Οι δίδυμες εικαστικοί από την Κύπρο που ξεχωρίζουν για τη τέχνη τους

Οι ψυχολόγοι, θεωρούν απλά πως η τέχνη είναι το μέσο το οποίο χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες για να εξισορροπούν τις ψυχικές τους συγκρούσεις.

Οι δίδυμες εικαστικοί από την Κύπρο Στέλλα και Μαρία Παπά έρχονται να συμπληρώσουν πως για εκείνες η τέχνη είναι αδυναμία, τρόπος ζωής, παιδικό απωθημένο και ένας ιδιαίτερος τρόπος επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Με την βοήθεια των πινέλων και των ακρυλικών τους εκφράζουν όσα δεν μπορούν να πουν με λέξεις.

Η Στέλλα στις προσωπογραφίες των ανδρών που φτιάχνει καταφέρνει να δώσει ανθρώπινη μορφή σε σκέψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς της. Με τις αδρές της πινελιές και τα σχήματα σε χρυσές ασημή, μπλε και μαύρες μπογιές που δεν «ακολουθούν» τα πραγματικά χαρακτηριστικά των προσώπων, εκφράζει το βάθος, την ένταση, το πάθος και την δύναμη όλων όσων «βασανίζουν» καθημερινά την ψυχή και το μυαλό του ανθρώπου. Πηγή έμπνευσης της τα μάτια δυο συγκεκριμένων ηθοποιών τα οποία «αφυπνίζουν» την δημιουργικότητα της.

Η Μαρία μέσα από την λεπτομερή , «έντονη» γεμάτη φως απεικονίσει τοπίων της Ελλάδας και των ανθρώπινων στιγμών εκφράζει όσα συναισθήματα νιώθει και δεν μπορεί να εκφράσει με τα μάτια και το στόμα. Όλα της τα σχήματα συμμετρικά τοποθετημένα σαν κομμάτια πάζλ την βοηθούν να βάλει σε τάξη το χάος των σκέψεων της. Με την γαλήνη και την αρμονία των σκιάσεων της επιδιώκει να μεταφέρει στο κοινό το μήνυμα ότι όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο αρκεί να είμαστε σταθεροί.

Όλα αυτά τα «χρωματιστά» λόγια, συναισθήματα και μηνύματα των πινάκων τους προσπαθούν εδώ και αρκετό καιρό να τα παρουσιάσουν συμμετέχοντας σε πολλές εκθέσεις(σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Αμερική) με θέματα όπως η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, οι σχέση του ανθρώπου με την φύση, η σχέση των δύο φύλλων, τα ψυχικά τραύματα και πολλά άλλα. Αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και το 2025 μέσα από τις συμμετοχές τους και σε άλλες εκθέσεις αλλά και τις δικές τους δυακδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.

Το πάθος και η ένταση που κρύβουν οι πίνακες τους ήταν και ο λόγος που τους έχουν επιλέξει πολλά περιοδικά τέχνης στην Ευρώπη για να τα δημοσιεύσουν. Ίσως το ιδιαίτερο πάντρεμα των πινάκων των δυο εικαστικών και το γεγονός ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο, ήταν και λόγος που τα έκαναν να προκριθούν σε πολλούς διαγωνισμούς, («Dream Art Awards 2024»,& «Emerging Artist Awards», «Artist of the year» by Arteom, το «Emerging artis awards-woman edition», «itsliquid art competition» «Best American Artist»,«Best European Artist» και το «ΒΒΑ Artist 2025»,), την London Art Bienalle και το Rome Art Fair».

Οι πίνακες τους επιλέγηκαν να προβληθούν σε οθόνη της Time Square

Οι συναισθηματικοί και «ομιλητικοί» πίνακες της Στέλλας της χάρισαν το βραβείο «Loveart» από Dream Team, προβολή τους στην οθόνη της Time square και παραμονή τους για ένα μήνα στο Canada London Underground του Λονδίνου . Η Μαρία Παπά με τους πίνακες της έδωσε χρώμα και αισιοδοξία στα παραμυθάκια και την ποιητική συλλογή του ποιητή Αντώνη Γαβρίηλ Παπά, αλλά και σε έκθεση του Υπουργειου Γεωργίας και περιβάλλοντος.