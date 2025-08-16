Δεν έχει ταβάνι η AI: «Θα κάνει τρισεκατομμυριούχο έναν απλό τύπο σε υπόγειο»

Ο Μάρκ Κιούμπαν, δισεκατομμυριούχος επενδυτής θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αλλάξει απλώς τον κόσμο αλλά θα θέσει νέες βάσεις στην οικονομία και την κοινωνία.
Και μάλιστα, τόσο ριζικά, που ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ιστορίας μπορεί να μην είναι CEO πολυεθνικής, αλλά... ένας τύπος στο υπόγειο με laptop και αλγόριθμους.
«Δεν έχουμε δει ακόμα το πιο τρελό από αυτό που μπορεί να κάνει η AI», δήλωσε ο Κιούμπαν στο podcast «High Performance».
Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για να αυτοματοποιήσει καθημερινές εργασίες, να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και να καθοδηγεί δύσκολες συνομιλίες.
Στον εταιρικό κόσμο, η Chipotle μείωσε τον χρόνο προσλήψεων κατά 75% χάρη στην AI, σύμφωνα με τον CEO της, Scott Boatwright.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.