Ο σατανιστής ιερέας που πούλησε την ψυχή του στον Διάβολο και ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα

Πρόσφατα, ο Ποντίφικας προχώρησε στην αγιοποίηση ορισμένων προσωπικοτήτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ανάμεσα σε αυτούς, βρίσκεται και ο Μπαρτόλο Λόνγκο που ανήκε στο Τάγμα των Δομινικανών ως λαϊκός. Η ιστορία του είναι αρκετά σπάνια και ιδιαίτερη καθώς πρωτύτερα, είχε υπάρξει ιερέας των Σατανιστών.

Η αρχή της ζωής του

Γεννήθηκε το 1841 σε μια μικρή πόλη της Νοτίου Ιταλίας όταν ακόμη η χώρα ήταν διασπασμένη σε μικρότερα βασίλεια. Η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη. Οι γονείς του ιδιαίτερα πιστοί, τόσο που συνήθιζαν να προσεύχονται μαζί.

Όταν ήταν 10 χρονών, ο πατέρας του έφυγε ξαφνικά από την ζωή και η μητέρα του παντρεύτηκε ξανά. Ο πατριός του είχε συγκεκριμένα σχέδια για εκείνον. Σπουδές και στη συνέχεια δάσκαλος. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ήθελε επίμονα να ασχοληθεί με τη Νομική. Κατάφερε να του αλλάξει γνώμη και έτσι πήγε στο πανεπιστήμιο της Νάπολη για να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Ο Λόνγκο σε ηλικία 22 ετών | Wikipedia

Οι σπουδές του συνέπεσαν με μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιταλικής ιστορίας, εκείνη που θα οδηγούσε μέσα από ένοπλο αγώνα στη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους. Το μοναδικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση αυτού του μακραίωνου ονείρου, ήταν το Βατικανό και ο Πάπας. Το κύμα πατριωτισμού που είχε σαρώσει τα πάντα έβρισκε στον Ποντίφικα το μεγαλύτερο εμπόδιο. Οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες και έντονες.

Στη Νάπολη, γινόντουσαν διαδηλώσεις εναντίον του Πάπα και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γενικότερα. Οι άνθρωποι απέρριπταν τον καθολικισμό ως πίστη και ασπάζονταν τον μυστικισμό, την μαγεία, τα αποφθέγματα και τα διδάγματα των μέντιουμ που υπήρχαν στην πόλη.

Ο Μπαρτόλο δεν ήταν η εξαίρεση σε αυτές τις αντιδράσεις. Ύστερα από παρότρυνση ορισμένων συμφοιτητών του, ασπάστηκε τον σατανισμό και έφτασε να γίνει ιερέας. Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποσπάσει κι άλλους πιστούς από την χριστιανική πίστη.

Όπως ο ίδιος περιγράφει όμως, αυτές οι δραστηριότητες δεν του έδιναν χαρά. Είχε φτάσει να γίνει ένα φάντασμα του παλιού εαυτού του. Έπεσε στην κατάθλιψη, στην παράνοια, στις εμμονές. Ένιωθε ορισμένες φορές μια σκοτεινή παρουσία δίπλα του, ένα ον που το αποκαλούσε «άγγελο» και τον βάραινε.

Η επιστροφή στην εκκλησία

Έφτασε στην απόλυτη απελπισία ώσπου μια μέρα, άκουσα ξαφνικά την φωνή του πατέρα του, να τον καλεί να επιστρέψει στον Θεό και την Εκκλησία. Με την βοήθεια ενός ηγούμενου που είχε γνωρίσει, ξεκίνησε την αντίστροφη πορεία. Πήγε πρώτα σε μια μυστικιστική τελετή, σηκώθηκε, ύψωσε μια μικρή εικόνα της Παναγίας και φώναξε πως αποκηρύσσει όλες αυτές τις τελετές.

Το λείψανό του στην εκκλησία της Πομπηίας | Wikipedia

Εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα που βρίσκεται η Πομπηία και ξεκίνησε την κατήχηση των απλών ανθρώπων στην περιοχή. Εντάχθηκε στους Δομινικανούς και με την βοήθεια μιας ευκατάστατης χήρας, της Μαριάνα ντι Φούσκο, άρχισε να ασχολείται με διάφορα φιλανθρωπικά έργα. Με παρότρυνση του Πάπα, οι δυό τους παντρεύτηκαν αλλά διάλεξαν μια έγγαμη ζωή ουσιαστικά «λευκή».

Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης καθώς είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την παγκόσμια ειρήνη για την οποία είχε μαζέψει περίπου τέσσερα εκατομμύρια υπογραφές. Προτάθηκε και δεύτερη φορά έχοντας την υποστήριξη του Πάπα.

Πριν λίγες μέρες, μπροστά σε χιλιάδες πιστούς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας τον ανακήρυξε και επίσημα άγιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο πρώην σατανιστής ιερέας άφησε την τελευταία του πνοή εκφράζοντας ως τελευταία επιθυμία να δει την Παναγία που τον έσωσε από το σκοτάδι του Σατανά.