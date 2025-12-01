Ody Icons: «Αν το σκεφτείς, το τσιφτετέλι είναι queer χορός»

Ο Ody Icons εμφανίζεται στη σκηνή της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας ως μια από τις πιο δυνατές, ακατάτακτες φωνές της queer δημιουργίας. Κύπριος στην καταγωγή, με έργο που κινείται ανάμεσα στη μουσική και το θέατρο, μιλά με την ίδια ευκολία για τη βαθιά προσωπική του διαδρομή και για τις συλλογικές ταυτότητες που διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω του.

Αυτό το διάστημα, τον απολαμβάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στο «Κάπου περνούσε μια φωνή», μια μουσική παράσταση της bijoux de kant για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας στο bijoux de kant HOOD art space.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, φορώντας μια παλαιστινιακή κεφίγια ριγμένη διακριτικά στους ώμους του, συζητά για το πώς η Ελλάδα υπήρξε πάντα —ακόμη κι ασυνείδητα— μια queer χώρα, για την ελευθερία που του χάρισε το Παρίσι, για την παιδική του ηλικία στην Κύπρο και για την πολιτική πράξη της ορατότητας στη σημερινή εποχή των social media.

Queer μουσική και Ελλάδα / Queer μουσική στην Ελλάδα

«Queer μουσική και Ελλάδα νομίζω πάνε χέρι-χέρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς δεν είχαν αυτή την ταυτότητα, αυτό το όνομα. Ο queer όρος είναι κάτι πολύ καινούργιο. Αλλά η Ελλάδα πιστεύω πως είναι μια queer χώρα στα θεμέλιά της. Κάπως ιδιοσυγκρασιακά. Αν δηλαδή το queer είναι αυτό που διαφέρει και πάει κόντρα σε ό,τι ξέρουμε ως συνηθισμένο, τότε η Ελλάδα είναι μια queer χώρα στη βάση της. Και έχει υπάρξει μια queer χώρα από την αρχαιότητα. Οπότε πιστεύω ότι η queer μουσική και η Ελλάδα πάνε χέρι-χέρι. Δηλαδή το τσιφτετέλι είναι ένας queer χορός. Και είναι ο εθνικός χορός της Ελλάδας.»

Φωτ.: Τζίνα Σκανδάμη

Φωτ.: Τζίνα Σκανδάμη

«Από το Παρίσι μού έχει μείνει αυτή η ελευθερία. Η ελευθερία του να είσαι ο κανένας και να νιώθεις ότι την ίδια στιγμή χωράς παντού. Φυσικά το Παρίσι είναι μια πόλη με πολύ σαφές ταξικό πρόσημο, οπότε το «παντού» είναι και σχετικό. Από την άλλη, όμως, αποτυπώθηκε πάνω μου και μέσα μου η δυνατότητα του εαυτού μου. Η μεγάλη δυνατότητα του εαυτού μου.

Μεγαλώνοντας στην Ανατολική Μεσόγειο

«Ένα queer παιδί στην Κύπρο μεγαλώνει χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό που βιώνει, που είναι το ετεροκανονικό. Οπότε τις πολύ κοντινές του φίλες τις ερωτεύεται, όπως γνωρίζει την ομοερωτικότητα· με την ίδια βιασύνη και προχειρότητα την καλύπτει, παλεύει να καταλάβει τι είναι αυτό που τον κάνει να είναι τόσο διαφορετικός και τόσο στόχος ανάμεσα στα άλλα παιδάκια. Σίγουρα αποτυπώνεται και μια οικογένεια που, όντας αριστερή και ανοιχτόμυαλη, δεν θεώρησε ότι συμβαίνει κάτι άλλο, οπότε «ας το συζητήσουμε». Οπότε κάπως υπήρχε μέσα στην κανονικότητα της οικογένειας και ταυτόχρονα υπήρχε σε μια ετεροκανονικότητα του σχολείου, όπου τα άλλα παιδάκια, επίσης στην προσπάθειά τους να καταλάβουν κι αυτά ποια είναι, γίνονταν κάποιες φορές επιθετικά. Αλλά τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι με πολλή αγάπη και τα άτομα που ήταν εκεί, με πολλή γενναιοδωρία.»

Φωτ.: Τζίνα Σκανδάμη

Η πολύτιμη παρουσία των «φιλενάδων» στη ζωή ενός queer αγοριού

«Είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε ένα queer άτομο, ένα άτομο του περιθωρίου, ένα άτομο που διαφέρει, ένα άτομο που δεν τα πάει καλά με τον περίγυρο, δεν βρίσκει τον εαυτό του. Εγώ στάθηκα πολύ τυχερός και οι φίλες μου εκείνη την περίοδο ήταν άτομα που κάπως άνευ όρων και κυρίως λόγω κοινών αισθητικών αναφορών και ηθικών αξιών, κάναμε παρέα. Και η σπουδαιότητα της παρουσίας τους στη ζωή μου επαληθεύεται από το γεγονός ότι είναι ακόμα οι φίλες μου.»

«Στην Ελλάδα κάπως με απελπίζει το ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία όπου οι άνθρωποι παρεισφρέουν επιλεκτικά στη ζωή των ανθρώπων. Δεν θα μπουν στη ζωή μιας οικογένειας όπου ακούνε όλοι ότι ασκείται βία, αλλά θα μπουν πολύ εύκολα στη ζωή μιας queer οικογένειας, μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Και νομίζω ότι αυτή η ευκολία με την οποία παρεισφρέουν σε πολύ συγκεκριμένα θέματα ως λαός οι Έλληνες κάποιες φορές με απελπίζει, γιατί συνειδητοποιώ πόσο αργά αλλάζει αυτό.»

Φωτ.: Τζίνα Σκανδάμη

«Αισιόδοξο με κάνει σίγουρα η μεγαλύτερη ορατότητα θεμάτων που μέχρι πρότινος δεν μας απασχολούσαν καθόλου – προφανώς σε αυτό έχουν συμβάλει τα social media. Η παρουσία τρανς ατόμων στη TikTok επικαιρότητα με χαροποιεί. Η παρουσία μαύρων ατόμων, Ελλήνων, στην TikTok επικαιρότητα με χαροποιεί. Προφανώς υπάρχουν hate comments, αλλά το ότι εισβάλλει αυτή η εικόνα στα μυαλά τόσων ανθρώπων, μου αρέσει.»