Η Apple παρουσίασε το iPhone 17: Τι αλλάζει σε κάμερες και μπαταρία

Η Apple πραγματοποίησε σήμερα, (09/09), την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή της με τίτλο «Awe Dropping», όπου ανακοινώθηκε η νέα γκάμα iPhone 17 — περιλαμβάνοντας τα iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max

Η αρχή των ανακοινώσεων έγινε με τα νέα ασύρματα ακουστικά της Apple, τα AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3

Τα νέα προηγμένα ακουστικά έρχονται για πρώτη φορά με ενίσχυση ήχου για όσους έχουν προβλήματα ακοής, αλλά και χαρακτηριστικά για την υγεία των αυτιών. Σχεδιαστικά, τα νέα ακουστικά διαφέρουν ελάχιστα από τα προηγούμενα μοντέλα, καθώς έχουν ελαφρώς πιο μικρά ακουστικά. Η νέα αρχιτεκτονική τους καθορίζει το πως ο ήχος μεταφέρεται στο εσωτερικό τους και έτσι αποδίδει καλύτερα και πιο ποιοτικά τον ήχο. Η ακύρωση εξωτερικού θορύβου συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, μάλιστα με διπλάσια βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με τα AirPods Pro 2 και τετραπλάσια βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με τα AirPods Pro.

Φέρουν και ένα νέο χαρακτηριστικό που ακούγαμε καιρό από φήμες, την ζωντανή μετάφραση από άλλες γλώσσες, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (την ώρα της μετάφρασης, μάλιστα, ο ήχος προσαρμόζεται για να ακούει ο χρήστης καθαρά). Μάλιστα, ο χρήστης μπορεί και να μιλήσει στη γλώσσα του και να δει τις φράσεις του να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες στην οθόνη του iPhone του. H live μετάφραση θα προσφέρεται σε συγκεκριμένες γλώσσες, οι οποίες είναι: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά και ισπανικά, ενώ ως το τέλος της χρονιάς θα υποστηρίζονται και τα ιταλικά, κορεατικά, ιαπωνικά και κινεζικά.

Τα νέα ακουστικά παρέχουν προστασία κατά το πρότυπο IP57, άρα προστατεύονται από τον ιδρώτα και την επαφή με το νερό. Το πιο εντυπωσιακό είναι πως προσφέρουν καταγραφή καρδιακών παλμών, ένα χαρακτηριστικό που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους αθλούνται ή ασκούνται, αφού όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στο Fitness App. Η μπαταρία των AirPods Pro 3 θα προσφέρει έως και 8 ώρες λειτουργίας με το ANC ενεργοποιημένο, ενώ με τη βοήθεια στην ακοή θα φτάνουν έως και τις 10. Η τιμή των AirPods Pro 3 ορίστηκε στα 249 δολάρια και η κυκλοφορία τους για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Apple Watch Series 11

Τα νέα Apple Watch Series 11 ήρθαν στην επιφάνεια, με πρώτη αναφορά στην συνδεσιμότητα 5G, στην μεγαλύτερη αυτονομία και στο Liquid Glass που θα υποστηρίζεται και στα smartwatches. Η νέα σειρά θα καταγράφει δεδομένα από τους αισθητήρες της και με τη χρήση ενός νέου αλγόριθμου θα βοηθάει στον άμεσο εντοπισμό υπέρτασης ή ενδείξεων για αυτήν, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κινηθεί ανάλογα. Ο μηχανισμός αυτός θα υποστηρίζεται αρχικά σε 150 χώρες και περιοχές του πλανήτη.

Τα νέα μοντέλα θα καταγράφουν δεδομένα και στον ύπνο και θα μεταφέρουν τα δεδομένα στο σχετικό app της Apple, μέσω του Sleep Score. Η μπαταρία των νέων Apple Watch Series 11 είναι φτιαγμένη ώστε να προσφέρει 24 ώρες λειτουργίας. Τα Apple Watch Series 11 θα κυκλοφορήσουν κι αυτά στις 19 Σεπτεμβρίου, με τιμές από 399 δολάρια.

