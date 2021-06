Στην Fastly αποδίδεται τελικά το πρόβλημα που «έριξε» τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά sites

Για 46 λεπτά, μερικές από τις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές (και μη) ιστοσελίδες και πλατφόρμες του διαδικτύου τέθηκαν εκτός λειτουργίας ταυτόχρονα, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για τα αίτια. Αν και πολλοί φοβήθηκαν για συντονισμένη επίθεση hackers, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν, καθώς η εταιρεία Fastly ανέλαβε την ευθύνη του προβλήματος, σημειώνοντας πως το πρόβλημα εντοπίστηκε και διορθώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα.

Διαβάστε ακόμη: Ομάδα hackers βγάζει προς πώληση στοιχεία 500 εκ. χρηστών του LinkedIn

Η Fastly είναι ένας πάροχος που βασίζεται σε υπηρεσίες στο σύννεφο (cloud) και που χάρη στην οποία λειτουργούν και τροφοδοτούνται με περιεχόμενο όλες αυτές οι ιστοσελίδες. Μέχρι και τις 14.00 ώρα Ελλάδος οι περισσότερες ιστοσελίδες είχαν επανέλθει, ενώ η εταιρεία δήλωσε πως ερευνά τις επιπτώσεις από αυτήν την δυσλειτουργία.

Η αντίδραση των περισσότερων ΜΜΕ παγκοσμίως πάντως είχε το ενδιαφέρον της, καθώς οι μεγαλύτερες ειδησεογραφικές σελίδες βρήκαν ευφάνταστους τρόπους να ενημερώσουν τους επισκέπτες τους πως και γιατί δεν λειτουργούν. Ξεχώρισε μάλιστα άμεσα το Verge, το οποίο ανέβασε ένα Google Doc, στο οποίο οι συντάκτες ανέφεραν ότι η ιστοσελίδα ήταν εκτός λειτουργίας, αλλά περιέγραφαν και την κατάσταση που ζουν εσωτερικά.

Οι ενημερώσεις στο άρθρο συνεχίζονταν σε πραγματικό χρόνο, δείχνοντας να μη τι άλλο πως η σύγχρονη δημοσιογραφία μπορεί να βρει πάντα λύσεις στα αδιέξοδα. Δεν χρειάζεται καν να αναφερθεί πως η κίνηση αυτή της ιστοσελίδας έγινε άμεσα αποδέκτης θετικών σχολίων από τους αναγνώστες.

Vast chunks of the internet are offline, including The Verge. Until we’re back, we’re reporting to you live out of Google Docs. Here’s what we know so far about the outage: https://t.co/4b1p2qhYif