Ποιος ίδρυσε την ελεύθερη Δημοκρατία του Βέρντις: Η γη που δεν διεκδίκησαν ποτέ Σερβία και Κροατία

Ο Ντάνιελ Τζάκσον, πρόεδρος της Ελεύθερης Δημοκρατίας της Βέρντις, είναι ένας 20χρονος ο οποίος αν κρίνουμε από το σχετικό άρθρο του Guardian μοιάζει με μέλος ιεραποστολής ή με νεαρό επιχειρηματία - πιθανόν κομπογιαννίτη. Κι όμως του ανήκει ένα μικροέθνος, μια λωρίδα δάσους, ανάμεσα σε Κροατία και Σερβία. Ο Τζάκσον μένει σε ένα σπίτι στην περιοχή Ντόβερ της Αγγλίας. Έστω κι από εκεί, καταφέρνει να έχει υπό έλεγχο το κράτος του. Κι όμως, ετοιμάζεται ακομα και για Eurovision.

Η Βέρντις είναι προϊόν συνοριακής διαμάχης στην περιοχή. Η Σερβία θεωρεί ότι τα σύνορά της είναι η μέση γραμμή του Δούναβη (κάτι που έγινε ευρέως αποδεκτό μετά τον πόλεμο ανεξαρτησίας της Κροατίας το 1995). Η Κροατία όμως επιμένει σε συγκεκριμένο «κτηματολογικό» όριο, βασισμένο σε παλαιούς χάρτες. Η διαφορά αυτή έχει δημιουργήσει μερικές αδέσποτες νησίδες γης, όπως η Βέρντις (η οποία βρίσκεται στη μεριά του Δούναβη προς την Κροατία, αλλά εκτός της κροατικής επικράτειας.

Είναι το Βερντις νόμιμο κράτος;

Ο Τζάκσον γεννήθηκε στην Αυστραλία από Βρετανούς γονείς. Έζησε στη Μελβούρνη μέχρι τα 17 του. Ήταν μόλις 14 όταν εκείνος η παρέα του αποφάσισαν να κάνουν μια ημί-σοβαρή τρολιά. Όχι, δεν «κάηκαν» στο TikTok. Δρώντας ως μεγαλοφυΐες παγιδευμένες στο σώμα εφήβου, σαν να βγήκαν από μυθιστόρημα της Ντόνα Ταρτ, σάρωσαν χάρτες και ανακάλυψαν μια λωρίδα γης «ορφανή» στο χάρτη.

Σκέφτηκαν ότι θα είχε πλάκα να δουν αν μπορούσαν να τη μετατρέψουν σε χώρα και την ονόμασαν Βέρντις. Το «μικροέθνος» (ένας όρος για μικρές χώρες που δεν αναγνωρίζονται επίσημα, σε αντίθεση με τα «μικροκράτη» όπως η Ανδόρα ή το Μονακό) είναι μόλις 1,6 εκτάρια μεγαλύτερο από το Βατικανό και δεν κατοικήθηκε ποτέ. Δεν συμπεριλήφθηκε σε κανένα κράτος από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Ο Τζάκσον υποστηρίζει πως για τουλάχιστον 30 χρόνια δεν έχει διεκδικηθεί από κανέναν άλλο η Βέρντις. «Οπότε πιστεύουμε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δικαιωματικά μας ανήκει» λέει στον Guardian με αυτοπεποίθηση.

Νομικοί τον συμβούλεψαν πάντως ότι βάσει διεθνούς δικαίου, ο παλαιότερος ενεργός διεκδικητής μιας γης είναι και ο νόμιμος κάτοχός της. «Κι αυτός είμαστε εμείς, επειδή Κροατία και Σερβία δεν την έχουν διεκδικήσει ποτέ» υποστηρίζει με ζέση.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει κάποιος θεσμοθετημένος τρόπος ώστε ένας ιδιώτης να μετατρέψει μια ακατοίκητη γη σε κράτος, ο Τζάκσον και οι υποστηρικτές της Βέρντις δεν ασχολήθηκαν με λεπτομέρειες.

Σχημάτισαν κυβέρνηση, θέσπισαν νόμους, χαρτογράφησαν την περιοχή, ύψωσαν σημαία (γαλάζιες και λευκές ρίγες – πολύ παρόμοια με της Αργεντινής) και προσέλκυσαν 15.000 αιτήσεις για υπηκοότητα, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 400.

Τι δήλωσε ο 20χρονος που ίδρυσε το Βέρντις

«Ήταν ένα πείραμα» λέει ο Τζάκσον και συμπληρώνει «θέλαμε να κάνουμε κάτι μοναδικό. Και σκέφτηκα: ας το κάνουμε πραγματικότητα».

Ο Τζάκσον πάντως δεν έχει καταφέρει να εγκατασταθεί μόνιμα στη Βέρντις και οι κροατικές αρχές δεν τον έχουν αντιμετωπίσει ως κάτι «επίσημο». Τον έχουν διώξει από τη Βέρντις και του έχουν επιβάλλει μόνιμη απαγόρευση εισόδου.

Έτσι, ο Τζάκσον ζει τώρα, όπως λέει, «στην εξορία», στο Ντόβερ, όπου εργάζεται από το σπίτι ως προγραμματιστής παιχνιδιών για την πλατφόρμα Roblox. Παρ’ όλα αυτά, φοράει ακόμα το κουστούμι και τη γραβάτα του και προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των πιο γνωστών media παγκοσμίως προς την περίπτωση του, να εκτιμήσουν το σθένος και την αγάπη που δείχνει για τη Βέρντις, Το κροατικό κράτος από την άλλη, την αντιμετωπίζει περισσότερο σαν μια άχαρη «παραφωνία» της εξωτερικής του πολιτικής, που μπορεί να περιμένει.

Ο Τζάκσον ονειρεύεται να εισάγει τη Βέρντις στην Ευρωζώνη και όχι μόνο. Ο ίδιος υπόσχεται πως αν το «μικροέθνος» του διαγωνιστεί στη Eurovision θα κάνει ζημιές, καθώς ο ίδιος έχει πολλές γνωριμίες με Eurofans αλλά και προηγούμενους διαγωνισθέντες στον θεσμό.

Εμάς ένα πράγμα μας απασχολεί απ'όλα αυτά. Η Βέρντις που θα δίνει το δωδεκάρι της;