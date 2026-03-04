Πώς το Κογκρέσο μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν άμεσα

Η πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ - Ισράηλ με το Ιράν διανύει την πέμπτη της μέρα και μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές το αν και πότε θα τελειώσει. Η σύγκρουση έχει επεκταθεί στα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής, με την αμερικάνικη προεδρία να δίνει αμφιλεγόμενα μηνύματα για την αιτία που πήρε τα όπλα, για τους στόχους που έχει θέσει και για το τι μέλλει γενέσθαι στο Ιράν, όταν οι κάννες των όπλων σιγήσουν (ή όταν τα χειριστήρια των drones μπούν στην φόρτιση, για την επόμενη, πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ, όπως το δει κανείς).

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει πως δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο Σύνταγμα της χώρας του, ή μάλλον δείχνει πως βάζει τον εαυτό του και τις επιθυμίες του, πάνω από αυτό. Παράλληλα όμως, η προεδρία του βρίσκεται κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές και κάποιες ισορροπίες θα χρειαστεί να τηρηθούν, καθώς οι Δημοκρατικοί προελαύνουν σε αρκετές «κόκκινες» πολιτείες. Τι μπορεί να αναγκάσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και ποιό είναι το πιο πιθανό χρονοδιάγραμμα;

Σύμφωνα με το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες (War Powers Resolution) του 1973, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές εχθροπραξίες επ’ αόριστον χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Αν και ο νόμος αναφέρει συνήθως ένα παράθυρο 60 ημερών, ήδη έχουν μπει στο κάδρο κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του.

Ο νόμος μπορεί θεωρητικά να σταματήσει μη εξουσιοδοτημένη στρατιωτική δράση μέσω των εξής μηχανισμών:

Το «Ρολόι» των 60 Ημερών : Βάσει νόμου, ο Τράμπ πρέπει να τερματίσει τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων εντός 60 ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς, εκτός αν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή δώσει ειδική εξουσιοδότηση.

: Βάσει νόμου, ο Τράμπ πρέπει να τερματίσει τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων εντός από την υποβολή της σχετικής αναφοράς, εκτός αν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή δώσει ειδική εξουσιοδότηση. Περίοδος Απόσυρσης 30 Ημερών : Εάν ο Πρόεδρος βεβαιώσει εγγράφως ότι η «αναπόφευκτη στρατιωτική αναγκαιότητα» απαιτεί περισσότερο χρόνο για την ασφαλή απομάκρυνση των στρατευμάτων, μπορεί να δοθεί παράταση επιπλέον 30 ημερών (συνολικά 90 ημέρες το μέγιστο χωρίς έγκριση).

: Εάν ο Πρόεδρος βεβαιώσει εγγράφως ότι η «αναπόφευκτη στρατιωτική αναγκαιότητα» απαιτεί περισσότερο χρόνο για την ασφαλή απομάκρυνση των στρατευμάτων, μπορεί να δοθεί παράταση επιπλέον (συνολικά 90 ημέρες το μέγιστο χωρίς έγκριση). Νέο Ψήφισμα 30 Ημερών : Ομάδα έξι βουλευτών των Δημοκρατικών πρόκειται να εισάγει «μετριοπαθές» ψήφισμα που να δεσμεύει τον Τραμπ να ολοκληρώσει την επέμβαση στο Ιράν σε 30 ημέρες, την ίδια στιγμή που συνάδελφοι τους απαιτούν το άμεσο τέλος του πολέμου. Είναι αρκετά δύσκολο να περάσει ένα τέτοιο ψήφισμα, από μια ομάδα βουλευτών ήδη διασπασμένη.

: Ομάδα έξι βουλευτών των Δημοκρατικών πρόκειται να εισάγει «μετριοπαθές» ψήφισμα που να δεσμεύει τον Τραμπ να ολοκληρώσει την επέμβαση στο Ιράν σε 30 ημέρες, την ίδια στιγμή που συνάδελφοι τους απαιτούν το άμεσο τέλος του πολέμου. Είναι αρκετά δύσκολο να περάσει ένα τέτοιο ψήφισμα, από μια ομάδα βουλευτών ήδη διασπασμένη. Κοινά Ψηφίσματα: Να συνασπιστούν δηλαδή, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι. Το Κογκρέσο μπορεί να εκδώσει ανά πάσα στιγμή ψήφισμα που να διατάζει τον Πρόεδρο να αποσύρει τις δυνάμεις. Ωστόσο, για να έχει νομική ισχύ, πρέπει είτε να το υπογράψει ο Πρόεδρος είτε να εγκριθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων για να υπερισχύσει τυχόν βέτο από τον Τραμπ.

Αυτή τη στιγμή, παρά τις δεδομένες διασπάσεις στο στρατόπεδο των φανατικών "MAGA" και την έντονη κριτική προς τον Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν το διανοούνται να ξεφύγουν από την κοινή γραμμή του κόμματος τους.

Μπορεί να κάνει κάτι το Κογκρέσο;

Ο Αμερικάνος κωμικός και τηλεπαρουσιαστής Τζον Στίουαρτ, σε πρόσφατο επεισόδιο της βραδινής εκπομπής του, είπε πως η δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης του Κογκρέσου είναι τόσο άχρηστη, που θυμίζει «ανδρικές ρώγες». Χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία που να μπορεί να ανατρέψει τη δύναμη του προεδρικού βέτο, τόσο στην Βουλή όσο και στη Γερουσία. Ίσως, η πίεση που ήδη φέρνει στην αμερικάνικη οικονομία (210 δισεκατομμύρια το εκτιμώμενο κόστος του πολέμου) η επέμβαση στο Ιράν, να ανατρέψει την υπάρχουσα εικόνα του πολέμου.