Γιατί οι πτυχιούχοι φιλοσοφίας είναι ήδη περιζήτητοι στις Α.Ι δουλειές

Για αρκετά χρόνια, το να έχεις πτυχίο φιλοσοφίας έμοιαζε με την πιο σύντομη οδό στην ανεργία ή στην επιλογή μιας δεύτερης καριέρας, γιατί αυτά τα πτυχία «δεν έχουν προοπτική εύρεσης εργασίας», όπως μας έλεγαν με περισπούδαστο ύφος κάποτε, καθηγητές, συγγενείς και άλλοι, που νόμιζαν ότι ξέρουν τα πάντα για το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Σήμερα όμως, μερικές από τις πιο σημαντικές εταιρείες Α.Ι παγκοσμίως, έχουν προσλάβει επαγγελματίες με πτυχίο φιλοσοφίας και ορισμένοι εξ' αυτών, έχουν εξαψήφιες απολαβές (όπως η Αμάντα Άσκελ της Anthropic και ο Τζέισον Γκάμπριελ της Google Deepmind.). Πώς φτάσαμε εδώ;

Ο φίλος μου το ChatGPT

Πριν γράψω αυτό το κείμενο, ρώτησα το ChatGPT για μια σημαντική απόφαση που είχα να πάρω σήμερα. Μου έδωσε μια απάντηση εντυπωσιακά περίπλοκη και έξυπνα δομημένη, με έκανε να αμφιβάλλω για το αν όντως ήταν σωστό και τεκμηριωμένο αυτό που μου είπε, επέμεινα ζητώντας πηγές, μου τις έδειξε και η συνύπαρξη μας συνεχίστηκε αρμονικά. Καλωσήρθατε στο μέλλον (μας), αυτό που οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης μας συμβουλεύουν για την κατάρτηση του οικογενειακού προϋπολογισμού μας, για τις συναλλαγές μας με τις τράπεζες, για τα ψυχολογικά μας και παράλληλα μπορούν να μας φτιάξουν κι ένα logo για το Instagram blog μας. Έχοντας δώσει άπλετο χώρο στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα στις ζωές μας, κάποια ερωτήματα παραμένουν: ποιές είναι οι αξίες αυτών των πολύ έξυπνων μηχανημάτων, τι όρια μπορούμε να τους θέσουμε και πόσο μπορούμε να τα εμπιστευόμαστε;

Μοιάζει αρκετά ειρωνικό, η ίδια τεχνολογία που ενδέχεται να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην ανεργία, έχει ήδη δώσει νέα βαρύτητα στα είδη των ερωτημάτων που οι φιλόσοφοι έχουν εκπαιδευτεί να θέτουν: Τι είναι ευφυΐα; Τι είναι ο νους; Πώς αποκτάμε ενσυναίσθηση; Πότε νιώθουμε αγάπη; Η φιλοσοφία είναι η πιξίδα ηθικής που απαιτείται σήμερα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με την τεχνητή νοημοσύνη

Οι σχολές φιλοσοφίας

Καθώς οι φιλόσοφοι στα εργαστήρια βοηθούν στη διαμόρφωση των μοντέλων AI, παράγοντας σημαντικό έργο που αναφέρεται σε εκατοντάδες μεταγενέστερες ερευνητικές εργασίες, η AI διαμορφώνει επίσης τα προγράμματα σπουδών φιλοσοφίας σε κορυφαία πανεπιστήμια. Τα μαθήματα ηθικής της AI ή τα κοινά προγράμματα σπουδών στην πληροφορική και τη φιλοσοφία, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο επιστημονικού στοχασμού, μια νέα δίοδο ώστε η φιλοσοφία να συνεχίζει να υπηρετεί τις ανάγκες του σύγχρονου, με ένα πρόσωπο απτό και σύγχρονο. «Είναι κατά κάποιο τρόπο η τάση της εποχής» λέει ο Εντ Χάρντκορτ, καθηγητής φιλοσοφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου για την Ηθική στην AI στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αν έχετε πτυχίο φιλοσοφίας, μπορείτε να το θυμίσετε στους φίλους σας από την τεχνολογική κατεύθυνση που κάποτε σας έκαναν πλάκα.