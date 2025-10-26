Μανάβης τη μέρα, μαφιόζος τη νύχτα: H εγκληματική ζωή του τρομακτικού Τούρκου αρχηγού των Hell's Angels

Ναρκωτικά, βία, σκληρές μάχες, άγριο ξύλο. Ορισμένα από τα βασικά μοτίβα της δράσης των Hell's Angels, της πιο γνωστής (και πιο τρομακτικής) ομάδας μοτοσικλετιστών στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λένε πως το μότο τους είναι «τρεις μπορούν να κρατήσουν ένα μυστικό, αν οι δύο από αυτούς είναι νεκροί». Ένας από τους αρχηγούς ενός παραρτήματος αυτής της ομάδας στην Τουρκία, είναι ιδιαίτερα γνωστός στις αρχές και όχι μόνο.

Ο Νεκάτι Αραμπατσί, έχει μια ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χιλιάδες ακόλουθους σε Instagram, TikTok και Youtube. Στιγμιότυπα από εξόδους σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πολυτελή αυτοκίνητα και παρέα με μοντέλα. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική από αυτή την εικόνα.

Η αρχή μιας...καριέρας

Ο Αραμπατσί γεννήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας από Τούρκους γονείς που πήγαν στην χώρα για να βρουν κάτι καλύτερο. Ο ίδιος θα διάλεγε τον δικό του δρόμο ξεκινώντας από νωρίς να δουλεύει στη νύχτα. Μια από τις πρώτες του δουλειές ήταν πορτιέρης στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της πόλης. Εκεί έκανε ορισμένες χρήσιμες γνωριμίες που θα τον βοηθούσαν στην αρχή της εγκληματικής καριέρας του.

Το πότε ξεκίνησε να ασχολείται με…άλλες δραστηριότητες δεν είναι γνωστό. Πάντως, οργανώνοντας μια άτυπη ομάδα πορτιέρηδων στην οποία ήταν επικεφαλής, άρχισαν να προσεγγίζουν νεαρές γυναίκες που έβγαιναν για τη διασκέδασή τους. Με διάφορα μέσα, τις έπειθαν να ασχοληθούν με την πορνεία και εκείνοι αποκόμιζαν τα κέρδη.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να κυριαρχήσει στην περιοχή της Κολωνίας που βρίσκονταν οι οίκοι ανοχής. Διαχειριζόταν τουλάχιστον τρεις από αυτούς. Η συνεργασία με τους πορτιέρηδες δεν σταμάτησε. Ήταν το κύκλωμα άλλωστε που τον βοηθούσε στην εκμετάλλευση των γυναικών. Σε αυτό, προστέθηκε στη συνέχεια και το trafficking. Με μπράβους, με απειλές βίας και με διάφορα μέσα, απέτρεπε οποιονδήποτε απειλούσε αυτή την κυριαρχία. Βιτρίνα της εγκληματικής του δραστηριότητας ήταν ένα μανάβικο.

Μέσα σε λίγο καιρό, ο «νονός της Κολωνίας», όπως ήταν πλέον γνωστός, άρχισε να τραβάει την προσοχή των αρχών. Φυλακίστηκε για όλα αυτά που προαναφέρθηκαν αλλά ακόμη και μέσα στην φυλακή, δεν άλλαξε ιδιαίτερα η ζωή του. Το δίκτυο που είχε δημιουργήσει του ήταν απόλυτα πιστό. Δεν είχαν διαφορετική επιλογή. Συνέχιζε να ελέγχει τους οίκους ανοχής, όχι μόνο στην Κολωνία, αλλά και σε άλλες γερμανικές πόλεις που είχε επεκταθεί.

Η σύλληψη και η απέλαση στην Τουρκία

Μαζί με όλα αυτά, αποφάσισε να βγάλει από τη μέση τον εισαγγελέα που ερευνούσε την υπόθεσή του. Επικοινώνησε με έναν πληρωμένο δολοφόνο από την Αλβανία για να τον βοηθήσει σε αυτόν τον σκοπό. Για κακή τύχη δική του και καλή τύχη του εισαγγελέα, το σχέδιο έγινε γνωστό. Λίγο καιρό μετά, η κυβέρνηση της χώρας τον απέλασε στέλνοντάς τον στην Τουρκία.

Η νέα βάση των δραστηριοτήτων του ήταν η Σμύρνη και μετά η Κωνσταντινούπολη. Ειδικά στη δεύτερη, ακολούθησε τον «δρόμο» που ήξερε ήδη και προσπάθησε να αναλάβει οίκους ανοχής για να βγάζει κέρδος και να επεκταθεί και στην Τουρκία. Στην Σμύρνη, βρέθηκε σε μια συνάντηση των Hells Angels και ανέλαβε την ηγεσία. Είναι γνωστό πως οι «Άγγελοι» έχουν στενές σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Εντωμεταξύ, δεν ήθελε να μείνει για πάντα στην Τουρκία. Όπως φέρεται να είπε σε έναν φίλο του: «τι να το κάνω το χρήμα εδώ; Κανείς στη Σμύρνη δεν εντυπωσιάζεται αν κυκλοφορώ με Ferrari».

Παρόλα αυτά, δεν επέστρεψε στη Γερμανία. Αντιθέτως, πηγαίνει από χώρα σε χώρα της Ευρώπης εκμεταλλευόμενος την δυσκολία συντονισμού των ευρωπαϊκών αρχών. Η Ισπανία το 2015 είχε εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν οδήγησε πουθενά. Αντίστοιχα, η Τουρκία προχώρησε ανάλογη ενέργεια αλλά οι αρχές δεν κατάφεραν να βρουν τα στοιχεία για την ενοχοποίησή του. Μόλις αφέθηκε ελεύθερος, μπήκε στο πολυτελές αυτοκίνητό του και έφυγε υπό τον ήχο των πανηγυρισμών των…οπαδών του.

Από τότε, ο ίδιος εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να ζει με την ίδια πολυτέλεια. Δεν κρύβεται, ούτε φοβάται την σύλληψη. Σε αναντιστοιχία με τον Γερμανό εισαγγελέα που εγκατέλειψε την χώρα, για να σώσει τη ζωή του.

Στα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τις φωτογραφίες του, αρκετοί αναρωτιούνται: πώς είναι δυνατόν να είσαι καταζητούμενος σε χώρες της Ευρώπης και να ταξιδεύεις με τέτοια άνεση; Όσο οι ακόλουθοί του ψάχνουν την απάντηση και οι αρχές το αν συνεχίζονται οι δραστηριότητές του, ο Αριμπατσί, συνεχίζει να περνάει καλά κι αυτό να βγαίνει προς τα έξω!