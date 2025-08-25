Δωρεάν τηλέφωνα για βλάβες και εξυπηρέτηση πελατών σε COSMOTE, NOVA, VODAFONE

Όλες οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, διαθέτουν για την εξυπηρέτηση των πελατών τους αλλά και για την αναγγελία βλαβών, τηλεφωνικούς αριθμούς χωρίς χρέωση. Τηλέφωνα δηλαδή που ο συνδρομητής τα καλεί δωρεάν.

Στη συνέχεια του κειμένου έχουμε συγκεντρώσει όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας από τους τρεις τηλεφωνικούς παρόχου, COSMOTE, NOVA, VODAFONE.

COSMOTE: Χρήσιμα τηλέφωνα

13888 Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών Σταθερής, Κινητής και COSMOTE TV

Ωράριο Λειτουργίας

24ωρη εξυπηρέτηση

Χρεώσεις

Από σταθερό COSMOTE: Δωρεάν.

Από κινητό COSMOTE: Δωρεάν για τα 4 πρώτα λεπτά της κλήσης και μετά η χρέωση είναι 0,21 € ανά κλήση (Χρέωση με ΦΠΑ & Τέλη 10%)

Από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου: Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.

Κλήση από το εξωτερικό

Για κλήσεις από το εξωτερικό καλέστε στο +30 697 101 3888, με χρέωση η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου για κλήσεις εξωτερικού.

13818 Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών

Μέσω του αριθμού 13818, συνδέεστε αυτόματα με τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών, που είναι πρόθυμος να σας εξυπηρετήσει τηλεφωνικά και να χειριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε αίτημά σας, όπως αλλαγές οικονομικών προγραμμάτων, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών, θέματα λογαριασμών, δήλωση απώλειας ή κλοπής, αλλαγές στοιχείων της εταιρίας σας, περιαγωγή, τεχνικά θέματα κ.λπ.

Ωράριο Λειτουργίας

24ωρη εξυπηρέτηση

Χρεώσεις

Από κινητό COSMOTE (εταιρικού πελάτη): Δωρεάν.

Από κινητό COSMOTE [(Συμβόλαιο, Καρτοσυμβόλαιο ή Καρτοκινητό) (οικιακού πελάτη)]: Δωρεάν για τα 4 πρώτα λεπτά της κλήσης και μετά η χρέωση είναι 0,21 € ανά κλήση (Χρέωση με ΦΠΑ & Τέλη 10%)

Από σταθερό COSMOTE (οικιακού & εταιρικού πελάτη): Δωρεάν.

Από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο άλλου παρόχου: Ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.

Κλήση από το εξωτερικό

Για κλήσεις από το εξωτερικό καλέστε στο +30 697 101 3818, με χρέωση η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου για κλήσεις εξωτερικού.

1250 INFO EXPRESS – Υπηρεσία Γενικών Πληροφοριών COSMOTE κινητής & Αναγγελία Βλαβών μέσω Μενού Ηχογραφημένων Επιλογών

Ενημέρωση σχετικά με τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες περιαγωγής COSMOTE

Ωράριο Λειτουργίας

24ωρη εξυπηρέτηση

Χρεώσεις

Χωρίς χρέωση από κινητό COSMOTE

Κλήση από το εξωτερικό

Η κλήση στο +306971001250 από Δορυφορικά δίκτυα χρεώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Δορυφορικές Χρεώσεις Τιμοκαταλόγου.

13738 Αναγγελία βλαβών Κινητής Τηλεφωνίας, στο δίκτυο ή τη σύνδεσή σας

Ωράριο Λειτουργίας

24ωρη εξυπηρέτηση

Χρεώσεις

Χωρίς χρέωση

13788 Αναγγελία βλαβών Σταθερής Τηλεφωνίας, στο δίκτυο ή τη σύνδεσή σας

Ωράριο Λειτουργίας

24ωρη εξυπηρέτηση

Χρεώσεις

Χωρίς χρέωση

VODAFONE: Εξυπηρέτηση πελατών χωρίς χρέωση

Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών (υπηρεσία χωρίς χρέωση) είναι το 1399 για κλήσεις από σύνδεση Vodafone και λειτουργεί από τις 7:00πμ έως τις 11:30μμ.

Για κλήσεις από τρίτα δίκτυα είναι το 6944401399 με χρέωση ανάλογη με το πρόγραμμα χρήσης του Παρόχου.

Εξυπηρέτηση πελατών

Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone (υπηρεσία με χρέωση) είναι το 13830 και λειτουργεί από τις 7:00πμ έως τις 11:30μμ.

Χρεώσεις:

Για συνδρομητές καρτοκινητής/καρτοπρογράμματος η χρέωση μετά το πρώτο λεπτό είναι 0,29€/κλήση ανεξαρτήτως διάρκειας κλήσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Για τους ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου κινητής η χρέωση μετά το πρώτο λεπτό είναι 0,321€/κλήση ανεξαρτήτως διάρκειας κλήσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% & φόρο κινητής τηλεφωνίας 10%.

Για συνδρομητές Vodafone Home η χρέωση μετά το πρώτο λεπτό κλήσης είναι 0,3056 €/κλήση ανεξαρτήτως διάρκειας κλήσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και φόρος σταθερής τηλεφωνίας 5%.

Η χρέωση για κλήσεις από σύνδεση COSMOTE ή NOVA είναι ανάλογη με το πρόγραμμα χρήσης του Παρόχου.

Κλήση από το εξωτερικό:

+306944413830 με χρέωση ως εξερχόμενη προς Ελλάδα

12579 (χωρίς χρέωση από κινητό Vodafone)

+306944402579 από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο με χρέωση ανάλογη με το πρόγραμμα χρήσης του Παρόχου

Τεχνική Υποστήριξη

Το τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης των συνδρομητών της Vodafone είναι το 13840.

Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη βδομάδα και η κλήση είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και στους συνδρομητές των άλλων δικτύων.

NOVA: Τεχνική Υποστήριξη

Από όλα τα κινητά & σταθερά Ελλάδας: 13700 (Χωρίς χρέωση)

Εξυπηρέτηση Οικιακών πελατών συμβολαίου

Από Κινητό ή Σταθερό Nova: 13800 (Ισχύει χρέωση 0,25€/κλήση, ανεξαρτήτως διάρκειας, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Τέλους τηλεφωνίας)

Από άλλο πάροχο: 13800 (Με χρέωση - Η χρέωση για κλήση από άλλο πάροχο ορίζεται με βάση τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου)

Από Εξωτερικό & από κινητό Nova σε περιαγωγή: +30 693 561 3800 (Με χρέωση)

Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών

Από εταιρικό κινητό & σταθερό Nova: 1277 (Χωρίς χρέωση)

Από άλλο πάροχο ή από εξωτερικό: +30 693 560 1277 (Με χρέωση)

Καρτοκινητή FREE2GO/Q

Από καρτοκινητό FREE2GO/Q: 13800 (Με χρέωση 0,25€/ κλήση με ΦΠΑ)

Από άλλο πάροχο: 13800 (Με χρέωση - Η χρέωση για κλήση από άλλο πάροχο ορίζεται με βάση τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου)

Από το Εξωτερικό: +30 6935613800 (Με χρέωση)