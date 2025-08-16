Δεν έχει ταβάνι η AI: «Θα κάνει τρισεκατομμυριούχο έναν απλό τύπο σε υπόγειο»

Ο Μάρκ Κιούμπαν, δισεκατομμυριούχος επενδυτής θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αλλάξει απλώς τον κόσμο αλλά θα θέσει νέες βάσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Και μάλιστα, τόσο ριζικά, που ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ιστορίας μπορεί να μην είναι CEO πολυεθνικής, αλλά... ένας τύπος στο υπόγειο με laptop και αλγόριθμους.

«Δεν έχουμε δει ακόμα το πιο τρελό από αυτό που μπορεί να κάνει η AI», δήλωσε ο Κιούμπαν στο podcast «High Performance».

«Θα δημιουργήσει έναν τρισεκατομμυριούχο. Και αυτός μπορεί να είναι απλώς ένας τύπος στο υπόγειο. Τόσο τρελό θα μπορούσε να είναι».

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για να αυτοματοποιήσει καθημερινές εργασίες, να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και να καθοδηγεί δύσκολες συνομιλίες.

Στον εταιρικό κόσμο, η Chipotle μείωσε τον χρόνο προσλήψεων κατά 75% χάρη στην AI, σύμφωνα με τον CEO της, Scott Boatwright.

Αλλά για τον Κιούμπαν, όλα αυτά είναι απλώς η «περίοδος προετοιμασίας». Θυμίζει τις πρώτες μέρες των υπολογιστών και του διαδικτύου, όταν πολλοί αναρωτιούνταν «γιατί το χρειαζόμαστε;». Τώρα, λέει, «σε πέντε χρόνια, οι άνθρωποι θα λένε: ‘Πώς ζούσα χωρίς αυτό;’».

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις. Από την απώλεια θέσεων εργασίας μέχρι την κατάχρηση της τεχνολογίας, οι εταιρείες όπως Shopify και Duolingo ήδη αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές τους, ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους να αποκτήσουν δεξιότητες AI.

