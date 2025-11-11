ΑZERTY:Τα πληκτρολόγια στη Γαλλία είναι αλλιώς και υπάρχει λόγος

Η Γαλλία και οι γαλλόφωνες χώρες είναι ένας αυτόνομος πλανήτης. Αρκετές συνήθειες, αρκετά πράγματα που εμείς έχουμε μάθει να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εκεί γίνονται τελείως διαφορετικά. Τρανό παράδειγμα, τα γαλλικά πληκτρολόγια, σε γραφομηχανές παλαιότερα, σε υπολογιστές σήμερα, εκεί όπου το μοτίβο γραμμάτων QWERTY που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες χώρες, από την Αμερική ως την Ελλάδα, έχει αντικατασταθεί από το AZERTY.

Γιατί όμως υπάρχει αυτή η διαφορά; Πάμε να το εξερευνήσουμε.

Το QWERTY δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα για τις πρώτες γραφομηχανές, με σκοπό να μειώνει το μπλοκάρισμα των πλήκτρων. Ένα ενιαίο μοτίβο για κάθε γραφομηχανή βοηθούσε στο να είναι όλα τακτοποιημένα και «αλφαδιασμένα». Η λογική του επιβίωσε και πέρασε στους υπολογιστές.

Στη Γαλλία όμως, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, έγινε προσπάθεια προσαρμογής του μοτίβου αυτού, ώστε να διευκολύνεται η γραφή στα γαλλικά. Έτσι γεννήθηκε το AZERTY: μια παραλλαγή του QWERTY με μικρές αλλά σημαντικές διαφοροποιήσεις

Οι βασικές διαφορές

Τα πρώτα γράμματα: Στο QWERTY η πρώτη σειρά ξεκινά με Q-W-E-R-T-Y, ενώ στο AZERTY είναι A-Z-E-R-T-Y. Το M και το ;: Στο QWERTY το γράμμα Μ βρίσκεται δίπλα στο N, ενώ στο AZERTY μεταφέρεται δίπλα στο L. Τα σημεία στίξης: Στο AZERTY χρειάζεται συχνά το πλήκτρο Shift για να πληκτρολογήσεις σημεία όπως το «.» ή το «,» – κάτι που στο QWERTY γίνεται πιο απλά. Τα γαλλικά γράμματα με τόνους: Το AZERTY δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες όπως é, è, à, ç, οι οποίοι είναι βασικοί στη γαλλική γλώσσα. Αριθμοί: Στα παλαιότερα AZERTY, για να γράψεις αριθμό έπρεπε να πατήσεις Shift. Οι θέσεις ήταν «κατειλημμένες» από ειδικούς χαρακτήρες.

Γιατί AZERTY κι όχι QWERTY

Θα θέλαμε πάρα πολύ καταρχήν, όλος αυτός ο πλαγιότιτλος να ριμάρει με το ντέρτι. Ως προς την απάντηση αυτής της ερώτησης, είναι απλό. Βολεύει!

Το QWERTY είναι βολικό για τα αγγλικά, αλλά όχι για τα γαλλικά, όπου οι τόνοι και τα ειδικά γράμματα είναι απαραίτητα. Το AZERTY, παρά τις ατέλειές του, φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη.

Οι σύγχρονες εξελίξεις

Τα τελευταία χρόνια η γαλλική κυβέρνηση έχει προτείνει ένα νέο, «βελτιωμένο» AZERTY που διορθώνει αδυναμίες του παλιού (π.χ. την πολυπλοκότητα με τα σημεία στίξης). Στόχος είναι να υπάρχει ένα πιο λογικό, τυποποιημένο πληκτρολόγιο που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της γλώσσας.

Γίνεται να αλλάξεις διάταξη;

Bεβαίως! Από τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου πας:

Time & Language > Language (or Keyboard), επιλέγεις γλώσσα και μετά στην επιλογή Keyboards, πατάς προσθήκη πληκτρολογίου, ώστε να εισάγεις το μοτίβο QWERTY