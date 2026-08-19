ChatGPT για εφήβους: Η OpenAI σχεδιάζει μοντέλα για ηλικίες 13-17 ετών

Η Open AI παραδίδει μια νέα έκδοση του ChatGPT σχεδιασμένη για εφήβους που αποτελούν η πρώτη γενιά που μεγαλώνει με την διαθεσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά της, αξιοποιώντας την για σχολικές εργασίες, ερωτήσεις αλλά και για παρέα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι το ChatGPT for Teens, που κυκλοφορεί την Τρίτη, είναι προσαρμοσμένο για παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών, με αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας και περιορισμούς σε περιεχόμενο που αφορά, μεταξύ άλλων, την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό και τις ρομαντικές ή σεξουαλικές συζητήσεις.

Παράλληλα, παρέχει υποστήριξη για τις εργασίες και τη μελέτη, σχεδιασμένη ώστε να βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν αντί να τους δίνει έτοιμες απαντήσεις ή να γράφει σχολικές εργασίες για λογαριασμό τους.

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να καθοδηγήσει τους εφήβους προς μια υγιή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ηλικία τους.

«Θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους εφήβους ως εφήβους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκρινόμαστε στο κατάλληλο αναπτυξιακό στάδιο, χωρίς ούτε να τους μιλάμε αφ’ υψηλού ούτε να τους αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε ότι δεν εκτίθενται σε υλικό στο οποίο δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση», δήλωσε η Ann O’Leary, αντιπρόεδρος παγκόσμιας πολιτικής της OpenAI.

Γονικός έλεγχος και ειδοποιήσεις ασφαλείας

Οι γονείς που συνδέουν τον λογαριασμό τους με τον λογαριασμό του εφήβου μπορούν να ορίζουν «ώρες ησυχίας», κατά τις οποίες ο έφηβος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ChatGPT. Παράλληλα, μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ασφαλείας σε περιορισμένες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, όπως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας χρήστης μπορεί να προκαλέσει κακό στον εαυτό του.

«Προσθέτουμε επιπλέον ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις διατροφικές διαταραχές, περιορίζοντας παράλληλα το τι κοινοποιείται και εστιάζοντας στις στιγμές κατά τις οποίες η υποστήριξη από ανθρώπους εκτός διαδικτύου μπορεί να είναι πιο σημαντική», ανέφερε η OpenAI.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και ειδικοί στην ανάπτυξη των παιδιών έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τη χρήση των AI chatbots από παιδιά. Τα συστήματα αυτά έχουν κατηγορηθεί ότι διευκολύνουν την αντιγραφή στις σχολικές εργασίες, αλλά και ότι έχουν εμπλακεί σε περιστατικά που σχετίζονται ακόμη και με αυτοκτονίες.

Ακόμη και οι ενήλικες μπορεί να αποδώσουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και να αναπτύξουν ανθυγιεινές σχέσεις μαζί της. Ωστόσο, οι εγκέφαλοι των εφήβων δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους, γεγονός που μπορεί να τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους.

Στις ΗΠΑ, πάνω από το 70% των εφήβων χρησιμοποιούν AI chatbots για συντροφιά, ενώ οι μισοί χρησιμοποιούν τακτικά AI companions, σύμφωνα με μελέτη του 2025 από την Common Sense Media, έναν οργανισμό που μελετά και προωθεί τη συνετή χρήση των ψηφιακών μέσων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, έχει δηλώσει ότι η εταιρεία προσπαθεί να μελετήσει την «συναισθηματική υπερεξάρτηση» από την τεχνολογία, την οποία χαρακτήρισε πέρυσι «πραγματικά συνηθισμένο φαινόμενο» μεταξύ των νέων.

Το ChatGPT δεν θα υποδύεται ότι έχει συναισθήματα

Για τους χρήστες του ChatGPT for Teens, το chatbot δεν θα επιτρέπεται να υπονοεί ότι έχει προσωπικά συναισθήματα απέναντι στον χρήστη ή ότι διαθέτει συνείδηση ή βιώνει συναισθήματα, σύμφωνα με την OpenAI.

«Εντοπίσαμε τα υποθετικά σημάδια που θα μπορούσε να δώσει ένα μοντέλο και τα οποία ενδέχεται να κάνουν έναν έφηβο να αναπτύξει κάποιου είδους σχέση μαζί του», δήλωσε η Allison Mishkin, επικεφαλής του τομέα παιδικής ανάπτυξης στην OpenAI.

Η OpenAI δεν επαληθεύει την ηλικία των χρηστών, αλλά χρησιμοποιεί τεχνολογίες εκτίμησης ηλικίας, εξετάζοντας παράγοντες όπως το είδος των ερωτημάτων που υποβάλλουν. Αν κάποιος αναγνωριστεί ή δηλώσει ότι είναι ανήλικος, μεταφέρεται αυτόματα στην έκδοση του chatbot για εφήβους.

Η προσέγγιση αυτή θυμίζει το μοντέλο που εφαρμόζει η Meta στους λογαριασμούς εφήβων στο Instagram, οι οποίοι διαθέτουν αυστηρότερους περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο, τις συνομιλίες και την ιδιωτικότητα σε σχέση με τους κανονικούς λογαριασμούς.