Apple Watch SE 3

Μαζί με τη νέα σειρά παρουσιάστηκε και το πιο οικονομικό μοντέλο της σειράς, το Apple Watch SE 3. To νέο μοντέλο έχει ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας και αρκετούς αισθητήρες για τα της υγείας, ενώ η μπαταρία του θα έχει διάρκεια μιας ημέρας, υποστηρίζοντας και γρήγορη φόρτιση (σε διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το Apple Watch SE 2). Τα Apple Watch SE 3 θα κυκλοφορήσουν κι αυτά στις 19 Σεπτεμβρίου, με τιμές από 249 δολάρια.

Apple Watch Ultra 3

Ανακοινώσεις είχαμε και για τη νέα σειρά Apple Watch Ultra, με το Apple Watch Ultra 3 που υποστηρίζει συνδεσιμότητα μέσω 5G και δορυφόρου και τη μεγαλύτερη οθόνη που έχουμε δει σε smartwatch της Apple μέχρι σήμερα. Μέσω δορυφόρου προσφέρεται επικοινωνία έκτακτης ανάγκης για 2 χρόνια, η οποία υποστηρίζει αποστολή μηνυμάτων και επικοινωνίας με το Find My.

Apple Watch Ultra 3

Η μπαταρία του Apple Watch Ultra 3 θα διαρκεί έως και 42 ώρες, ενώ σχεδιαστικά είδαμε κι εδώ μικρές αλλαγές από μεριάς Apple. Και αυτό το ρολόι θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου, με την τιμή του να ξεκινάει από τα 799 δολάρια.

iPhone 17

Η νέα σειρά κινητών της Apple έρχεται με 4 μοντέλα, όπως ακριβώς αναμέναμε. Η αρχή έγινε με το απλό μοντέλο που φέρει δύο κάμερες στο πίσω μέρος (με το παραδοσιακό camera bump της περσινής σειράς) και θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρώματα. Η οθόνη του έχει λίγο μεγαλύτερη διαγώνιο στις 6,3 ίντσες και 120Hz ρυθμό ανανέωσης. Όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται, η οθόνη πέφτει στο 1Hz για να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Η φωτεινότητα της οθόνης φτάνει στα 3000 nits, έχει 7 στρώσεις που μειώνουν τις αντανακλάσεις, προστατεύεται από Ceramic Shield και στο εσωτερικό του βρίσκουμε τον επεξεργαστή A19.

iPhone 17

Για τους fans του gaming, θα υποστηρίζεται και adaptive refresh rate που θα φτάνει έως και τα 120Hz, ενώ με το iOS 26 θα υποστηρίζει όλες τις νέες λειτουργίες όπως τα Visual Intelligence, Live Translation και Apple Intelligence. Η μπαταρία του θα προσφέρει έως και 8 ώρες περισσότερη ώρα σε video playback από το iPhone 16, ενώ θα μπορεί να φορτίσει στο 50% με μόλις 20 λεπτά στο ρεύμα. Η κεντρική κάμερα είναι Ultra-Wide στα 48MP, ενώ η δεύτερη στα 12MP (2x telephoto). H μπροστινή κάμερα έχει την ονομασία “Center Stage Front Camera” και για πρώτη φορά έχει τετράγωνο αισθητήρα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα λήψεων και περισσότερες επιλογές με αυτόματη ρύθμιση ανάμεσα σε landscape και portrait. Μάλιστα, θα υποστηρίζει και σταθεροποίηση για τις λήψεις videos και στη διάρκεια των κλήσεων FaceTime.

