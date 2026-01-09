Την περασμένη χρονιά, ο Βρετανός δημοσιογράφος που πρόσκειται στο συντηρητικό κόμμα, Ντάγκλας Μάρεϊ, είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τον Τζο Ρόγκαν και να διαφωνήσει ανοικτά μαζί του, ως καλεσμένος στο podcast του. Του είπε μεταξύ άλλων: «Δεν συζητάς πάνω σε κάποια ερωτήματα, δεν κάνεις ερωτήσεις, επιβάλεις ένα αφήγημα στο κοινό σου. Έχεις ανοίξει την πόρτα σε πολλούς ανθρώπους, μέσα από μια γιγαντιαία πλατφόρμα ιδεών που έχεις δημιουργήσει. Μέσα από αυτή, πετάς πράγματα που αμφισβητούν την ιστορία με ένα πάρα πολύ επικίνδυνο τρόπο».

Και δεν είχε άδικο. Μέσα από το podcast του, ο Τζο Ρόγκαν απευθύνεται σε ένα κοινό 14,5 εκατομμυρίων ακολούθων - ο πληθυσμός μιας χώρας μεγαλύτερης από την Ελλάδα - και έχει τη δύναμη να κάνει πολλά πράγματα, από το να αποπειραθεί να καταρρίψει παγκοσμίως αποδεκτές ιστορίες αλήθειες, να αμφισβητήσει πανδημίες, να ρίξει και να ανεβάσει υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ (Κάμαλα Χάρις, δυστυχώς...) και κυρίως, να διασπείρει θεωρίες συνομωσίας.

Παρακάτω επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις πιο παράξενες όλων. Το podcast του Τζο Ρόγκαν δίνει διαρκώς νέο υλικό, οπότε ίσως η καταγραφή μας να χρειαστεί πολλές ανανεώσεις.

Ινβερμεκτίνη για τον καρκίνο και «ψεύτικος» COVID

Τι λέει: Το αντιπαρασιτικό φάρμακο για τα ζώα, ινβερμεκτίνη, μπορεί να γιατρέψει τον καρκίνο, ακόμα και σε προχωρημένο στάδιο. Ο κορωνοϊός είναι «κατασκευασμένη» πανδημία και τα νοσοκομεία έδιναν παραποιημένα στοιχεία για τους νεκρούς.

Πόσο ακραία είναι: «Στανταράκι» στη συγκεκριμένη εκπομπή οι θεωρίες συνομωσίας για την υγεία και οι περήφανοι ισχυρισμοί πως αν πιείς ένα φάρμακο ζώων, δεν θα έχεις πια καρκίνο - δεν θα ζεις, οπότε και ο καρκίνος δεν θα υπάρχει!

Ο Ιησούς Χριστός ως Α.Ι

Τι λέει: «Τι είναι πιο παρθένο από ένα κομπιούτερ;» Ο Ρόγκαν έχει αναφέρει επανειλημμένα την ιδέα πως ένα υπέρ-εξελιγμένο A.I θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια ψηφιακή ενσάρκωση του Θεανθρώπου. Γιατί όχι, λέει ο podcaster, αφού το A.I «διαβάζει το μυαλό σου, σε αγαπάει και δεν το νοιάζει αν σκεφτείς να το σκοτώσεις, αφού θα αναστηθεί ξανά».

Πόσο ακραίο ακούγεται: Όπως ένα hot take ακροδεξιών tech-bros στο TikTok. Έχει μια πιασάρικη φράση, έχει μια επιφανειακή έστω, επεξήγηση, τραβάει τα βλέμματα, αλλά ως εκεί.

Επιχείρηση Μπλε Ακτίνα

Τι λέει: Ότι κυβερνήσεις θα σκηνοθετήσουν ψεύτικη εισβολή εξωγήινων με ολογράμματα για να ελέγξουν τον κόσμο.

