Νέος ΚΟΚ: Σε ποια περίπτωση τριπλασιάζεται το πρόστιμο - «Βροχή» παραβάσεων το πρώτο ΣΚ

Πρεμιέρα έκανε ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ήδη σημειώθηκαν παραβάσεις.

Ο νέος ΚΟΚ περιλαμβάνει αυστηρότερες κυρώσεις για τους οδηγούς - παραβάτες ενώ σε διάστημα πενταετίας αν ο οδηγός κάνει επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, πληρώνει μέχρι και τριπλάσιο πρόστιμο.

Νέος ΚΟΚ: Τα πρόστιμα

Ενδεικτικά πρόστιμα για συχνές παραβάσεις:

Χρήση κινητού κατά την οδήγηση:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση για 30 ημέρες

Υποτροπές:

Δεύτερη παράβαση: 1.000 ευρώ και αφαίρεση 180 ημέρες

Τρίτη παράβαση: 2.000 ευρώ και αφαίρεση για ένα χρόνο

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

Δεύτερη παράβαση : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

Τρίτη παράβαση Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

Δεύτερη παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

Τρίτη παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 – 1,10 g/l)

Για επήρεια αλκοόλ 0,50 – 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Για όριο 0,80 g/l – 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

Υποτροπές:

Δεύτερη παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.

Τρίτη παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται. Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

Υποτροπές:

Δεύτερη παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.

Τρίτη παράβαση: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

Δεύτερη παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

Τρίτη παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση σηματοδότη

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

Δεύτερη Παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

Τρίτη Παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

Δεύτερη παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

Τρίτη παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Νέος ΚΟΚ: Πόσους «έπιασε» η Τροχαία το πρώτο Σαββατοκύριακο εφαρμογής του

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου επεσήμανε στον ΣΚΑΙ, ότι οι παραβάσεις από τη στιγμή ισχύος του Νέου ΚΟΚ, ήταν 2.600 μόνο από την Τροχαία και όχι από τις κάμερες.

Για τις κάμερες, ισχύει ακόμη η πιλοτική εφαρμογή αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθούν σε ισχύ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις νέες κάμερες θα ανιχνεύονται αυτόματα οι παραβάσεις και η κλήση θα έρχεται στο κινητό με SMS.