Πόσοι πύραυλοι έχουν απομείνει στο Ιράν; Η μεγάλη μείωση και οι τακτικές επιβίωσης της Τεχεράνης

Στην αρχή της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, το Ιράν διέθετε περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι μπορούσαν να εκτοξευθούν είτε από κινητές πλατφόρμες (φορτηγά) είτε από υπόγειες σιλό, σύμφωνα με το ισραηλινό ερευνητικό κέντρο Alma.

Σήμερα, ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι έχει μειωθεί περίπου στους 1.000 πυραύλους, σύμφωνα με νέα έκθεση, που επικαλούνται οι Τimes του Λονδίνου.

Ωστόσο, το Ιράν έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι διαθέτει ανθεκτικότητα. Το Alma εκτιμά ότι μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους, το Ιράν είχε απομείνει με περίπου 1.500 πυραύλους, αλλά μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες κατάφερε να κατασκευάσει άλλους 1.000. Αυτό δείχνει ότι η Τεχεράνη μπορεί να αναπληρώνει σχετικά γρήγορα τα αποθέματά της, παρά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που στοχεύουν τη στρατιωτικο-βιομηχανική της υποδομή.

Η αντισυνταγματάρχης ε.α. Σαρίτ Ζεχάβι, επικεφαλής του κέντρου, δήλωσε ότι την «εξέπληξε» το πόσο αποτελεσματικά το Ιράν ανασυγκρότησε τις δυνάμεις του μετά τον πόλεμο του περασμένου Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη χρήση βομβών διασποράς από το Ιράν έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των Ισραηλινών στην αποτελεσματικότητα των αντιαεροπορικών τους συστημάτων. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σκοτώθηκε όταν προάστιο του Τελ Αβίβ δέχθηκε επίθεση.

Παράλληλα, για το ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο, η χρήση τέτοιων όπλων ίσως υποδηλώνει ότι το Ιράν αρχίζει να αντιμετωπίζει έλλειψη βαλλιστικών πυραύλων.

Στην αρχή της σύγκρουσης, η Τεχεράνη εκτόξευε δεκάδες πυραύλους καθημερινά. Πλέον, ο ρυθμός έχει μειωθεί σημαντικά, με περίπου δέκα επιθέσεις την ημέρα — ένδειξη ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί έχουν περιορίσει τις δυνατότητες ανταπόδοσης.

Η χρήση βομβών διασποράς, που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο, θεωρείται από ορισμένους ως ένδειξη ότι το Ιράν προσπαθεί να αυξήσει την καταστροφική ισχύ των λιγότερων επιθέσεων που μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει.

Για το Ισραήλ, αυτά τα όπλα αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς οι πύραυλοι πρέπει να αναχαιτιστούν πριν διασπαστούν, γεγονός που μειώνει το χρονικό περιθώριο αντίδρασης.

Βαλλιστικοί πύραυλοι: Το βασικό μέσο του Ιράν

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν το βασικό μέσο του Ιράν για την πρόκληση ζημιών στους αντιπάλους του στην περιοχή. Γι’ αυτό, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν στοχεύσει υπόγειες εγκαταστάσεις και εργοστάσια πυραύλων σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διαθέτει και πιο απλά μέσα για να πλήξει την παγκόσμια οικονομία, όπως επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια ή τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Ακόμη και μια περιορισμένη επίθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές και άνοδο στις τιμές ενέργειας.

Μειώθηκαν οι εκτοξεύσεις πυραύλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ «κατέστρεψαν» τη στρατιωτική υποδομή του Ιράν. Ωστόσο, παραμένει αδύνατο να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια όλων των εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει έναν «ασύμμετρο πόλεμο», χρησιμοποιώντας περιορισμένα μέσα για να δημιουργεί διαρκή απειλή και ανασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές.

Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 90% από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και λίγα περιστατικά —όπως επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές ή δεξαμενόπλοια— θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Συνολικά, ακόμη κι αν τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχουν μειωθεί, είναι πιθανό ότι η χώρα θα συνεχίσει να διατηρεί την ικανότητα να διεξάγει συγκρούσεις για αρκετό καιρό ακόμη.