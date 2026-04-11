Πέτερ Μάγιαρ: Ο άνθρωπος που μπορεί να γκρεμίσει τον Όρμπαν μετά από 16 χρόνια

Όταν το 2010 ξεκινούσε τη θητεία του ο Όρμπαν ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο κόσμος ήταν διαφορετικός σε σχέση με τώρα. Σήμερα, 16 χρόνια μετά, ο ίδιος θεωρείται «δούρειος ίππος» του καθεστώτος Πούτιν. Κι ενώ πριν μερικά χρόνια η κυριαρχία του ήταν αδιαμφισβήτητη, υπάρχει ένας σοβαρός διεκδικητής που μπορεί να τον «γκρεμίσει» από την εξουσία. Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν, την Κυριακή 12 Απριλίου που η Ουγγαρία θα πάει στην κάλπη, η λαϊκιστική Δεξιά θα δεχθεί ένα ισχυρότατο πλήγμα με το τέλος του ορμπανισμού. Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να το καταφέρει αυτό;

Πρώην συνεργάτης, νυν άσπονδος εχθρός

Προεκλογική συγκέντρωση του Μάγιαρ | AP

«Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος» λέει ένα αρχαίο ρητό που μάλλον επιβεβαιώνεται στην περίπτωση του Μάγιαρ. Ο διεκδικητής της ουγγρικής πρωθυπουργίας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη νομική το 2004 και εντάχθηκε στο κόμμα Φίντες (το σημερινό κυβερνών που ήταν τότε στην αντιπολίτευση) ως αξιωματούχος. Όταν ο Όρμπαν κέρδισε τις εκλογές του 2010, ο Μάγιαρ μετακινήθηκε στις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών και έναν χρόνο μετά στη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας στις Βρυξέλλες. Το 2015 βρέθηκε να υπηρετεί στο γραφείο του Όρμπαν.

Η σύζυγός του, Γιούντιτ Βάργκα, ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Όρμπαν το 2019. Μέχρι το 2024, ο Μάγιαρ δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Ήταν απλώς ένας τεχνοκράτης της κυβέρνησης που βρισκόταν στα παρασκήνια και δούλευε από εκεί. Ελάχιστοι γνώριζαν το όνομά του ή τις δραστηριότητές του στο κόμμα και την κυβέρνηση. Αυτό άλλαξε όταν ένα σκάνδαλο διαφθοράς προκάλεσε σοβαρές φθορές στον Όρμπαν αφού στελέχη της κυβέρνησής του εμπλέκονταν. Ο Μάγιαρ τότε δημοσίευσε μια ηχογράφηση της συζύγου του η οποία αναφερόταν σε όσους ήταν μπλεγμένοι. Η ίδια παραιτήθηκε είχε παραιτηθεί νωρίτερα από το υπουργείο ενώ η μεταξύ τους ρήξη κατέληξε σε διαζύγιο.

Απ' τις Βρυξέλλες, με αγάπη

Προεκλογική αφίσα με τον Μάγιαρ | AP

Ο Μάγιαρ μετακινήθηκε λίγο μετά σε ένα μικρό αντιπολιτευόμενο κόμμα, το Τίσα. Ανέλαβε την ηγεσία και στις ευρωεκλογές του 2024 το οδήγησε στην δεύτερη θέση ως το κυρίαρχο πλέον κόμμα της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος ξέρει καλά να παίζει το παιχνίδι της πολιτικής σωστά. Οι απόψεις του είναι σταθερά υπέρ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται ως φιλοευρωπαίος. Έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Ούγγρο ηγέτη για τη στάση του εναντίον της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, ο Μάγιαρ δεν συμφωνεί σε όλα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Έχει επισημάνει πως η ένταξη της Ουκρανίας στην ένωση θα οδηγήσει μάλλον σε κλιμάκωση και χρειάζεται να προχωρήσει η όλη διαδικασία με προσεκτικά βήματα. Αυτή είναι μια κίνηση πολιτικής στρατηγικής. Ο Όρμπαν έχει κατηγορήσει τον αντίπαλο του για φιλική στάση απέναντι στο Κίεβο, μια στάση που μπορεί να ενέχει κινδύνους για την Ουγγαρία. Γι' αυτό, ο Μάγιαρ είναι αρκετά προσεκτικός στα λεγόμενά του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πολιτικά πάντως, ο Μάγιαρ χαρακτηρίζεται μετριοπαθής συντηρητικός τονίζοντας ότι σκοπεύει να υπερβεί το δίπολο Αριστερά - Δεξιά.

Η κάλπη της 12ης Απριλίου θα δείξει αν η κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν έφτασε στο τέλος της και αν εν τέλει ο πρώην σύμμαχός του θα αποδειχθεί ο «νεκροθάφτης» του.