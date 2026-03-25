«Καμπάνα» 375 εκατομμυρίων δολαρίων στη Meta - Καταδικάστηκε για θέματα ασφαλείας ανηλίκων

Η Meta, μητρική του Facebook, καλείται να πληρώσει 375 εκατομμύρια δολάρια για παραπλάνηση χρηστών σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στις πλατφόρμες της, σύμφωνα με σχετική απόφαση δικαστηρίου στο Νιού Μέξικο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Meta, η οποία κατέχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, ήταν υπεύθυνη για την παραβίαση του Νόμου περί Αθέμιτων Πρακτικών, επειδή παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της για νεαρούς χρήστες.

Ειδικότερα, το δικαστήριο την έκρινε υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της έθεσαν σε κίνδυνο τα παιδιά και τα εξέθεσαν σε σεξουαλικά άσεμνο υλικό και τα έφεραν σε επαφή με σεξουαλικούς παραβάτες.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νιού Μέξικο, Ραούλ Τόρες, δήλωσε ότι η ετυμηγορία είναι «ιστορική» και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια πολιτεία μήνυσε με επιτυχία τη Meta για ζητήματα ασφάλειας των παιδιών.

Μια εκπρόσωπος της εταιρείας, με επικεφαλής τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την ετυμηγορία και σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε τους ανθρώπους ασφαλείς στις πλατφόρμες μας και είμαστε σαφείς σχετικά με τις προκλήσεις του εντοπισμού και της αφαίρεσης επιβλαβούς περιεχομένου. Παραμένουμε σίγουροι για το ιστορικό μας στην προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο» επεσήμανε.

Κατά τη διάρκεια μιας δίκης που διήρκεσε επτά εβδομάδες, στους ενόρκους παρουσιάστηκαν εσωτερικά έγγραφα της Meta και άκουσαν μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων σχετικά με το πώς η εταιρεία γνώριζε για παιδόφιλους που χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες της.

Ο Αρτούρο Μπετζάρ, πρώην επικεφαλής μηχανικής της Meta, ο οποίος παραιτήθηκε από την εταιρεία το 2021 και έγινε πληροφοριοδότης, κατέθεσε για διάφορα πειράματα που διεξήγαγε στο Instagram, τα οποία έδειξαν ότι σε ανήλικους χρήστες προβλήθηκε σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η ίδια του η κόρη είχε προσεγγιστεί, μέσω Instagram, από παραβάτη.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν εσωτερική έρευνα της Meta που δείχνει πως το 16% των χρηστών έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σεξουαλικό περιεχόμενο, παρά τη θέλησή του.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι έχει εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια για την καταπολέμηση των προβληματικών χρηστών των πλατφορμών της και την προώθηση ασφαλών εμπειριών για ανηλίκους.