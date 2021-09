Matrix 4: Μια ματιά στο πρώτο teaser trailer και το νέο λουκ του Neo

Το Matrix 4 ή «The Matrix Ressurections», όπως είναι ο επίσημος τίτλος του, είναι δίχως καμία αμφιβολία μία από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Εκατομμύρια φανς του επιτυχημένου franchise επιστημονικής φαντασίας περιμένουν με ανυπομονησία να δουν ξανά τον Κιάνου Ριβς, αλλά και την Κάριν Αν Μος, να επιστρέφουν στο σύμπαν του Matrix ως Neo και Trinity.

Η μία εκ των αδελφών Γουατσόφσκι, η Λάνα, σκηνοθετεί το νέο Matrix και σίγουρα περιμένει -όπως και όλοι- να σημειώσει μεγάλη επιτυχία με την είσοδό του στις κινηματογραφικές αίθουσες. Για να ενισχύσει, λοιπόν, το hype της ταινίας η Warner Bros έδωσε τις πρώτες εικόνες από την επιστροφή του Matrix.

Στο πρώτο teaser trailer που ανέβηκε στο Twitter είδαμε σε πρώτο πλάνο τα δύο χάπια, το μπλε που σε αφήνει στη λήθη, αλλά και το κόκκινο, που σε οδηγεί στην απάντηση της ερώτησης «τι είναι το Matrix;». Η επιλογή είναι δική σου.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/DigV2OPEoT #TheMatrixMovie pic.twitter.com/6O5173NoDX