Πόσο ακραίο ακούγεται: Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία τεχνολογική δυνατότητα για ρεαλιστικά ολογράμματα που προβάλλονται στον ουρανό και είναι ορατά σε παγκόσμια εμβέλεια. Περισσότερο μοιάζει με απορριφθέν σενάριο των "Χ-Files" όλο αυτό.

Ερπετόμορφοι Θεοί

Τι λέει: Στην πραγματικότητα, οι σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ελίτ είναι ερπετοειδή που φοράνε μάσκες ανθρώπων. Έχει ακουστεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ στην πραγματικότητα είναι ερπετό, ο ράπερ Diddy και ένα σωρό άλλοι. .

Πόσο ακραίο ακούγεται: Προφανώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη αλήθειας σε αυτό τον ισχυρισμό, που βασίζεται στο μοτίβο του «κρυφού εχθρού που ελέγχει τα πάντα». Και μοιάζει πολύ με θέμα που θα έπαιζε στις «Πύλες του Ανεξήγητου» του Κώστα Χαρδαβέλλα. Ήταν ο Κ.Χαρδαβέλλας ο Τζο Ρόγκαν της εποχής του;



HAARP και «καιρικός πόλεμος»

Τι λέει: Το πρόγραμμα μετεωρολογίας HAARP προκαλεί σεισμούς, τυφώνες, έλεγχο μυαλού. Κάτι σαν το «μας ψεκάζουνε», πριν το μάθουν έλληνες πολιτικοί.

Πόσο ακραίο ακούγεται. Προς τιμήν του, ο Ρόγκαν έχει μετανιώσει για την υιοθέτηση αυτής της θεωρίας.

Flat Earth, η γη σε σχήμα πανετόνε

Τι λέει: Η Γη είναι επίπεδη και υπάρχει παγκόσμια συγκάλυψη γι' αυτό.



Πόσο ακραίο ακούγεται: Από τις πιο δημοφιλείς ιντερνετικές θεωρίες, που έχει καταρριφθεί χιλιάδες φορές από δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης και την ίδια την αστρονομία.

Έλεγχος μυαλού μέσω 5G

Τι λέει: Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G επηρεάζουν τον εγκέφαλο ή ελέγχουν ανθρώπους.

Πόσο ακραίο ακούγεται: Τεχνοφοβικό παραλήρημα που «παίζει» κατά καιρούς online. Δεν υπάρχει μηχανισμός με τον οποίο τα ραδιοκύματα μπορούν να «χειραγωγούν σκέψεις», αν και κάτι τέτοιο θα έδινε φοβερές σκηνές μυθοπλασίας.

Ο Έλον Μασκ ως AI / εξωγήινος / κλώνος

Τι λέει: Ο Μασκ δεν είναι «κανονικός άνθρωπος». TO ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ.

Πόσο ακραίο ακούγεται: Εδώ έχουμε μια μείξη της θεωρίας των ερπετόμορφων με ακόμα πιο τραβηγμένες θεωρίες, βγαλμένες από memes και clickbait τίτλους που προέρχονται από το ίδιο το podcast του Ρόγκαν. Φαντάζεστε όσο γράφουμε αυτά τα λόγια ο Μασκ να επικοινωνεί με την Υποδιοίκηση Star Trek από τον πλανήτη Clingon; Εγώ θα πλήρωνα το Netflix για κάτι τέτοιο.

Προσεληνώσεις

Τι λέει: Η θρυλική αποστολή του σκάφους Apollo στη Σελήνη, συνέβη μέσα σε στούντιο σινεμά.

Πόσο ακραίο ακούγεται: Κλασική, γερασμένη θεωρία συνομωσίας, που έχει καταρριφθεί ακόμα και από τη σοβιετική υπηρεσία πληροφοριών. Μάλλον είχε ξεμείνει από πιο προβοκατόρικές θεωρίες. Αργή μέρα στο γραφείο.