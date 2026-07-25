«Έπεσε» το ChatGPT - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες

Χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο αναφέρουν από το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7/2026) προβλήματα πρόσβασης στο δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, με πολλούς να μην μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν μηνύματα (prompts) ή να αποκτήσουν πρόσβαση στο ιστορικό των συνομιλιών τους.

«Διερευνούμε το πρόβλημα για τις υπηρεσίες που αναφέρονται» δήλωσε η εταιρεία.

Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Αποτυχία σύνδεσης και σφάλματα ταυτοποίησης

Το ιστορικό συνομιλιών δεν φορτώνει

Απροσδόκητη αποσύνδεση χρηστών

Μηνύματα "Service unavailable" (Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη) κατά την υποβολή ερωτημάτων

Αποτυχία φόρτωσης συνομιλιών

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Η επίσημη σελίδα κατάστασης της υπηρεσίας αναφέρει υψηλά ποσοστά σφαλμάτων και υποδεικνύει την εμπλοκή πολλαπλών στοιχείων της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων του ChatGPT, των API της OpenAI και του Codex. Το ζήτημα έχει ταξινομηθεί ως υπό διερεύνηση από τους τεχνικούς της εταιρείας.

Η επίσημη επιβεβαίωση αποκλείει, ως εκ τούτου, την πιθανότητα οι δυσκολίες να οφείλονται αποκλειστικά στη σύνδεση στο διαδίκτυο, στον περιηγητή (browser) ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται. Η δυσλειτουργία εντοπίζεται εντός των συστημάτων που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες της OpenAI και απαιτεί άμεση επεμβαση στις υποδομές της εταιρείας.