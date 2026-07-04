Τζιτζιφιές, Κουκουβάουνες, Ποδαράδες: Ναι, αυτές οι περιοχές βρίσκονται στην Αθήνα

Η Αθήνα και οι γειτονιές της άλλαξαν πολύ με το πέρασμα του χρόνου. Τα ονόματα αρκετών περιοχών επίσης άλλαξαν. Έμειναν όμως στη μνήμη των κατοίκων και διατηρούνται με μια νοσταλγία. Το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για μοναδικές και παράξενες ονομασίες βγαλμένες από άλλες εποχές.

Κουκουβάουνες

Οι Κουκουβάουνες | Facebook

Στα βόρεια της Αθήνας και στους πρόποδες της Πάρνηθας, υπήρχε ένας μικρός οικισμός που υπαγόταν στον Δήμο Αθηναίων. Κατά την αρχαιότητα, στο σημείο αυτό βρισκόταν ο δήμος Συπαληττού. Η μία εκδοχή για την ιστορία αυτής της ονομασίας αφορά τις αρκετές κουκουβάγιες που υπήρχαν στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλη, αυτό ήταν το όνομα που είχε ένα αμπέλι που ευδοκιμούσε στον οικισμό. Το 1957, η ονομασία άλλαξε σε Μεταμόρφωση.

Μπύθουλας

Η Αθήνα τον 19ο αιώνα | Μουσείο Καλεμκερή

Η αλήθεια είναι πως ο Μπύθουλας είναι περισσότερο γνωστός από τη «Μαντάμ Σουσού», το μυθιστόρημα του Δημήτρη Ψαθά που έγινε μια θρυλική τηλεοπτική σειρά το 1986. Ο Μπύθουλας ήταν μια περιοχή που βρισκόταν στον Κολωνό, μια φτωχογειτονιά που το μόνο πράγμα για το οποίο φημιζόταν ήταν τα στάσιμα νερά και οι λάσπες στους χωματόδρομους. Υπάρχει βέβαια και η Βούθουλα που σύμφωνα με τους ιστορικούς ήταν η περιοχή στην οποία βρίσκεται σήμερα η Αγία Φωτεινή Ιλισσού.

Ποδαράδες

Άποψη της Νέας Ιωνίας | Facebook

Η περιοχή που λεγόταν Ποδαράδες υπαγόταν μέχρι και το 1923 στον Δήμο Αθηναίων. Με τον ερχομό των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, η περιοχή μεταμορφώθηκε και σύντομα άλλαξε και όνομα. Δεν είναι απόλυτα σαφές από πού προήλθε το αρχικό όνομα. Ορισμένοι επισημαίνουν ότι οφείλεται σε έναν Τούρκο αγά που διατηρούσε κτήματα στην περιοχή. Ο νέος οικισμός αναπτύχθηκε γρήγορα και πήρε το όνομα «Νέα Ιωνία».

Τζιτζιφιές

Οι Τζιτζιφιές τη δεκαετία του 1910 | Facebook

Πριν γίνει περιοχή, ήταν δέντρο. Βασικά, ακόμα είναι. Η τζιτζιφιά ευδοκιμεί (και αξιοποιείται) κυρίως στις χώρες της Ασίας, βρέθηκε όμως και στην παραλιακή μεριά της Καλλιθέας. Στο ίδιο σημείο, υπήρχε ένας μικρός οικισμός που αναπτύχθηκε περισσότερο από το 1922 και μετά και πήρε το όνομά του από την τζιτζιφιά. Με το πέρασμα του χρόνου και την άνθιση της νυχτερινής ζωής, η περιοχή φιλοξένησε αρκετές ταβέρνες και νυχτερινά κέντρα.

Κατσιπόδι

Η Δάφνη | Facebook

Κατσιπόδι ή Κατσιποδού ήταν το όνομα αυτής της περιοχής που μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα οι μόνοι κάτοικοι ήταν οι βοσκοί με τα πρόβατά τους. Σύμφωνα με ορισμένους, το όνομα προήλθε από την οικογένεια Κατσιπόδη που είχε στην κατοχή της μεγάλες εκτάσεις γης στο σημείο. Γύρω από τον λόφο Ζωοδόχου Πηγής, αναπτύχθηκε ο οικισμός που σήμερα είναι η Δάφνη.