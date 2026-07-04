Ο πρώτος Έλληνας που πάτησε στην Αμερική γεννήθηκε στο Αιγαίο και δολοφονήθηκε από ιθαγενείς

Ήταν στις 4 Ιουλίου του 1776 όταν οι Αμερικανοί αποφάσισαν να κόψουν τους δεσμούς με τη μητρόπολη, τη Μεγάλη Βρετανία, και δημιούργησαν το αμερικανικό έθνος. 250 χρόνια μετά, το ψηφιδωτό της αμερικανικής ιστορίας περιλαμβάνει στιγμές και προσωπικότητες. Και ενώ εστιάζουμε στις 4 Ιουλίου, η Ιστορία ξεκινάει αιώνες πριν όταν οι πρώτοι εξερευνητές φτάνουν στις ακτές της Αμερικής. Μαζί με αυτούς βρίσκεται και ένας Έλληνας.

Από το Αιγαίο στην άλλη μεριά του Ατλαντικού

Πίνακας με την άφιξη του Κολόμβου στην Αμερική | Wikipedia

Η Αμερική ήταν ο «Νέος Κόσμος», κάτι το μυστηριώδες και προκλητικό που σαγήνευε τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Για να είμαστε ειλικρινείς, σαγήνευε εκείνους που κυνηγούσαν τον πλούτο και τη δόξα. Η Ισπανία ήταν στην πρωτοπορία αυτού του εγχειρήματος με τους κονκισταδόρες, τους τυχοδιώκτες που τα έπαιζαν όλα για όλα διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Ένας από αυτούς ήταν ο Πάνφιλο ντε Ναρβάες.

Ο Ναρβάες, με τις ευλογίες του ισπανικού στέμματος, ξεκίνησε για την περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Φλόριντα. Έχοντας περίπου 600 άνδρες πλήρωμα, σάλπαρε από την Ισπανία στις 17 Ιουνίου του 1527. Μεταξύ των διάφορων εθνικοτήτων, βρισκόταν κι ένας Έλληνας, για τον οποίο οι πηγές είναι λίγο φειδωλές. Από αυτές, γνωρίζουμε πως ο Θεόδωρος Γκριέγκο (όπως λογικά τον αποκαλούσαν οι Ισπανοί συνοδοιπόροι του) γεννήθηκε σε κάποιο νησί του Αιγαίου.

Σε ορισμένες καταγραφές, αναφέρεται και ως «Έλληνας χριστιανός». Η αποστολή του Ναρβάες έφτασε μετά από μήνες στην Κούβα. Έπεσε όμως πάνω σε μια καταστροφική καταιγίδα που του στέρησε πλοία και πλήρωμα. Ανασύνταξε τις δυνάμεις του αλλά εξαιτίας του καιρού δεν είχε πολλά περιθώρια. Έτσι, αποβιβάστηκε στις δυτικές ακτές της Φλόριντα έχοντας απέναντί του τους ιθαγενείς που δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικοί.

Παντού υπάρχει ένας Έλληνας

Στις 14 Απριλίου του 1528, ο Θεόδωρος μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα πάτησαν στην Αμερική. Ο βασικότερος λόγος της αποστολής ήταν η αναζήτηση χρυσού. Οι ιθαγενείς από ορισμένες φυλές βλέποντας τους Ευρωπαίους και πιθανώς γνωρίζοντας τις διαθέσεις τους, άφησαν στα πόδια τους μεγάλες πλάκες χρυσού. Τους είπαν πως για να βρουν αυτό που θέλουν πρέπει να κινηθούν προς τα Απαλάχια Όρη.

Όταν ξεκίνησαν την περιπλάνησή τους, συνάντησαν αρκετά εμπόδια και είχαν, ταυτόχρονα, αποκλειστεί από τη βάση που είχαν δημιουργήσει. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο Θεόδωρος τότε έφτιαξε πέντε βάρκες για να φύγουν αυτός και οι συνοδοιπόροι του από τους παραποτάμους του Μισισιπή. Εν τέλει, οι κονκισταδόρες έφτασαν στη θάλασσα. Στη στεριά, βρίσκονταν ιθαγενείς από τους οποίους ο Θεόδωρος ζήτησε νερό για τους συντρόφους του.

Από αυτό το σημείο και ύστερα, χάνονται τα ίχνη του. Ο Θεόδωρος δεν γύρισε ποτέ πίσω. Οι Ισπανοί υπέθεσαν πως πιθανότατα το έσκασε για να βρει το χρυσάφι μόνος του. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Το 1540, ένας Ισπανός εξερευνητής, Ερνάντο ντε Σότο, έψαξε το σημείο. Συνάντησε ιθαγενείς που του είπαν πως θυμούνταν τον Έλληνα και ότι είχε ζήσει μαζί τους για λίγο καιρό. Το τέλος του ήταν ανεξήγητο αφού οι ιθαγενείς παραδέχθηκαν πως τον σκότωσαν.

Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα πάντως, ο Θεόδωρος κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που πάτησε στην Αμερική και ταυτόχρονα ο πρώτος που έζησε με ιθαγενείς. Το 2005, οι ομογενείς της Φλόριντα έστησαν τον αδριάντα του με την επιγραφή «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αμερική ξεκινά από εδώ».