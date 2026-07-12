Ο άγνωστος ελληνικός εμφύλιος του 1863 με 200 νεκρούς μέσα στην Αθήνα

Στην ελληνική ιστορία, οι εσωτερικές φαγωμάρες είναι κάτι το δεδομένο. Πριν από τον φρικτό εμφύλιο της δεκαετίας του '40, είχε προηγηθεί ένας άλλος, μικρότερης κλίμακας που γέμισε την Αθήνα με νεκρούς καθώς οι δύο αντίπαλες παρατάξεις πάλευαν να κερδίσουν την εξουσία.

Μια «Παράγκα» από το παρελθόν

Ο Όθωνας δεν κατάφερε να εδραιωθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Έμεινε μέχρι το τέλος ένα ξένο σώμα που φοράει ένα στέμμα. Ήταν τον Οκτώβριο του 1862 που, μετά την επανάσταση, έφυγε οριστικά από την Ελλάδα. Δημιουργήθηκε ένα κενό εξουσίας και όπως ήταν αναμενόμενο, το αγαπημένο σπορ των Ελλήνων (ο διχασμός) έκανε ξανά την εμφάνισή του.

Η έξωση του Όθωνα | Wikipedia

Ύστερα από εκλογές, συγκροτήθηκε η Β' Εθνοσυνέλευση για να λύσει τα προβλήματα που απασχολούσαν τη χώρα και να αποφασίσει για το ποιος θα καθίσει στον θρόνο του πλέον έκπτωτου μονάρχη. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκλογές κατέληξαν σε ένα όργιο αυθαιρεσίας. Το αποτέλεσμά τους ήταν ο θρίαμβος της οικογενειοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, τα μέλη της εθνοσυνέλευσης χωρίστηκαν σε παρατάξεις δανειζόμενα όρους από την αντίστοιχη γαλλική. Χωρίστηκαν σε «Ορεινούς» και «Πεδινούς».

Για τις συνεδριάσεις τους, μαζεύονταν στη λεγόμενη «Παράγκα», ένα είδος παραπήγματος που χτίστηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες και βρισκόταν πίσω από το μέγαρο της σημερινής Παλαιάς Βουλής. Οι δύο παρατάξεις δεν είχαν μεταξύ τους ιδεολογικές διαφορές, το επίδικο ήταν απλώς η εξουσία, το ποιος θα έχει το πάνω χέρι μέχρι τον ερχομό του νέου βασιλιά. Για να το πούμε πιο απλά, ήταν ο Δημήτριος Βούλγαρης (Πεδινοί) εναντίον του Κωνσταντίνου Κανάρη (Ορεινοί).

Πώς ξέσπασε η σύγκρουση

Η σύγκρουση ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 1863. Το παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες έχει μπει σε άλλη φάση. Ο Βούλγαρης έχει προσπαθήσει πραξικοπηματικά να κυριαρχήσει και ο Κανάρης τον καταγγέλλει από το βήμα της εθνοσυνέλευσης. Το σώμα διά βοής τον καθαιρεί και ο ίδιος αποφασίζει να αναλάβει δράση με τη βοήθεια της χωροφυλακής. Παρά τις αψιμαχίες με την εθνοφυλακή, τελικά οι δύο παρατάξεις συμφιλιώνονται στη σημερινή πλατεία Ομονοίας!

Δημοσίευμα της εποχής | Αρχείο Βουλής

Αυτό μέχρι να έρθει ο Ιούνιος. Όπως περιγράφουν οι ιστορικοί, ο διχασμός είχε μπει ακόμη και μέσα στα σπίτια χωρίζοντας οικογένειες. Πλέον όλοι ετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση και οι Αθηναίοι βάφουν τις ξύλινες πόρτες τους με το αρχικό γράμμα της μίας ή της άλλης παράταξης. Καθώς ο Βούλγαρης και οι δικοί του συνειδητοποιούν πως η κυριαρχία των Ορεινών κάπως εδραιώνεται, αποφασίζουν να δράσουν.

Στην Αθήνα, εμφανίζεται με 80 άνδρες περίπου, ένας λήσταρχος που τα έχει καλά με τον Βούλγαρη, ο περίφημος Κυριάκος. Καταλαμβάνουν τη Μονή Πετράκη και η κυβέρνηση αποφασίζει να τους χτυπήσει. Ο εμφύλιος μόλις ξεκίνησε. Τις επόμενες τρεις μέρες οι δρόμοι της Αθήνας μετατρέπονται σε ένα λυσσαλέο πεδίο μάχης. Οι σφοδρότερες συγκρούσεις γίνονται στην πλατεία Κοτζιά.

Τελικά, με την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, οι δύο εχθροί έκατσαν στο τραπέζι για διαπραγματεύσεις και σχηματίστηκε με αυτόν τον τρόπο μια κυβέρνηση «του οροπεδίου», όπως την είπαν. Το θέαμα όμως στην Αθήνα ήταν φρικτό, με κηδείες να γίνονται σχεδόν σε κάθε γειτονιά και οικογένειες να μαζεύουν τους νεκρούς τους. Ήταν άλλο ένα, μάλλον ξεχασμένο επεισόδιο του ταραχώδους 19ου αιώνα στην Ελλάδα.