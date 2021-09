Εδώ και αρκετές ημέρες εικάζεται πως η Apple θα ανακοινώσει τα νέα της σχέδια για τα φετινά μοντέλα στη σειρά iPhone, τα iPhone 13. Πλέον ήρθε η ώρα να μάθουμε και επίσημα τι μας περιμένει το 2021.

Διαβάστε ακόμη: iPhone 13: Δεν θα έχει foldable έκδοση το νέο smartphone της Apple

Η αμερικανική εταιρεία του Κουπερτίνο αποφάσισε να μιλήσει με επίσημη δήλωσή της και να ξεκαθαρίσει πως το επόμενο σημαντικό event έρχεται στις 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00 για την Ελλάδα. Η εκδήλωση έχει τον τίτλο “California Streaming”, μαρτυρώντας και τον ψηφιακό της χαρακτήρα, αφού δεν θα διεξαχθεί με παρουσία δημοσιογράφων.

Η μετάδοσή της θα γίνει από το Apple Park και εκεί θα μάθουμε τα πάντα για τη νέα σειρά smartphones, τα iPhone 13. Οι πρώτες διαρροές που έρχονται από κατασκευαστές περιφερειακών και θηκών για τα νέα τηλέφωνα αναφέρουν πως αυτά δεν θα διαφέρουν σε διαστάσεις σε σχέση με τα iPhone 12. Βασική διαφορά που αναμένεται να τονιστεί από την Apple είναι αρχικά τα καλύτερα refresh rates στις οθόνες, αλλά και οι βελτιωμένοι επεξεργαστές κα οι αλλαγές στους φακούς.

Η πρόσκληση της Apple δείχνει ένα λογότυπο της εταιρείας που παρουσιάζει στο εσωτερικό του ένα πλάνο από βραδινό ουρανό και ίσως θέλει να διαφημίσει τρόπον τινά τις δυνατότητες νυχτερινής φωτογράφισης που θα έχουν τα νέα μοντέλα. Ο αντιπρόεδρος του τμήματος marketing της Apple, Greg Joswiak, ανέβασε μάλιστα και ένα σύντομο video στο Twitter που ίσως αφήνει και κάποιες παραπάνω απορίες για το τι μας περιμένει σε κάτι λιγότερο από μία εβδομάδα.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν το ξεχωριστό αυγό λογότυπο της Apple που παρουσιάζεται στο tweet, μπορούν να το εφαρμόσουν με φίλτρο και στις δικές τους εικόνες, μετά από μια απλή επίσκεψη στο site της Apple μέσα από τον browser του iPhone τους. Δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στη συνέχεια.

Definitely the best #AppleEvent AR Easter egg so far pic.twitter.com/RxEMEGCTEN