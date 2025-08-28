Η Ιαπωνία χρησιμοποιεί βίντεο AI ως προετοιμασία για την έκρηξη του ηφαιστείου Φούτζι

Και ξαφνικά, μεγάλα σύννεφα καπνού αναδύονται από το πιο διάσημο βουνό στην Ιαπωνία και την πρωτεύουσά της, Τόκιο, μία περιβαλλοντική συνθήκη που θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στον αστικό ιστό.

Σε χρόνο μηδέν, η ηφαιστειακή τέφρα εξαπλώνεται στην πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα του Τόκιο, καλύπτοντας τον αέρα και σκεπάζοντας κτίρια και οχήματα, αλλά ευτυχώς δεν είναι πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, η Ιαπωνία οφείλει να είναι έτοιμη.

Όλα αυτά προέρχονται από ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και κυκλοφόρησε η ιαπωνική κυβέρνηση για να προειδοποιήσει τους 20 εκατομμύρια κατοίκους του Τόκιο για το τι να περιμένουν αν το όρος Φούτζι, το εκπληκτικά όμορφο ηφαίστειο που υψώνεται πάνω από την πόλη τους, εκραγεί.

How Tokyo is using AI-generated video to prepare for a Mt Fuji eruption https://t.co/wiTBfrp6s6 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 28, 2025

Ιαπωνία: Τι δείχνει το AI βίντεο

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη είναι επικείμενη, το Φούτζι είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Η τελευταία έκρηξή του ήταν πριν από 318 χρόνια, σε αυτό που είναι γνωστό ως έκρηξη Hoei.

Το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, που κυκλοφόρησε την Κυριακή από το Τμήμα Πρόληψης Καταστροφών της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο, δείχνει μια γυναίκα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο να λαμβάνει ξαφνικά μια προειδοποίηση στο κινητό της που την ενημερώνει ότι το ηφαίστειο έχει εκραγεί.

«Η στιγμή μπορεί να έρθει χωρίς καμία προειδοποίηση», λέει η αφήγηση, πριν το βίντεο περάσει σε δραματικές εικόνες από μεγάλα σύννεφα καπνού που εκπέμπονται από το Φούτζι.

Το βίντεο προειδοποιεί ότι η ηφαιστειακή τέφρα θα μπορούσε να φτάσει στο Τόκιο μέσα σε δύο ώρες, προκαλώντας κινδύνους για την υγεία, και διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, στην κυκλοφορία και στη διανομή τροφίμων.

Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης δημοσίευσε ένα ξεχωριστό βίντεο προσομοίωσης την Τρίτη – την Ημέρα Πρόληψης Καταστροφών από Ηφαίστεια της Ιαπωνίας – προτρέποντας τους πολίτες να «οραματιστούν συγκεκριμένα σενάρια» ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι.

«Η σκέψη ότι η ηφαιστειακή τέφρα θα προκαλέσει χάος στις μεταφορές στην μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο είναι τρομακτική», δήλωσε ένας χρήστης του διαδικτύου με το ψευδώνυμο Mayotan στο X.

Με πληροφορίες από CNN