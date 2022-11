Ακολουθώντας τα χνάρια του Ελον Μασκ για το ανανεωμένο συνδρομητικό πακέτο του Twitter, η Meta εξετάζει όλα τα σενάρια για έξτρα παροχές σε χρήστες Instagram και Facebook, έναντι μηνιαίου αντιτίμου. Συγκεκριμένα, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην αγορά της τεχνολογίας, καθώς μετά το Twitter και η Meta θα προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων που έχουμε δει στην αγορά της τεχνολογίας το 2022 και το μεγαλύτερο που θα έχει κάνει ποτέ η Meta.

O Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει χτυπήσει εδώ και καιρό το καμπανάκι του κινδύνου στα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και δυστυχώς για την Meta, τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει πολύ πριν την κρίση που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άρα, αντιλαμβάνεται κανείς πιο εύκολα, το πόσο έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Ποιο είναι το πλάνο τώρα για νέες πηγές εσόδων; Με όχημα τους δημιουργούς περιεχομένου, η Meta έχει ήδη αποκαλύψει τα σχέδιά της για έξτρα εργαλεία που θα μπορούν να έχουν όσοι ανεβάζουν υλικό στις πλατφόρμες της, αλλά και όσοι τους υποστηρίζουν. Με τα νέα εργαλεία αυτά, οι επαγγελματίες που ζουν από το περιεχόμενο που δημιουργούν και ανεβάζουν θα έχουν καλύτερη επικοινωνία και πιο άμεση αλληλεπίδραση με τους χρήστες, και σαφώς περισσότερες επιλογές για να αυξήσουν περαιτέρω τα έσοδά τους.

Αν και σε πρώτη φάση φαίνεται σχεδόν απίθανο να δούμε ένα συνδρομητικό μοντέλο για την απλή χρήση στο Facebook και το Instagram, η ιδέα έχει τεθεί στα υψηλά κλιμάκια. Ωστόσο, ο φόβος για περαιτέρω αντιδράσεις υπάρχει. Ηδη το Instagram βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, αφού οι χρήστες θεωρούν πως ο όγκος διαφημιστικού περιεχομένου έχει αυξηθεί τρομερά και από την άλλη ένα συνδρομητικό μοντέλο που θα προσφέρει πλοήγηση χωρίς διαφημίσεις θα κόψει τρομερά έσοδα από την πλατφόρμα, αφού και οι επαγγελματίες θα ψάξουν αλλού εναλλακτικές.

Μπορεί το metaverse να είναι ιδιαίτερα σημαντικό project για τον Ζούκερμπεργκ και να το προβάλλει με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει στο σήμερα η Meta είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που θα βρει μπροστά της τα επόμενα χρόνια. Είναι αρκετές οι φωνές που λένε στο εσωτερικό της Meta πως το βάρος που έχει πέσει στο ψηφιακό αυτό μέλλον είναι τεράστιο, αλλά σε λάθος timing, αφού ο κόσμος το μόνο που δεν θα σκεφτεί αυτή τη στιγμή είναι έναν πιο εμπλουτισμένο τρόπο για να απολαμβάνει το αγαπημένο του περιεχόμενο. Η ελπίδα όλων είναι ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, ωστόσο με την τόσο ασταθή παγκόσμια οικονομική κατάσταση, το να απαιτείται από τον χρήστη να αποκτήσει και ένα VR/AR headset που κοστίζει αρκετά χρήματα, βάζει μπροστά στη Meta μια αρκετά δύσκολη μαθηματική άσκηση.

Την ίδια στιγμή που στη Meta αναμένουμε εξελίξεις και αντιδράσεις, η πλευρά του Twitter και του Ελον Μασκ είναι ένα βήμα πιο μετά. Μετά το πρώτο μεγάλο κύμα απολύσεων (που έγιναν σε αρκετά μεγάλο βαθμό με εντελώς άκομψο τρόπο), φαίνεται πως η εταιρεία προσπαθεί ήδη να μπει στην επόμενη μέρα με τον νέο ιδιοκτήτη. Το συνδρομητικό πακέτο του Twitter Blue που μέχρι σήμερα έδινε συγκεκριμένα προνόμια, αλλάζει και εκσυγχρονίζεται. Ο Μασκ έχει ανακοινώσει πως έναντι 8 δολαρίων το μήνα, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες, αλλά κυρίως θα αποκτούν και το σχετικό μπλε εικονίδιο “tick” που επιβεβαιώνει την ταυτότητά τους.

Επειδή όμως τα social media έχουν ιδιαίτερα μεγάλη δύναμη στην εποχή που ζούμε και ειδικά το Twitter έχει χαρακτηριστεί για τις παρεμβάσεις που μπορεί να προκαλέσει σε μια εκλογική αναμέτρηση, η εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει τις αλλαγές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τις επόμενες μέρες στις ΗΠΑ. Με την πρόθεση του Μασκ να «επαναφέρει την ελευθερία λόγου στο Twitter» και την σχέση που διατηρεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί θεωρούν, δε, πως ο Μασκ πήρε αυτήν την απόφαση λόγω του ότι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες πως θα είναι και πάλι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, το 2024. Και σίγουρα ο εκατομμυριούχος νέος ιδιοκτήτης του Twitter δεν θέλει να φανεί ότι και υπό την δική του εποχή, η πλατφόρμα έπαιξε ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Μέσα στην όλη αναστάτωση των τελευταίων ημερών, φαίνεται πως η διοίκηση του Twitter κατάλαβε πως κάποιοι εργαζόμενοι απολύθηκαν αναίτια και χωρίς να υπολογίζεται η προσφορά τους στην εταιρεία ή το πόσο μπορούν να βοηθήσουν στην επόμενη μέρα. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, κάποιοι από τους απολυμένους έχουν ήδη δεχτεί μήνυμα για να επιστρέψουν στην εταιρεία.

