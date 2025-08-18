O άνθρωπος που έκλεψε 130 εκατομμύρια μέσα από videogame

Το όνομα του παιχνιδιού ήταν "Çiftlik Bank" (διαβάζεται «Τσιφλίκ Μπανκ») και προσκαλούσε τον εκάστοτε παίκτη να επενδύσει αληθινά χρήματα σε μια εικονική γη. Ακουγόταν παράδοξο, όμως τουλάχιστον 132.000 παίκτες ξεμυαλίστηκαν και αποφάσισαν να φτιάξουν το δικό τους virtual βοσκότοπο. Ο Μεχμέτ Αϊντίν, ο Τούρκος δημιουργός του παιχνιδιού, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επιθυμία να μπει το όνομα του στο Hall of Fame των tech επιχειρηματιών, ήθελε απλά να καταχραστεί χρήματα με έναν αρκετά πονηρό τρόπο.

Το παιχνίδι έδειχνε αθώο, έμοιαζε πάρα πολύ με το γνωστό μας Farmville. Άλλωστε είχε ξεκινήσει σε μια εποχή που η μνήμη του Farmville ήταν σχετικά κοντά (2016). Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι του Αϊντίν αποδείχθηκε πως ήταν μια πυραμίδα, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια (1,14 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας) μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Πώς λειτουργούσε;

Οι χρήστες πλήρωναν με πραγματικά χρήματα για να φροντίζουν εικονικά ζωάκια, όπως βοοειδή, πρόβατα, μέλισσες. Αγοράζοντας αγαθά, τους δινόταν η δυνατότητα να προσθέσουν εικονικές ράβδους χρυσού, τις οποίες αργότερα πίστευαν πως μπορούσαν να ανταλλάξουν με πραγματικά χρήματα.

Το κόλπο γινόταν ακόμα πιο πιστευτό, με συνεργάτες του Αϊντίν να ανοίγουν καταστήματα με την επωνυμία "Çiftlik Bank" στην Τουρκία. Τα καταστήματα πουλούσαν προϊόντα όπως κρέας και γαλακτοκομικά, δίνοντας την εντύπωση πως συνδέονταν με το ομώνυμο mobile παιχνίδι. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για καταστήματα - βιτρίνες.

Αυτή η πυραμιδοειδής μορφή απάτης πήγαινε κατ'ευχήν για τον εμπνευστή της, ως το τέλος του 2017. Οι χρήστες είχαν επενδύσει περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια στο παιχνίδι, αλλά τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν προσπάθησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Αϊντίν πούλησε τις μετοχές του στην εταιρεία. Έναν μήνα αργότερα, μια ανακοίνωση μέσα στο παιχνίδι ανέφερε πως θα «σταματήσει να δέχεται νέους χρήστες» και θα «διακόψει την καταβολή κερδών». Ήταν Μάρτιος του 2018 όταν οι αρχές αποκάλυψαν ότι η εφαρμογή ήταν απάτη και ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον εμπνευστή της.

Το αφελές λάθος

Ο Αϊντίν πήρε όσα λεφτά μπορούσε κι έφυγε για την Ουρουγουάη. Το κυνηγητό για τη σύλληψη του όμως, δεν έπαψε ποτέ. Στο πέρασμα των ετών βέβαια, ο ίδιος πίστεψε πως ήταν άτρωτος και πως η Λατινική Αμερική του είχε χαρίσει την απαιτούμενη απόσταση από τους Τούρκους διώκτες του. Ο Μεχμέτ Αϊντίν όχι μόνο σταμάτησε να κρύβεται αλλά έδειξε με κάθε τρόπο πως είχε πολλά χρήματα. Κάποια στιγμή εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με μια Ferrari.

Τελικά, το 2021 συνελήφθη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και εκδόθηκε πίσω στην Τουρκία. Σήμερα, ο απατεώνας αντιμετωπίζει συνολική ποινή φυλάκισης 89.000 ετών, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören (DHA).