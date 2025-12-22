Huawei Christmas Deals: Οι καλύτερες tech προσφορές που θα βρεις φέτος τα Χριστούγεννα

Η περίοδος των γιορτών δίνει παραδοσιακά το σύνθημα της ανυπομονησίας και της αλλαγής. Κάτι ο Άι Βασίλης και τα δώρα του που περιμέναμε με αγωνία από μικροί, κάτι η νέα χρονιά που σηματοδοτεί την ανανέωση, η εορταστική σεζόν μας ανοίγει την όρεξη για το «καινούριο».

Πολύ συχνά, το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στα προϊόντα τεχνολογίας. Από τότε που ζητούσαμε το πρώτο κινητό και την πρώτη μας gaming κονσόλα στην ευχετήρια χριστουγεννιάτικη κάρτα μας, οι tech επιλογές καθιερώνονται από την αρχή του έτους ως το Νο1 πράγμα που θα κυνηγήσουμε τα επόμενα Χριστούγεννα.

Ένα smartwatch, ένα tablet, gadgets δηλαδή που αφορούν την καθημερινότητά σου και θα ευχόσουν να λάβεις ως δώρο, ή θα επιχειρούσες να τα κάνεις ο ίδιος δώρο σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.

Δεν βλέπεις την ώρα για Smartwatch; Από το Huawei Watch Ultimate 2, στα GT 6

Τα έξυπνα ρολόγια έχουν γίνει το απόλυτο ‘’must’’ της εποχής σε tech όρους. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, η συνδεσιμότητα που επιδιώκουμε με τις κινητές συσκευές και η πρακτικότητα τα έχουν αναγάγει στο πιο εύχρηστο και πολυσχιδές μας εργαλείο.

Ο κατάλογος της Huawei περιλαμβάνει μια τεράστια γκάμα σε smartwatches, για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στα γούστα και τις ανάγκες σου. Και φέρνει τις πιο γιορτινές προσφορές για να τα αποκτήσεις πριν φύγει το 2025.

Huawei Watch Ultimate 2 (+ FreeBuds 6 ως δώρο)

Αν το «smartwatch» είναι η ερώτηση, το Watch Ultimate 2 της Huawei είναι η απάντηση. Ανεξάντλητες δυνατότητες, προηγμένη τεχνολογία και λειτουργικότητα, που παρέχουν την πιο ευρεία γκάμα υπηρεσιών για κάθε δραστηριότητα. Υποστηρίζει πολλαπλές αθλητικές λειτουργίες όπως ποδηλασία κ.α., διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και έχει κορυφαία αυτονομία, προσφέροντας διάρκεια ζωής μπαταρίας ως και 21 ημέρες.



Πρωτίστως; είναι συμβατό με iOS και με Android. Μαζί του, θα βρεις δώρο και τα μοναδικά FreeBuds της Huawei, για μια πλήρη wearable εμπειρία και σε audio επίπεδο.

Huawei Watch GT 6 & GT 6 Pro

H σειρά GT 6 έφτασε με βελτιωμένο design, μεγάλη οθόνη AMOLED, ακριβή αισθητήρα υγείας, πρωτοποριακά συστήματα κίνησης και πλοήγησης και φυσικά, ανθεκτική μπαταρία ως και 21 ημέρες ζωής. Συμβατό για iOS και Android, συνδυάζει κάθε συνηθισμένη αρετή του παραδοσιακού σου smart watch, με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης και δυνατοτήτων, σε κάθε επίπεδο. Εμφανισιακά, τεχνολογικά, λειτουργικά.

Huawei Watch GT 5 Series

Ίσως το πιο δημοφιλές μέλος της Huawei οικογένειας smartwatch. Προσιτό, λειτουργικό, άνετο, με κομψό σχεδιασμό και μεγάλο εύρος δυνατοτήτων. Επίσης συμβατό με iOS και με Android, τα GT 6 και GT 6 Prο είναι ιδανικά για όσους θέλουν να αγοράσουν το πρώτο τους smartwatch, παρέχοντας ό,τι χρειάζεσαι στην καθημερινότητα και τις δραστηριότητές σου.

Watch Fit 4 & Fit 4 Pro

Δηλώνεις fit στην προπόνηση; Ιδού το κατάλληλο smartwatch για σένα, όνομα και πράγμα. Τα Huawei Watch Fit 4 και Fit 4 Pro συνδυάζουν το στυλ με το fitness, διαθέτουν ορθογώνια AMOLED οθόνη και πολύ χαμηλό βάρος, συντελώντας στο πιο φιλικό ίσως wearable για το καθημερινό σου work-out. Η εμφάνισή τους κερδίζει τις εντυπώσεις παντός καιρού, ενώ διατηρούν τη λειτουργικότητα σε υψηλά επίπεδα, επίσης συμβατά με iOS και Android.

Huawei Watch Fit 3

Το Fit 3 συνιστά την απόλυτη γνωριμία με τα smartwatch. Ιδανικό για νέες ηλικίες, καθώς είναι ελαφρύ και ενδείκνυται για ευρεία χρήση, ενώ περιλαμβάνει personal training features και αυτονομία πάνω από τον μέσο όρο.

Huawei MatePad 11.5” PaperMatte (2025)

Είσαι φοιτητής ή ψάχνεις το κατάλληλο εργαλείο για τη δουλειά ώστε να είσαι πάντα παραγωγικός και να προλαβαίνεις και το πιο απαιτητικό schedule; Υπάρχει κάτι ισάξιο ή καλύτερο από laptop για να επιλέξεις.

Το νέο Huawei Matepad PaperMatte, με οθόνη 11,5 ιντσών, σούπερ ισχυρό hardware (8GB/256GB), multitasking λειτουργίες και το έξυπνο πληκτρολόγιο, προσφέρει ό,τι ένα προηγμένο laptop σε ακόμα πιο οικονομική, λεπτή και πρακτική γραμμή.

Η τεχνολογία PaperMatte προσφέρει εμπειρία ανάγνωσης σαν χαρτί, μειώνει την καταπόνηση στα μάτια και επιτρέπει εργασία σε εξωτερικούς χώρους χωρίς αντανακλάσεις.

Ιδανικό δώρο για επαγγελματικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Δεκέμβριος + γιορτές = Ώρα για ανανέωση στην τεχνολογία!

Οι χριστουγεννιάτικες προσφορές της Huawei ισχύουν από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της. Τσέκαρε πρώτος τα κορυφαία deals και κάνε τα φετινά Χριστούγεννα αφορμή για να εξοπλιστείς με ό,τι έλειπε από το δικό σου τεχνολογικό «οικοσύστημα». Με προϊόντα Huawei.