Κόπηκε το «Εδώ ΤV», δεν θα αποχαιρετήσει καν το κοινό

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στελέχους του προγράμματος του Open τόσο με τον παραγωγό του «Εδώ TV» Νίκο Κοκλώνη («Barking Well Media») όσο και με τους βασικούς παρουσιαστές Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου ολοκληρώνεται.

Οι λόγοι είναι συνδυασμός κόστους και τηλεθέασης. Μάλιστα ενώ υπήρχε η σκέψη αρχικά η εκπομπή να βγει τουλάχιστον για αυτό το Σαββατοκύριακο στον «αέρα» ώστε να μπορέσει να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό ούτε αυτό τελικά θα συμβεί. Στη θέση της μπαίνει επανάληψη παλαιότερης ελληνικής σειράς. Και συγκεκριμένα το «Σαν Ψέμα» ελληνοκυπριακής παραγωγής με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πολυδερόπουλο και την Κατερίνα Γερονικολού.

Η Ναταλί Κάκκαβα στην πρώτη της ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθυνόμενη στους ακολούθους της: «Αγαπημένοι μας.. Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του.. Η εκπομπή μας, Εδώ TV, ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε.. Κρατάμε όλες τις όμορφες στιγμές, τα άπειρα μηνύματα αγάπης που δεχτήκαμε από όλους εσάς, ακόμα και τις όποιες δυσκολίες, που όμως μας έκαναν πιο δυνατούς».

Στη συνέχεια αναφέροντας τα ονόματα των συνεργατών μπροστά και πίσω από τις κάμερες έγραψε: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάναμε ,για ένα άρτιο και αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα γέλια μας, τις πλάκες μας, τις αγωνίες, τις χαρές αλλά και τις λύπες μας. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Γρηγόρη μου, που για μία ακόμη φορά με έκανες να σε αγαπήσω ακόμα πιο πολύ μέσα από τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έδειξες για ό,τι κάνεις.. Το αγαπήσαμε το «Εδώ TV» και ξέρω πως και σε πολλούς από εσάς, είχε γίνει η αγαπημένη του συνήθεια.. Είμαι σίγουρη λοιπόν, πώς κάπου κάπως κάποτε θα ξανασυναντηθούμε… Εις το επανιδείν λοιπόν… Σας αγαπάμε».