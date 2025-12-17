«Μητρώο 11»: Η νομική ασπίδα που χαρίζει 10.000 ευρώ αποζημίωση από ανεπιθύμητες κλήσεις

Η νομολογία του Αρείου Πάγου έβαλε οριστικό φρένο στις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενισχύοντας τα δικαιώματα εκατομμυρίων συνδρομητών. Πλέον, οι πολίτες έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό εργαλείο προστασίας που μετατρέπει την ενόχληση σε δικαίωμα αποζημίωσης.

Αποζημίωση τουλάχιστον 10.000 ευρώ

Όποιος δέχεται παράνομη κλήση, ενώ έχει δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί τέτοιου είδους επικοινωνία, μπορεί να διεκδικήσει ελάχιστη αποζημίωση 10.000 ευρώ.

Πρόκειται για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς ποινικές εμπλοκές και χωρίς καμία ευθύνη για τον πολίτη. Η διαδικασία είναι καθαρά αστική και στρέφεται αποκλειστικά κατά της εταιρείας που παραβίασε τον νόμο.

Το «Μητρώο 11»: Η απόλυτη ασπίδα

Στην καρδιά της προστασίας βρίσκεται το «Μητρώο 11», ένας θεσμοθετημένος κατάλογος που προβλέπεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006.

Σε αυτό εγγράφονται οι συνδρομητές που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν καμία διαφημιστική ή προωθητική κλήση. Η ευθύνη μεταφέρεται αποκλειστικά στις εταιρείες που παραβιάζουν την επιλογή του πολίτη.

Πώς εγγράφεσαι στο Μητρώο 11

Η διαδικασία είναι απλή:

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόχου

Μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Με αίτηση σε φυσικό κατάστημα

Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η εγγραφή, ο συνδρομητής καλύπτεται πλήρως από τον νόμο. Αν οι κλήσεις συνεχιστούν, το δικαίωμα αποζημίωσης είναι άμεσο και τεκμηριωμένο.

Η νομολογία πλέον λειτουργεί ξεκάθαρα υπέρ του καταναλωτή. Το «Μητρώο 11» δεν είναι απλώς μια λίστα· είναι η εγγύηση ότι η ιδιωτικότητα και η ηρεμία του πολίτη προστατεύονται με ισχυρά νομικά όπλα.