά στους κατόχους των εισιτηρίων.

Ο Moby έγινε ο headliner της βραδιάς, με τα συγκροτήματα Τhe Vaccines, Βlackfield και τους Έλληνες Βaby Guru, να του κάνουν support. Όπως θυμάται η Λ. παρά την ακύρωση και όσα είχαν προηγηθεί, το κοινό αποθέωσε το Moby, άλλωστε η σχέση του μαζί του μετρούσε ήδη χρόνια. Την επόμενη ημέρα (23/6/11) έδωσε μια συναυλία στο ανοιχτό θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συγκεντρώθηκαν 10.000 άτομα. Από τότε δεν έχει έρθει ξανά στην Ελλάδα.

Ο Moby το 1996 στο Rock of the Gods Festival στη Δραπετσώνα

Πριν από το 2011, ο Moby έχει δώσει ξανά συναυλίες στο πλαίσιο του Rockwave Festival το 2005 και το 2009 ενώ το 2003 έδωσε μια συναυλία στο θέατρο Λυκαβηττού.

Η πρώτη όμως φορά που το ελληνικό κοινό άκουσε live τον Moby, ήταν 30 χρόνια πριν, συγκεκριμένα την Κυριακή 14 Ιουλίου του 1996 στη Δραπετσώνα, στο πλαίσιο του διήμερου φεστιβάλ Rock of the Gods Festival. Ο Moby τότε ήταν ένα από τα ονόματα που έπαιζαν πριν τον headliner Iggy Pop και όπως έχει γραφτεί σε παλαιότερα δημοσιεύματα από ανθρώπους που βρέθηκαν στη συναυλία, ήταν πραγματικά σαρωτικός.

Ο Moby ήταν τότε 31 ετών, δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμη τον εμβληματικό δίσκο του «Play», αλλά έναν χρόνο πριν, είχε βγάλει τον δίσκο «Everything Is Wrong», που είχε αγαπηθεί πολύ και - παρόλο που δεν σημείωσε ακραίες πωλήσεις - θεωρείται από τις κορυφαίες στιγμές της πρώιμης δισκογραφίας του.

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, ο Moby επιστρέφει στα μέρη μας για το πιο μεγάλο του show στη χώρα. Από την τελευταία του φορά, η Λ. θα μου πει πως θυμάται χαρακτηριστικά να βγάζει selfie με το κοινό, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή. Ίσως να έχει ακόμη κάπου εκείνη τη φωτογραφία...