Ο Έλληνας που «λύγισε» τον Τσακ Νόρις: Η συγκλονιστική ιστορία του Δημήτρη Χαβάνα

Όλοι ξέρουμε τον Τσακ Νόρις. Τον διάσημο «texas ranger», τον άνθρωπο που έγινε το απόλυτο meme για την υπερβολική του σκληράδα, τον ηθοποιό που δεν λύγιζε ποτέ στην οθόνη. Όμως, πίσω στο 1981, πολύ πριν το ίντερνετ και τα αστεία, υπήρξε μια μέρα που ο Τσακ Νόρις, λύγισε πραγματικά και ο λόγος ήταν ένας Έλληνας.

Ο «χρυσός Έλληνας» του Τέξας

Για να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στη δεκαετία του '70 και να μπούμε στα γυμναστήρια kickboxing του Τέξας. Εκεί, ένα όνομα ακουγόταν συνέχεια: Demetrius Havanas, γνωστός ως «The golden greek».

Ο Δημήτρης Χαβάνας δεν έμοιαζε με τον τυπικό, θηριώδη μαχητή. Με ύψος μόλις 1,65μ., συχνά έδινε την εντύπωση του απόλυτου αουτσάιντερ απέναντι στους κατά πολύ ψηλότερους αντιπάλους του.

Αλλά μόλις χτυπούσε το καμπανάκι του αγώνα, η ιστορία άλλαζε. Ήταν τόσο εκρηκτικός και τεχνικά άρτιος, που κατάφερε κάτι αδιανόητο: έχτισε ένα επαγγελματικό ρεκόρ 39 νικών έναντι μόλις 4 ηττών και κέρδισε 90 συνεχόμενα τουρνουά.

Ο δεσμός του ρινγκ

Πώς συνδέεται όμως ο Χαβάνας με τον Τσακ Νόρις; Οι δυο τους μοιράζονταν τον απόλυτο σεβασμό για τις πολεμικές τέχνες. Ο Χαβάνας ανήκε στην σχολή του θρυλικού Άλεξ Στιν, ενός από τους ελάχιστους ανθρώπους που είχαν καταφέρει να κερδίσουν τον Νόρις σε επίσημο αγώνα.

O Τσακ Νόρις και ο Δημήτριος Χαβάνας | Facebook / @Manny Reyes Jr.



Μέσα σε αυτούς τους κύκλους ο Τσακ Νόρις γνώρισε και εκτίμησε τον Δημήτρη. Έβλεπε στο πρόσωπό του έναν σπουδαίο αθλητή, ασταμάτητο μέσα στο ρινγκ, αλλά πάντα ταπεινό έξω από αυτό.

Τη σεζόν 1980-81, ο Χαβάνας βρισκόταν στην κορυφή, όντας ο νούμερο 1 διεκδικητής για τον παγκόσμιο τίτλο.Όλοι περίμεναν να τον δουν να παίρνει τη ζώνη.

Η πτήση που δεν έφτασε ποτέ

Τον Ιούλιο του 1981, ο Δημήτρης ταξίδευε. Δεν πήγαινε για δικό του αγώνα, ούτε για δική του αγώνα, ούτε για δική του δόξα. Πήγαινε στο Νιου Τζέρσει για να βρεθεί στη γωνιά του ρινγκ και να υποστηρίξει έναν μαθητή του, που υπερασπιζόταν τον παγκόσμιο τίτλο.

Δυστυχώς, το μικρό αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη στο Τενεσί. Στα 31 του χρόνια, ο «χρυσός Έλληνας» έχασε τη ζωή του, αφήνοντας παγωμένο τον κόσμο των πολεμικών τεχνών.

Το τελευταίο αντίο

The golden Greek | fuelfortheraceblog.wordpress.com

Η κηδεία του έγινε στο Ντάλας. Εκείνη την περίοδο, ο Τσακ Νόρις βρισκόταν στην πόλη για τα γυρίσματα μια ταινίας. Μόλις έμαθε τα νέα, σταμάτησε τη δουλειά του και πήγε στο νεκροταφείο. Δεν στάθηκε απλώς σιωπηλός στις πίσω σειρές. Ζήτησε να είναι ένας από τους ανθρώπους που θα κουβαλούσαν το φέρετρο.

Δημήτριος Χαβάνας και Τσακ Νόρις | Facebook / @Manny Reyes Jr

Εκείνη την μέρα, δεν υπήρχαν κάμερες, ούτε σενάρια. Ήταν μια αληθινή στιγμή σεβασμού, Μια αναγνώριση από τον έναν κορυφαίο στον άλλον.