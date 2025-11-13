To ανθρωπόμορφο ρωσικό ρομπότ AIDOL κατάρρευσε σαν να είχε πιει τσίπουρα

Το πρόσωπο του ανθρωπόμορφου AI Robot AIDOL έμοιαζε σαν να είχε περάσει ένα μοναχικό βράδυ με τσίπουρα και ούζα σε κάποιο κουτούκι στο Μεταξουργείο ή στον Βοτανικό. Κάθε που κοιτούσε τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβανόταν την ματαιότητα της ζωής και κάπνιζε ένα τσιγάρο, «το τελευταίο» έλεγε και μετά από λίγα λεπτά, στρίμωχνε ένα ακόμα στα κιτρινωπά ρομποτικά του δάκτυλα. Ζητούσε μια τυροκαυτερή στο γκαρσόνι, έτσι για το ξεκάρφωμα, τίποτα δεν πήγαινε κάτω.

Και τώρα πάμε στην πραγματικότητα της είδησης.

Πρόκειται για το ανθρωπόμορφο A.I Robot ΑIDOL, το οποίο κατασκευάστηκε στη Ρωσία, αποκλειστικά από εγχώρια εξαρτήματα, σε μια απόπειρα ώστε η ντόπια βιομηχανία να δείξει πως παραμένει ανθεκτική στις κυρώσεις και πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να γίνει χωρίς την βοήθεια των ξένων.

Η παρουσίαση του AIDOL έγινε μετά Βαΐων και Κλάδων, με πάρα πολύ ενθουσιασμό και εξελίχθηκε σε απογοήτευση. Το ρομπότ έκανε μερικά διστακτικά βήματα και σωριάστηκε στο έδαφος, με τους δημιουργούς του να επιτείνουν την αμηχανία, τυλίγοντας το με ένα μαύρο σεντόνι.

Μάλλον η ανθρωπότητα δεν κινδυνεύει τόσο άμεσα από το A.I όσο κάποιοι θέλουν να μας πείσουν. (Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, μην ακούς εσύ).