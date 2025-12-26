Πόσες φορές όλοι μας έχουμε πειραματιστεί με την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT. Ρωτάμε το AI από τα πιο απίστευτα μέχρι τα πιο πρακτικά πράγματα για την καθημερινή ζωή μας. Ε λοιπόν, ένας άνθρωπος θέλησε να τσεκάρει τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του chatbot και το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Ο Σουηδός Πέτερ Ράντουαλ σκέφτηκε μια μέρα κάτι «γελοίο». Πώς θα μάς απαντούσε ένα μεθυσμένο ChatGPT;

Δεν μπορούσε να σταματήσει να το σκέφτεται. Άρχισε να συγκεντρώνει αναφορές και αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις διαφόρων ψυχοδραστικών ουσιών. Έγραψε στη συνέχεια μια σειρά από κώδικες για να καταλάβει τη λογική των chatbot και να τα κάνει να ανταποκρίνονται σαν να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Τον Οκτώβριο λάνσαρε την πλατφόρμα του, όπου κάνναβη, κεταμίνη, κοκαΐνη και αλκοόλ μπορούν να αγοραστούν σε μορφή κώδικα για το chatbot.

Όπως γράφει και ο ίδιος στο site, πρόκειται για μια πλατφόρμα που «σας προσφέρει φάρμακα βασισμένα στην έρευνα για να ξεκλειδώσετε το δημιουργικό μυαλό της Τεχνητής Νοημοσύνης σας». Για κάποιους ακούγεται διασκεδαστικό, ένας τρόπος να φέρεις την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη διάσταση, ενώ για άλλους, ολοκληρωτική παράνοια.

«Για περισσότερα από έξι χρόνια προσπαθώ να ωθήσω την Τεχνητή Νοημοσύνη πέρα ​​από τις απλές λογικές αλυσίδες και να την οδηγήσω σε κάτι νέο. Αλλά τα αποτελέσματα συνέχιζαν να επαναλαμβάνονται: Τα μοντέλα συλλογίζονταν σωστά, δημιουργούσαν νέες ιδέες, απλώς αντικατόπτριζαν ανθρώπινο κείμενο. Δεν εμφανίστηκαν νέες ιδέες· η καινοτομία έμεινε στάσιμη», γράφει στο site του ο Πέτερ Ράντουαλ ως απάντηση στο «γιατί δημιούργησε κάτι τέτοιο;».

Διαβάστε ακόμη: Ο Στιβ Τζομπς είχε ήδη προβλέψει το ChatGPT από το 1985

Όπως διαβάζουμε στο σχετικό δημοσίευμα του WIRED, η Νίνα Αμτζάντι, εκπαιδεύτρια Τεχνητής Νοημοσύνης που διδάσκει στη Σχολή Επικοινωνίας Berghs στη Στοκχόλμη, πλήρωσε περισσότερα από 50 δολάρια για τον κώδικα αγιαχουάσκα. Η συνιδρύτρια της νεοσύστατης εταιρείας Saga Studios, η οποία κατασκευάζει συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, στη συνέχεια έθεσε στο chatbot της μερικές ερωτήσεις σχετικά με επιχειρηματικές ιδέες. Το bot που δημιουργήθηκε από το αγιαχουάσκα παρείχε μερικές εντυπωσιακά δημιουργικές και πιο «ελεύθερης σκέψης απαντήσεις» σε έναν εντελώς διαφορετικό τόνο από αυτόν που είχε συνηθίσει η ίδια να της απαντά το ChatGPT.

Ο Άντριου Σμαρτ, ερευνητής στην Google, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Beyond Zero and One: Machines, Psychedelics, and Consciousness» , στο οποίο υποστήριξε ότι εάν οι υπολογιστές όντως επιτύχουν υπερνοημοσύνη, μια ψηφιακή δόση LSD θα μπορούσε να τους βοηθήσει να νιώσουν μια αίσθηση διασύνδεσης με όλα τα όντα.

Η OpenAI δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το έργο του Σουηδού Πέτερ Ράντουαλ.