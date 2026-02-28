Τα «παραλίγο Τέμπη» μετά τα Τέμπη: Τα περιστατικά που στο παρά ένα δεν εξελίχθηκαν σε τραγωδία

Πόσο ασφαλής είναι ο σιδηρόδρομος; Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που μπορούν να αποτρέψουν νέα δυστυχήματα; Έχουν γίνει τα απαραίτητα ώστε το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας να είναι πλήρως λειτουργικό; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών παραμένουν χωρίς απάντηση.

Με έναν τρόπο που υπογραμμίζει την κρατική αμέλεια μέχρι και σήμερα, η φράση «νέα Τέμπη» έχει εισβάλει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και χρησιμοποιείται όταν προκύπτει ένα παραλίγο δυστύχημα. Αυτά τα…παραλίγο, δεν είναι λίγα. Λειτουργούν ως μια υπενθύμιση πως η βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο κενών υποσχέσεων.

18 Φεβρουαρίου 2024

EUROKINISSI

Η εμπορική αμαξοστοιχία 80314 έχει ξεκινήσει από του Ρέντη με προορισμό το Θριάσιο για παραλαβή εμπορεύματος. Φτάνοντας στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), η αμαξοστοιχία είχε κόκκινο φωτόσημο. Έπρεπε να περιμένει τον διερχόμενο συρμό του προαστιακού που ερχόταν από το Κιάτο. Η συνηθισμένη πρακτική όμως, ελλείψει τηλεδιοίκησης, είναι οι οδηγοί να συνεννοούνται με τον σταθμάρχη ώστε να περνούν ακόμη και με κόκκινο.

Ο οδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ακούγοντας τον σταθμάρχη από τον ασύρματο, θεώρησε ότι του έδωσε μια τέτοια εντολή. Σύμφωνα με την πλευρά του σταθμάρχη, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και ο ίδιος παρατήρησε την κατεύθυνση της αμαξοστοιχίας δίνοντας εντολή στον οδηγό να σταματήσει πριν «συναντηθεί» με τον προαστιακό.

13 Σεπτεμβρίου 2024

Η αμαξοστοιχία 1210 του προαστιακού με προορισμό το αεροδρόμιο έχει λάβει σήμα αναχώρησης από τον σταθμό της Αθήνας. Πλησιάζει προς τον σταθμό των Αγίων Αναργύρων. Περίπου την ίδια στιγμή, το ΣΚΑ δίνει εντολή στην αμαξοστοιχία που έρχεται από το Κιάτο και φτάνει στην Αθήνα να προχωρήσει κανονικά. Για καλή τύχη όλων, τόσο ο σταθμάρχης της Αθήνας όσο και οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται το λάθος που έχει συμβεί και ενημερώνουν. Για λίγο, οι δύο συρμοί δεν βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. Πάλι ελλείψει τηλεδιοίκησης, μηχανοδηγοί και σταθμάρχης απέτρεψαν τα χειρότερα μόνοι τους.

9 Οκτωβρίου 2024

Όταν ο συρμός του προαστιακού έφτασε στη σήραγγα του μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα κλειδιά χάραξης πορείας (πάλι!) και προχωρούσε κανονικά προς τη γραμμή του μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επικοινώνησε με το ΣΚΑ χωρίς να λάβει καμία απολύτως απάντηση. Αποφάσισε έτσι να προχωρήσει με πολύ μικρή ταχύτητα προς το μετρό ώστε να ενεργοποιηθούν οι αισθητήρες της τηλεδιοίκησης. Σύμφωνα βέβαια με την Hellenic Train, το λάθος ήταν του μηχανοδηγού που παραβίασε δύο κόκκινα φωτοσήματα.

27 Νοεμβρίου 2024

EUROKINISSI

Ο συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Λάρισα, ακινητοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης στον σταθμό του Κορινού στην Πιερία. Περίπου στις 5 το απόγευμα, πλησίαζε το Intercity από τη Θεσσαλονίκη, κινούμενο στη γραμμή καθόδου προς το σημείο που βρισκόταν ο προαστιακός. Οι μηχανοδηγοί του Intercity διαπίστωσαν τι επρόκειτο να συμβεί όταν άκουσαν για τη βλάβη μέσω ασυρμάτου. Επικοινώνησαν μέσω κινητού με τον συνάδελφό τους στον συρμό του προαστιακού και φρέναραν το τρένο πριν γίνει το οτιδήποτε.

6 Νοεμβρίου 2025

Πάλι ο ίδιος συρμός του προαστιακού της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας στη Σίνδο ξεκίνησε οπισθοπορεία. Ο μηχανοδηγός κατάλαβε γρήγορα πως είχε μπει σε λάθος γραμμή. Όταν ένας επιβάτης ρώτησε τον υπάλληλο τι ακριβώς είχε συμβεί, εκείνος του είπε πως πρόκειται για λάθος με τα κλειδιά χάραξης πορείας. Ο ΟΣΕ βέβαια είχε διαφορετική γνώμη αφού σύμφωνα με την ανακοίνωσή του κανένα τρένο δεν μπήκε σε λάθος γραμμή…

Τρία χρόνια μετά τη συμπαιγνία διαφθοράς και κρατικής αδιαφορίας που οδήγησε στον θάνατο 57 ανθρώπους, τι ακριβώς έχει αλλάξει; Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Και αμείλικτο.