Τα iPhone 17 θα κυκλοφορήσουν από τις 19 Σεπτεμβρίου, με τις χωρητικότητες να ξεκινούν από τα 256GB. H τιμή του iPhone 17 θα ξεκινάει από τα 799 δολάρια και θα ξεκινήσει να πωλείται από τις 19 Σεπτεμβρίου.

iPhone 17 Air

Το λεπτότερο iPhone που έχουμε δει μέχρι σήμερα, το iPhone 17 Air, είναι γεγονός και παρουσιάστηκε επίσημα, με έμφαση στο πόσο μικρό είναι το πάχος του (5,6 χιλιοστά). Το νέο camera bump που φημολογούταν για τη φετινή σειρά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο iPhone 17 Air, όπου και φιλοξενεί έναν μόλις φακό. Η διαγώνιος της οθόνης φτάνει τις 6,5 ίντσες και προσφέρει υποστήριξη για ProMotion έως και 120Hz, καθώς και Always On Display, καθώς και τριπλάσια αντίσταση σε γρατζουνιές και φθορές. Στην «καρδιά» της συσκευής βλέπουμε τον A19 Pro και μια 6πύρηνη CPU, με την Apple να σημειώνει πως προσφέρει επιδόσεις αντίστοιχες ενός MacBook. Το iPhone 17 Air θα υποστηρίζει Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και Thread, καθώς και το C1X Modem της ίδιας της Apple.

Στο πίσω μέρος έχουμε ένα σύστημα καμερών 48MP Fusion με 2x telephoto setup, που υποστηρίζει και 2x telephoto zoom, αλλά προσφέρει και οπτικό σταθεροποιητή. Η συσκευή υποστηρίζει ταυτόχρονη εγγραφή από την μπροστινή και την πίσω κάμερα, καθώς και eSIM για την επικοινωνία με τα δίκτυα των παρόχων παγκοσμίως.

Η μπαταρία του iPhone 17 Air θα υποστηρίζει πολλά νέα modes για να το βοηθάει να βγάζει όλη τη μέρα, παρά το μικρότερο μέγεθος του σασί. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και μια μπαταρία MagSafe που ταιριάζει τέλεια στο πίσω μέρος του και προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία. H τιμή του iPhone 17 Air θα ξεκινάει από τα 999 δολάρια και θα ξεκινήσει να πωλείται από τις 19 Σεπτεμβρίου.

iPhone 17 Pro

Το iPhone 17 Pro παρουσιάστηκε με το σχέδιο που είχε διαρρεύσει εδώ και καιρό, με το μεγάλο camera bump στο πίσω μέρος που πιάνει όλο το πλάτος της συσκευής. Στο εσωτερικό του «επαγγελματικού» τηλεφώνου βρίσκεται o A19 Pro, ενώ ο Tim Cook επανέλαβε αρκετές φορές πως αυτό είναι το πιο ισχυρό iPhone που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

Στο εσωτερικό τους έχουμε πλέον vapor chamber και έναν συνολικό μηχανισμό που απομακρύνει τη ζέστη με έξυπνο τρόπο από το αλουμινένιο σασί. Στο μπροστινό και πίσω τμήμα έχουμε Ceramic Shield, με το πίσω μέρος να είναι 4 φορές πιο ανθεκτικό από τις αντίστοιχες «πλάτες» των προηγούμενων συσκευών. Η οθόνη έχει και εδώ στρώσεις για μείωση των αντανακλάσεων, ενώ και στα της μπαταρίας η Apple αναφέρει πως πετυχαίνει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε smartphone της (39 ώρες αναπαραγωγή video).

H μπροστινή κάμερα είναι στα 18MP (Center Stage Camera) με μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, ενώ στο πίσω μέρος έχουμε 3 Fusion Cameras στα 48MP. Ο χρήστης θα μπορεί να απολαύσει 8x zoom με το σετ των καμερών, ενώ το αποτέλεσμα των λήψεων αναφέρθηκε πως θα είναι ισάξια «8 επαγγελματικών φακών στην τσέπη του χρήστη».

Το iPhone 17 Pro θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις με οθόνες 6.3 (iPhone 17 Pro) και 6.9 ιντσών (iPhone 17 Pro Max). H τιμή του iPhone 17 Pro θα ξεκινάει από τα 1099 δολάρια και θα ξεκινήσει να πωλείται από τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ για το iPhone 17 Pro Max θα υπάρξει και έκδοση με χωρητικότητα 2ΤΒ.