Fortnite: Επεσαν για δεύτερη φορά οι server μέσα σε 24 ώρες – Εξαλλοι εκατομμύρια gamers

Να είσαι νεαρός gamer, μαθητής σε διακοπές Χριστουγέννων, να έχεις αφιερώσει ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σου για να γίνεις ο... καλύτερος στο παιχνίδι που τα «σπάει» παγκοσμίως και να πέφτει ο server!



Αυτές οι γιορτές σίγουρα δεν πάνε καλά για τους παίκτες του Fortnite, καθώς μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες (29-30 Δεκεμβρίου), έχουν παρουσιαστεί πολύωρα τεχνικά προβλήματα.



Την Τετάρτη οι παίκτες σε όλο τον κόσμο έμειναν για περισσότερο από τέσσερις ώρες... offline, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης, το πρόβλημα επαναλήφθηκε και ήδη οι υπεύθυνοι του διαδικτυακού παιχνιδιού εξέδωσαν ανακοίνωση στο Twitter, ζητώντας συγγνώμη από τα εκατομμύρια φίλων του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα διεξάγουν έρευνες για τα συνεχή προβλήματα.

Το σίγουρο είναι ότι το «μαύρο» που έχει πέσει στον διασημότερο τίτλο του κόσμου, «Fortnite Battle Royale», έχει προκαλέσει τεράστια δυσαρέσκεια στους χρήστες που έχουν βομβαρδίσει τα social media. Μάλιστα, ταυτόχρονα υπήρξαν προβλήματα και στο Epic Games Store, με τους χρήστες να μην έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια τους ούτε offline.

We are investigating the login issues to the game.



We will update you when the issues are resolved. pic.twitter.com/FndOC8dMqY