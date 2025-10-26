Ο τζάμπα έχει όνομα: Ιάπωνας έφαγε 1.000 γεύματα χωρίς να πληρώσει ούτε γιεν

Αν νομίζατε ότι το «δωρεάν delivery» είναι απλά μια προσφορά της εβδομάδας, ξανασκεφτείτε το. Στην Ιαπωνία, ένας 38χρονος άνεργος από τη Ναγκόγια κατάφερε να μετατρέψει μια εφαρμογή φαγητού σε προσωπικό του all-you-can-eat μπουφέ – χωρίς να πληρώσει ούτε γιεν.

Σήμερα μάθαμε ότι υπάρχει «ο Ανδρέας ο άνεργος» και στην Ιαπωνία. Ο κόσμος τελικά είναι μικρός και γεμάτος δημιουργικούς τρόπους να μην πληρώνεις.

Ο Takuya Higashimoto, όπως αποκαλύφθηκε, πέρασε πάνω από δύο χρόνια παίζοντας κρυφτό με την πλατφόρμα Demae-can.

Το κόλπο του; Απλό, αλλά αποτελεσματικό: έκανε παραγγελία, διάλεγε «ανέπαφη παράδοση», περίμενε να φτάσει το φαγητό στην πόρτα του και μετά… ισχυριζόταν ότι δεν παρέλαβε ποτέ τίποτα.

Το αποτέλεσμα; Επιστροφή χρημάτων και ένα ακόμη δωρεάν γεύμα στο ενεργητικό του.

Και δεν μιλάμε για καμιά δεκαριά φορές. Ο άνθρωπος έστησε 124 διαφορετικούς λογαριασμούς με ψεύτικα ονόματα και διευθύνσεις, χρησιμοποιώντας προπληρωμένες κάρτες για να μην αφήνει ίχνη. Το τελικό «μενού» της απάτης του ξεπέρασε τα 1.000 γεύματα και κόστισε στην εταιρεία πάνω από 3,7 εκατομμύρια γιεν (24.000 δολάρια).

Στις 30 Ιουλίου, για παράδειγμα, δημιούργησε έναν ακόμη λογαριασμό-φαντομά και κατάφερε να πάρει πίσω 16.000 γιεν (105 δολάρια) για παγωτά, μπέντο και μπριζόλες κοτόπουλου που –σύμφωνα με τον ίδιο– «δεν έφτασαν ποτέ». Μόνο που αυτή τη φορά, το delivery δεν ήταν το μόνο που έφτασε στην πόρτα του: έφτασε και η αστυνομία.

Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Στην αρχή, απλά το δοκίμασα.

Μετά δεν μπορούσα να σταματήσω αφού γεύτηκα τους καρπούς της απάτης μου».

Η ιστορία του Higashimoto ανάγκασε την Demae-can να βάλει επιτέλους «φρένο» και να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα ειδοποίησης για ύποπτες παραγγελίες. Γιατί, όπως αποδείχτηκε, όταν αφήνεις την πόρτα ανοιχτή, πάντα θα βρεθεί κάποιος να μπει και να αδειάσει το ψυγείο.