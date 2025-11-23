«Caller ID Spoofing»: Ποια είναι η νέα τηλεφωνική απάτη - Τι πρέπει να προσέξουμε

Όλο και περισσότεροι χρήστες πέφοτυν θύματα διαδικτυακής απάτης, και το «Caller ID Spoofing» σίγουρα έχει εμφανιστεί έστω και μια φορά στα κινητά τηλέφωνα μας.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Παπαπροδρόμου, εξηγεί ότι ότι το Caller ID Spoofing είναι παραποίηση εμφανιζόμενου αριθμού,

δηλαδή είναι μια επικίνδυνη τεχνική που χρησιμοποιείται για την παραποίηση του αριθμού τηλεφώνου /taxonomy/term/3595που εμφανίζεται στον παραλήπτη.

Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι να σε καλούν από «τράπεζες». Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρατηρήσουμε τον αριθμό που μας καλεί, αν για παράδειγμα έχει μικρά γράμματα τότε είναι απάτη, ή αν έχει λατινικούς χαρακτήρες.

Caller ID Spoofing: Τι πρέπει να προσέξουμε

Για αυτό το λόγο, επισημαίνει ότι, πρέπει να προσέχουμε τα εξής:

Διακόπτουμε την όποια επικοινωνία και καλούμε εμείς την τράπεζα μας

Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία όταν μας τα ζητάνε

Να το αναφέρουμε, να κάνουμε report