Μετά την επίσημη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ για την ανάθεση της παρουσίασης της εκπομπής «Στούντιο 4» (όπως είχε γράψει το Reader ο τίτλος της

εκπομπής διατηρείται) στο δίδυμο Χρήστος Φερεντίνος – Κατερίνα Καραβάτου η προετοιμασία της εκπομπής προχωρά με ταχείς ρυθμούς.

Ο Γιάννης Κορδώνης που είναι μαζί τους ραδιοφωνικό τρίδυμο σε πρωινή εκπομπή κατάφερε τελικά να ξεπεράσει το εμπόδιο του «+1» που είχε το συμβόλαιό του στον Alpha και τους ακολουθεί και στην τηλεόραση. Την αρχισυνταξία της εκπομπής αναλαμβάνει η Ειρήνη Αρβανίτη που τις προηγούμενες ημέρες παραιτήθηκε από την αρχισυνταξία της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

Ένα όνομα που διακινείται έντονα τα τελευταία 24ωρα όμως προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται είναι αυτό του Άρη Καβατζίκη. Για να αναλάβει ενότητες στην εκπομπή αλλά και παρουσίαση μεγάλων αφιερωματικών συνεντεύξεων εκτός πλατό.

Ο δημοσιογράφος τις προηγούμενες ημέρες αποδεσμεύτηκε και τυπικά από το Mega και επίσης πρέπει να επισημανθεί πως συνδέεται με πολύχρονη φιλία με την Κατερίνα Καραβάτου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχει κλειδώσει το σύνολο της ομάδας της καθημερινής απογευματινής εκπομπής του Πρώτου Καναλιού της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Η Έβελιν Ασουάντ από το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» σε σειρά – έκπληξη του Mega

Μια διαφορετική σειρά για τα ελληνικά δεδομένα προετοιμάζει για το δεύτερο μισό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν το Mega. Θα είναι 48 επεισοδίων και φέρει την υπογραφή του Μάριου Ιορδάνου και της Σοφίας Καζαντζιάν που είχαν επιμεληθεί και το σενάριο στους «Μαύρους Πίνακες» του STAR. Τη σκηνοθεσία της σειράς θα υπογράψει ο Στάμος Τσάμης.

Η σειρά εποχής θα έχει τον τίτλο «Κανακάρα» και η πλοκή θα διαδραματιστεί σε ένα νησί της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο της Ολύμπου Καρπάθου η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε παραδοσιακά ολόκληρη την ακίνητη περιουσία και τα οικογενειακά κειμήλια της μητέρας της, όπως ακριβώς ο «κανακάρης» κληρονομούσε τον πατέρα.

Οι «Κανακαρές» είχαν ενισχυμένο ρόλο στην πατριαρχική κοινωνία της Καρπάθου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader τον πρωταγωνιστικό ρόλο της «Κανακαράς» θα ενσαρκώσει η Έβελιν Ασουάντ που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε καλύτερα φέτος μέσα από την τηλεοπτική σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Το καστ της σειράς εξαιρετικά αξιόλογο. Μεταξύ αυτών ο Γιώργος Καραμίχος και ο Ιωάννης Παπαζήσης. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και η έναρξη προβολής της σειράς προγραμματίζεται από τον Φεβρουάριο του 2027.