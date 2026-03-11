Το συνοικιακό θερινό σινεμά στην καρδιά της Αθήνας που βρίσκεται στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου

Με φόντο τον φωτισμένο και επιβλητικό Παρθενώνα, το Cine Paris, το θερινό σινεμά που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής γειτονιάς Πλάκας, δεν είναι απλώς ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά στέκια των Αθηναίων.

Η φήμη του ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας, με το περιοδικό Time Out να κατατάσσει με δημοσίευμά του τον ατμοσφαιρικό θερινό κινηματογράφο Cine Paris στη 29η θέση ανάμεσα στα 100 καλύτερα σινεμά του κόσμου.

Ο κινηματογράφος Cine Paris είναι ένα σινεμά με ιστορία. Άνοιξε το 1920 στην οδό Κυδαθηναίων και πήρε το όνομά του από τον Έλληνα ιδρυτή του, ο οποίος ήταν κομμωτής στο επάγγελμα και είχε περάσει πολλά χρόνια της ζωής του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Αρχικά το Cine Paris στεγαζόταν σε κλειστό χώρο και στις αρχές της δεκαετίας του '60 μεταφέρθηκε στο κτίριο της Κυδαθηναίων 22 όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του σινεμά, μετά από μια περίοδο κατά την οποία έμεινε κλειστό, το Cine Paris άνοιξε ξανά το 1986 υπό νέα ιδιοκτησία, λειτουργώντας πλέον μόνο ως θερινός κινηματογράφος, για να κλείσει ξανά το 2020.

Το 2022 το εμβληματικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται, αγοράστηκε από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου που ξεκίνησε μία πλήρη ανακαίνιση του χώρου και παραχώρησε την επιμέλεια του κινηματογράφου στο Cinobo, την ελληνική πλατφόρμα streaming η οποία κάνει κάθε βραδιά στο Cine Paris, μια αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία.