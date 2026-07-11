«Ο ορισμός της κόλασης»: Ταξιδιώτης σε πάνω από 60 χώρες μετανιώνει για ελληνικό προορισμό

Σίγουρα οι solo travellers είναι οι πιο ειδικοί για να μιλήσουν για ταξιδιωτικούς προορισμούς, καθώς, δεδομένου ότι ταξιδεύουν τελείως μόνοι τους, δίνουν μεγαλύτερη βάση στα αξιοθέατα, στα ωραία μέρη και τα πράγματα που μπορείς να κάνειες σε έναν νέο τόπο.

Ένα τέτοιος ταξιδιώτης είναι και ο Lucas Brancatisano, γνωστός ως @alocalguide_ στο Instagram, ο οποίος ταξίδεψε σε 60 χώρες και κατονόμασε πέντε από αυτές, στις οποίες δεν θα ξαναπήγαινε «ποτέ στη ζωή του».

Ανάμεσά τους, βρίσκεται και ένας ελληνικός προορισμός, που λόγω συνωστισμού, δεν του άφησε καλή εντύπωση.

Ο λόγος για τη Σαντορίνη, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 3 στης λίστας του. «Αυτό το μέρος είναι ο δικός μου ορισμός της κόλασης. Το καλοκαίρι, καίγομαι από τον ήλιο, 1.000 selfie sticks με όλους να τραβούν την ίδια φωτογραφία ηλιοβασιλέματος. Μπορείτε απλώς να το δείτε στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να πάτε να το φωτογραφίσετε. Μην πάτε εκεί, θα περάσετε πολύ άσχημα», περιέγραψε.

Υπάρχουν ωστόσο, και χειρότερα... Στη θέση 1 ο influencer, έβαλε το Νέο Δελχί, στην Ινδία, όπου είπε: «εντελώς νέο επίπεδο υπερδιέγερσης», σημειώνοντας ότι «υπάρχει ρύπανση, θόρυβος, λεωφορεία, κόρνες και αγελάδες στους δρόμους, και υποστηρίζει ότι ο ουρανός είναι γεμάτος νέφος».

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Στη θέση 2, ακολουθεί η Λεόν, στη Νικαράγουα. Ο solo traveller χαρακτήρισε τη Λεόν ως «ιδρωμένη και επικίνδυνη τη νύχτα». Ο Λούκας είπε ότι η ίδια η Νικαράγουα «είναι φανταστική και ότι πέρασε υπέροχα εκεί το 2024, αλλά ότι απλώς δεν απόλαυσε την επίσκεψή του στη Λεόν».

Μετά τη Σαντορίνη, στη θέση 4, η Πνομ Πενχ, στην Καμπότζη. Ο Λούκας είπε ότι επισκέφθηκε την περιοχή «πριν από πολύ καιρό», αλλά θυμήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του, το μόνο που θυμόταν ήταν μια «έντονα ανεπτυγμένη πόλη γεμάτη με καταστήματα ελαστικών και δεν συνέβαιναν πολλά».

Πρόσθεσε: «Μπορεί να κάνω λάθος και παρακαλώ ενημερώστε με στο σχόλιο αν κάνω λάθος, γιατί στην Πνομ Πενχ ίσως θα επέστρεφα».

Τέλος, τη θέση 5 πήρε, το Μπενιντόρμ, στην Ισπανία. «Αν βρεθείτε εκεί και δεν είστε Βρετανοί, βρίσκεστε στην κόλαση. Αν βρίσκεστε στην Ισπανία και πηγαίνετε στο Μπενιντόρμ, πρέπει να επανεξετάσετε όλες τις επιλογές ζωής που έχετε κάνει μέχρι εκείνο το σημείο, επειδή βρίσκεστε σε λάθος μέρος».

Ολοκληρώνοντας το βίντεό του, ο Λούκας δήλωσε: «Αυτή είναι η λίστα μου, δεν υπάρχουν πολλά στα οποία δεν θα επέστρεφα, αλλά είναι πέντε από αυτά». Ωστόσο, για καλή μας τύχη, ορισμένοι χρήστες τον διέψευσαν για τη Σαντορίνη στα σχόλια.