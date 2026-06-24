Ο Φόρος των Εργένηδων: Όταν το ελληνικό κράτος κυνήγησε τους ανύπαντρους

Το ελληνικό κράτος είναι φημισμένο για πολλά. Ίσως είναι πιο γνωστό για τη μόνιμη προσπάθεια του να μαζέψει έσοδα και να καλύψει δημοσιονομικά κενά. Βέβαια, πριν εφευρεθούν τα μνημόνια και τα προγράμματα σταθεροποίησης, οι κρατικοί λειτουργοί και αξιωματούχοι έπρεπε να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους για να δικαιολογήσουν την όποια νέα φορολόγηση. Και συνδυάζοντας τα συντηρητικά (και αλλοτινά) ήθη του 19ου αιώνα με τη φορολογική πολιτική, δημιούργησαν τον φόρο αγάμων!

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Η Αθήνα του 19ου αιώνα | Facebook

Στόχος αυτής της...φορομπηχτικής πολιτικής ήταν οι νεαροί άγαμοι άνδρες. Οι δύο πολιτικοί που ασχολήθηκαν περισσότερο με τη θέσπιση αυτού του φόρου ήταν οι Ευστάθιος Κοκκέβης και Απόστολος Δοξιάδης. Ο πρώτος ήταν ένας ιδιόρρυθμος βουλευτής με καταγωγή από την Τριφυλλία της Μεσσηνίας. Θεωρούσε πως με το αφορολόγητο των αγάμων, ο βασικός σκοπός του ανθρώπινου γένους (η αναπαραγωγή) δεν επιτυγχάνεται.

Εφόσον οι άγαμοι απολαμβάνουν ένα συγκεκριμένο καθεστώς ασυλίας και συχνά επισκέπτονται τους «ελεύθερους οίκους» (τους οίκους ανοχής δηλαδή), πρέπει να φορολογούνται όπως και οι υπόλοιποι και ειδικά, όπως οι οικογενειάρχες. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη του Κοκέβη, ένας τέτοιος φόρος θα οδηγούσε αναγκαστικά τους ανύπαντρους στην εκκλησία. Προς αυτόν τον σκοπό, επιχείρησε να φέρει προς ψήφιση νομοσχέδια γι' αυτόν τον νέο φόρο αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν ισχυρά τα λόμπι των ανύπαντρων ανδρών της εποχής!

Ένας φόρος που έμεινε στα χαρτιά

Ο φόρος αγαμών στον τύπο της εποχής | Αρχείο Βουλής

Μια παρόμοια πρόταση έγινε από τον Απόστολο Δοξιάδη, στέλεχος των Βενιζελικών, περίπου το 1928. Η πρόταση αυτή κατάφερε να φτάσει μέχρι το κοινοβούλιο αφού κιόλας υποστηριζόταν από τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο υπουργικό συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, ο Δοξιάδης αποχώρησε από το υπουργείο Υγιεινής του οποίου τα ηνία είχε αναλάβει και τελικά η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Στο ίδιο μοτίβο, είχε προσπαθήσει πρωτύτερα ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος να επιβάλει αυτή τη νέα φορολογική πολιτική αλλά κι εκείνος απέτυχε. Εν τέλει, η συζήτηση γύρω από τη φορολογία των άγαμων ανδρών τελείωσε απότομα με την έναρξη του πολέμου το 1940 και δεν επανήλθε ποτέ στην αρχική της φάση.