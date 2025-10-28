Ο Χίτλερ που πολέμησε τον Χίτλερ: Η αληθινή ιστορία του ανιψιού του δικτάτορα

Στις 6 Μαρτίου 1944, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχτηκε έναν νεοσύλλεκτο που κανείς δεν θα φανταζόταν. Το όνομά του: Γουίλιαμ Πάτρικ Χίτλερ.

Ο ανιψιός του ίδιου του Αδόλφου Χίτλερ, αντί να σταθεί στο πλευρό του, διάλεξε να πολεμήσει εναντίον του. Για τη δράση του τιμήθηκε με την Πορφυρή Καρδιά, γράφοντας μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία.

Γουίλιαμ Πάτρικ Χίτλερ | Facebook / This Date in History, Sports & Culture

Από το Λίβερπουλ στη σκιά του θείου

Γεννημένος το 1911 στο Λίβερπουλ, γιος του Αλόις Χίτλερ Τζούνιορ και της Ιρλανδής Μπρίτζετ Ντάουλινγκ, ο Γουίλιαμ μεγάλωσε μακριά από τη Γερμανία.

Στα 18 του ταξίδεψε για πρώτη φορά εκεί και γνώρισε τον θείο του, που ήδη ανέβαινε στην πολιτική σκηνή. Στην αρχή προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το όνομα «Χίτλερ» για δουλειές και προνόμια. Σύντομα όμως κατάλαβε ότι το επώνυμο αυτό ήταν περισσότερο κατάρα παρά ευλογία.

«Γιατί μισώ τον θείο μου» και ο «απεχθής ανιψιός»

Η σχέση με τον θείο του γρήγορα δηλητηριάστηκε. Ο Γουίλιαμ ζήτησε χρήματα και καλύτερη θέση, φτάνοντας στα όρια του εκβιασμού. Ο Αδόλφος εξοργίστηκε και τον αποκάλεσε «απεχθή ανιψιό».

Το οριστικό ρήγμα ήρθε το 1939, όταν ο Γουίλιαμ δημοσίευσε στο περιοδικό Look το άρθρο «Γιατί μισώ τον θείο μου».

Σε αυτό, περιέγραφε με λεπτομέρειες την εκρηκτική ιδιοσυγκρασία του Αδόλφου Χίτλερ, τις εμμονές του, τις σκοτεινές οικογενειακές ιστορίες και τον φόβο που προκαλούσε ακόμα και στους δικούς του συγγενείς.

Ο ίδιος θυμόταν την τελευταία τους συνάντηση, όταν ο θείος του, κραδαίνοντας ένα μαστίγιο, τον έβριζε σαν να εκφωνούσε πολιτικό λόγο.

Ένας Χίτλερ… στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γουίλιαμ βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αρχή κανείς δεν τον πίστευε όταν έλεγε το όνομά του. Χρειάστηκε να απευθυνθεί προσωπικά στον πρόεδρο Φράνκλιν Ρούσβελτ για να καταταγεί.

Το 1944 φόρεσε τη στολή του αμερικανικού ναυτικού και πολέμησε ενάντια στον ίδιο του τον θείο. Η ιστορία του έγινε σύμβολο ειρωνείας της Ιστορίας: ένας Χίτλερ που πολεμούσε τον Χίτλερ.

Το «σύμφωνο της σιωπής» και το τέλος της γραμμής αίματος

Μετά τον πόλεμο, ο Γουίλιαμ Στιούαρτ-Χιούστον -όπως μετονομάστηκε- έζησε μια ήσυχη ζωή στο Λονγκ Άιλαντ. Απέκτησε τέσσερις γιους, αλλά κανένας τους δεν έκανε παιδιά. Έτσι, η πατρική γραμμή αίματος του Χίτλερ έσβησε οριστικά με τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ντέιβιντ Γκάρντνερ, στο βιβλίο του The Last of the Hitlers (2001), οι γιοι του Γουίλιαμ είχαν συνειδητά αποφασίσει να μην αποκτήσουν απογόνους.

Όπως σημειώνει: «Δεν υπέγραψαν σύμφωνο, αλλά αυτό που έκαναν ήταν να μιλήσουν μεταξύ τους, να μιλήσουν για το βάρος που είχαν στο παρασκήνιο της ζωής τους και αποφάσισαν ότι κανένας από αυτούς δεν θα παντρευτεί, κανένας από αυτούς δεν θα κάνει παιδιά.

Και αυτό είναι ένα σύμφωνο που έχουν τηρήσει μέχρι σήμερα».

Ωστόσο, ο Αλεξάντερ, ένας από τους γιους του Γουίλιαμ, κοινωνικός λειτουργός από το 2002, έχει δηλώσει ότι δεν υπήρξε ποτέ κάποια σκόπιμη συμφωνία για τον τερματισμό της οικογενειακής γραμμής. Όπως είπε, η ζωή τους απλώς πήρε αυτόν τον δρόμο, χωρίς να υπάρχει κάποια οργανωμένη απόφαση.

Είτε υπήρξε συνειδητή απόφαση είτε όχι, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: η οικογένεια Χίτλερ δεν συνέχισε. Το όνομα που είχε συνδεθεί με τον τρόμο και την καταστροφή έσβησε μαζί με τους τελευταίους απογόνους του.

Ο Γουίλιαμ Πάτρικ Χίτλερ, ο «απεχθής ανιψιός», όχι μόνο γύρισε την πλάτη στον θείο του, αλλά με τον τρόπο του φρόντισε να μην υπάρξει ποτέ «επόμενη γενιά Χίτλερ».

