Ο άνθρωπος που έλυσε το αίνιγμα της καλοσύνης πέθανε μόνος

Μήπως ο George Price ήταν κάτι σαν σύγχρονος Αγιος; Μήπως ήταν ένας επιστήμονας που αναζήτησε την απάντηση σε ένα εξωπραγματικά δύσκολο ερώτημα και τελικά τρελάθηκε; Σίγουρα πάντως, το ταξίδι του ήταν εντυπωσιακό, μια πραγματική ενσάρκωση της ανιδιοτέλειας, της καλοσύνης.

Ο Πράις γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες και από το 1960 εργάστηκε στο θρυλικό Manhattan Project, βρίσκοντας τρόπους ανίχνευσης ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα. Συνάντησε την ερευνήτρια και παθιασμένη πιστή της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, Τζούλια Φάνσγουορθ και μαζί δημιούργησαν μια τετραμελή οικογένεια, φέρνοντας στον κόσμο δύο κορίτσια, την Αννά Μαρί και την Καθλιν. Το 1967, ο Πράις έφυγε από την Αμερική με προορισμό το Λονδίνο. Είχε μια επιστημονική ιδέα.

Αρχικά είχε σκοπό να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να ζουν σε οικογένειες. Η ερώτηση του αυτή τον οδήγησε σε μια ακόμα πιο δύσκολη αναζήτηση, το να περιγράψει επιστημονικά τον αλτρουισμό και την εξέλιξη του.

Κατά την έρευνα του, ο Πράις κατάφερε να δημιουρφήσει έναν μαθηματικό τύπο, ο οποίος απεικόνιζε την εξέλιξη του ανθρώπινου ειδους, το πώς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε οργανισμούς με δυνατότητα αναπαραγωγής αυξάνονταν ή μειώνονταν ανά γενιά.

Ο μαθηματικός τύπος ήταν wΔz=Cov(w i ,z i ).

Τον Σεπτέμβριο του 1968, ο μεσήλικας επιστήμονας με την ψιλή φωνή, βρέθηκε μέσα στο τμήμα γενετικής του πανεπιστημίου του Λονδίνου και κρατώντας ένα χαρτί με τον μαθηματικό του τύπο, ισχυρίστηκε πως μπορούσε να εξηγήσει τον αλτρουισμό επιστημονικά. Μόλις 90 λεπτά αργότερα, του είχε δοθεί το δικό του γραφείο.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Πράις έβαλε μπρος το παράτολμο σχέδιο του. Πούλησε όλα τα υπάρχοντα του σε άστεγους, παραχώρησε όλα του τα χρήματα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη και σε φιλανθρωπίες. Εζήσε ως άστεγος, με μοναδικό σκοπό, που εξελίχθηκε σε εμμονή, το να αποδείξει στην πράξη πως υπάρχει πραγματικός, απόλυτος αλτρουισμός, πράξεις που δεν γεννιούνται από εγωιστικά κίνητρα.

Ο Πραις έπεισε τον εαυτό του πως ήταν σταλμένος από κάποια ανώτερη δύναμη, κάποιο υπερβατικο ον. Στο τέλος, ολοκλήρωσε την αποστολή του, παίρνοντας μια σκληρή απόφαση. Να «ξεφορτωθεί» την ίδια του τη ζωή. Αυτοκτόνησε, τον Ιανουάριο του 1975.