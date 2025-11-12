Το τραγικό τέλος της ηρωίδας του ΕΚΑΒ: Η Σοφία Μπεφόν έσωζε ανθρώπους και σκοτώθηκε σε μια μοιραία πτήση

Η Σοφία Μπεφόν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και από μικρή ξεχώρισε για την ευφυΐα και την αφοσίωσή της. Μεγάλωσε στο Παλαιό Φάληρο, όπου στα 14 της βραβεύτηκε ως η καλύτερη μαθήτρια της πόλης.

Το όνειρό της να γίνει γιατρός έγινε πραγματικότητα το 1984, όταν πέρασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Όμως η ζωή της, γεμάτη προσφορά και ανθρωπιά, έμελλε να κοπεί απότομα: στις 14 Ιανουαρίου 2001, κατά τη διάρκεια μιας αεροδιακομιδής με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, η Σοφία χάθηκε στη θάλασσα ανοιχτά του Σουνίου, αφήνοντας πίσω

Η Σοφία ξεκινά την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας, εργάζεται στο Λαϊκό και στο Αρεταίειο, αλλά η καρδιά της χτυπά αλλού. Επιλέγει να γίνει γιατρός του ΕΚΑΒ, εκεί όπου η μάχη δίνεται στα επείγοντα, στα λεπτά που κρίνουν τη ζωή και τον θάνατο.

Η κοινωνική της ευαισθησία και η ανάγκη να προσφέρει βρίσκουν το πιο αυθεντικό τους πεδίο.

Ο σεισμός της Πάρνηθας

Σεπτέμβριος 1999. Ο σεισμός της Πάρνηθας συγκλονίζει την Αττική. Η Σοφία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ανάμεσα σε μπάζα και σκόνη, προσφέρει πρώτες βοήθειες στους εγκλωβισμένους.

Στο εργοστάσιο της RICOMEX, εκεί όπου χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, η παρουσία της είναι καθοριστική. Ο μικρός Τζαννής, που συγκίνησε το πανελλήνιο, θυμάται τη γιατρό που του έδινε παυσίπονες ενέσεις μέσα στα χαλάσματα. Ήταν η Σοφία – η γιατρός που δεν φοβήθηκε να βουτήξει στην τραγωδία.

Η μοιραία πτήση

14 Ιανουαρίου 2001. Ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ απογειώνεται από το Ελληνικό με προορισμό την Πάτμο. Στο πλήρωμα βρίσκεται η Σοφία Μπεφόν, μαζί με τον νοσηλευτή Γιώργο Λεβεντζώνη, τον κυβερνήτη Αντόνιο Βακάρι, τον συγκυβερνήτη Παναγιώτη Καταβέλη και τον ασθενή που χρειάζεται άμεση μεταφορά.

Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Παρά τις προειδοποιήσεις, η πτήση συνεχίζεται προς Αθήνα. Λίγο μετά, το ελικόπτερο εξαφανίζεται από τα ραντάρ.

Πέντε μέρες αργότερα, τα συντρίμμια εντοπίζονται ανοιχτά του Σουνίου. Η είδηση συγκλονίζει τη χώρα.

Δικαστικές αποφάσεις και ευθύνες

Η διερεύνηση του δυστυχήματος αποκαλύπτει λάθη και παραλείψεις. Ελεγκτές εφοδίασαν το πλήρωμα με ανεπίκαιρα δελτία καιρού, ενώ δεν υπήρξε η απαιτούμενη ενημέρωση για τις ακραίες συνθήκες.

Το Εφετείο και στη συνέχεια το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνώρισαν την ευθύνη του Δημοσίου. Οι συγγενείς της Σοφίας έλαβαν αποζημίωση, δώδεκα χρόνια μετά, ως ελάχιστη αναγνώριση της απώλειας.

Μνημείο Σοφίας Μπεφόν | Eurokinissi





Η Σοφία Μπεφόν δεν έζησε για να δει το όνομά της να κοσμεί το νέο κλειστό γυμναστήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Όμως η μνήμη της παραμένει ζωντανή. Κάθε φορά που ένα παιδί ρωτά γιατί το γυμναστήριο λέγεται «Σοφία Μπεφόν», η ιστορία της ξαναζωντανεύει. Η ιστορία μιας γυναίκας που έβαλε το καθήκον πάνω από τον εαυτό της.