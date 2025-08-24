Ο επιβάτης πτήσης που «εξουδετέρωσε» αεροπειρατή με μια σέλφι

Ήταν 2016 και οι περίπου 60 επιβάτες της πτήσης MS181 από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου προς στο Κάϊρο έμπαιναν ανυποψίαστοι στο αεροπλάνο. Αφού η πτήση είχε ξεκινήσει και το αεροπλάνο ήταν στον αέρα, κάποια στιγμή ένας άντρας ζωσμένος με εκρηκτικά, ανακοίνωσε στους υπόλοιπους επιβάτες ότι σκοπεύει να ανατιναχτεί, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν ορισμένα αιτήματα του.

Επικράτησε πανικός

Ξεκίνησαν αμέσως διαπραγματεύσεις.

Ο Μπεν Ίνες, ένας νεαρός Βρετανός από το Λιντς, είχε μια λίγο διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Και σίγουρα δεν είχε πανικοβληθεί τόσο όσο οι συνεπιβάτες του.

Ο Ίνες, αφού προσέγγισε το προσωπικό της πτήσης για να τους χρησιμοποιήσει ως μεταφραστές, ζήτησε από τον αεροπειρατή/βομβιστή αυτοκτονίας να βγάλουν μαζί μια σέλφι.

Εκείνος κούνησε τους ώμους, σαν να έγνεφε θετικά.

Η φωτογραφία τους βγήκε με τη βοήθεια μιας αεροσυνοδού.

Γιατί όμως το έκανε;

«Είπα να ρισκάρω, ενώ προσπαθούσα να κρατήσω τη ψυχραιμία μου και να μη δίνω σημασία στην εχθρική ατμόσφαιρα που υπήρχε. Σκέφτηκα, αν η βόμβα του ήταν αληθινή, δεν είχα τίποτα να χάσω. Γι' αυτό και άρπαξα την ευκαιρία» εξήγησε αργότερα ο Ίνες, μιλώντας στο κανάλι ABC.

Η φωτογραφία βοήθησε τον Ίνες στο να καταλάβει πως ο βομβιστικός μηχανισμός του άντρα (που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Σαήφ Ελντίν Μουσταφά) δεν ήταν αληθινός. Ο Ίνες γύρισε στη θέση του και σιωπηλά προσπάθησε να εξηγήσει σε συνεπιβάτες του τι είχε δει.

Τελικά, μετά από πεντάωρη διαπραγμάτευση και παράκαμψη του αεροσκάφους με κατεύθυνση τη Λάρνακα της Κύπρου, ο Ελντίν παραδόθηκε στις αρχές. Καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση το 2019.