Twitter: Χάος άνευ προηγουμένου με τις πιστοποιήσεις λογαριασμών

O Έλον Μασκ αποφάσισε να βάλει τη διαδικασία πιστοποίησης ενός λογαριασμού ως μέρος του συνδρομητικού πακέτου Twitter Blue και το χάος που προκλήθηκε από τις πρώτες ώρες εφαρμογής του μέτρου δεν έχει προηγούμενο! Το νέο μοντέλο πιστοποίησης λογαριασμών (που δείχνει ουσιαστικά ότι ένα account είναι επιβεβαιωμένο και άρα πιο ασφαλές να το ακολουθεί κανείς) δεν πέτυχε καθόλου και από την πρώτη στιγμή υπήρξαν τεράστια προβλήματα που αποκάλυψαν και ένα πολύ μεγάλο κενό.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που οποιοσδήποτε μπορούσε να δημιουργήσει λογαριασμό που να φαίνεται πιστοποιημένος, άρχισαν οι κακόβουλες πρακτικές με λογαριασμούς που θυμίζουν στο όνομα και το username τους αντίστοιχους πραγματικούς. Ένας λογαριασμός παρόμοιος με αυτόν της Nintendo ανέβασε μια εικόνα του δημοφιλούς ήρωα Super Mario να κάνει απρεπή χειρονομία.

Can't imagine why all the advertisers are pulling out of Twitter lmao pic.twitter.com/pg55WXkxhS — Jason Schreier (@jasonschreier) November 9, 2022

Αντίστοιχα, είδαμε έναν λογαριασμό που θύμιζε αυτόν του Λεμπρόν Τζέιμς να αναφέρει ότι ζητάει μεταγραφή.

Οι αντιδράσεις, η διόρθωση

Όπως ήταν λογικό, οι αντιδράσεις ήταν τεράστιες και ίσως δημιούργησαν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα απ’ ότι έκαναν καλό στην πλατφόρμα. Έτσι, σχετικά άμεσα, το Twitter ενεργοποίησε ένα φίλτρο που δείχνει αν κάποιος έχει πληρώσει συνδρομή για να αποκτήσει το ειδικό εικονίδιο πιστοποιημένου χρήστη ή το έχει κερδίσει από την ίδια την υπηρεσία.

Well now you can tell if someone earned a check mark or bought it. Not Twitter calling folks out pic.twitter.com/T82GA6hKmF — iamBrandon 🔜 The Game Awards (@iamBrandonTV) November 9, 2022

Ακόμη, πλέον επέστρεψε το κλασικό γκριζαρισμένο σύμβολο δίπλα από τις ονομασίες των σελίδων που πιστοποιεί πραγματικά αν η υπηρεσία έχει επιβεβαιώσει πως μιλάμε για ένα επιβεβαιωμένο άτομο ή ένα μεγάλο Μέσο.

Αλλαγή στρατηγικής

Με τους κινδύνους που ενέχει η άνεση με την οποία ένας χρήστης μπορεί να ξεγελάσει αρκετούς ακόλουθους απλά πληρώνοντας μια συνδρομή Twitter Blue, η εταιρεία ανακοίνωσε πως όσοι λογαριασμοί έχουν δημιουργηθεί από τις 9 Νοεμβρίου και έπειτα (όταν δηλαδή άρχισε να εφαρμόζεται το μέτρο) δεν θα μπορούν να την ενεργοποιήσουν. Ακόμη, ο Μασκ σημείωσε με δική του τοποθέτηση πως όσοι λογαριασμοί λειτουργούν με κωμικό χαρακτήρα (ή ως parody accounts) θα πρέπει να το αναφέρουν ρητά στο όνομά τους και στο σύντομο βιογραφικό που προσφέρει κάθε προφίλ.

Going forward, accounts engaged in parody must include “parody” in their name, not just in bio — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

Και άλλες αποχωρήσεις / απολύσεις

Και ενώ οι πληγές της εταιρείας δεν έχουν ακόμη κλείσει από τις μαζικές απολύσεις, σημαντικά στελέχη συνεχίζουν να βλέπουν την πόρτα της εξόδου, είτε λόγω απόλυσης, είτε λόγω δικής τους απόφασης. Στις τελευταίες αποχωρήσεις προστέθηκαν πλέον και αυτές των Λία Κίσνερ (επικεφαλής συστημάτων ασφαλείας), Ντάμιεν Κίραν (επικεφαλής θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων) και Μαριάν Φόγκαρτι (επικεφαλής τομέα εταιρικής συμμόρφωσης).