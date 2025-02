Οι 3 απλές ρυθμίσεις στο iPhone που θα αποτρέψουν τους κλέφτες

Κανείς δεν θέλει να κλαπεί το iPhone του και επειδή αυτό το ενδεχόμενο πάντα υπάρχει, καλό θα είναι να είστε προετοιμασμένοι κατάλληλα.

Η Apple έχει ενσωματώσει εδώ και καιρό διάφορες λειτουργίες και ρυθμίσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν και υπάρχουν 3 πολύ απλά βήματα που θα κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη και θα σας απαλλάξουν από το άγχος να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στα στοιχεία σας.

Ταυτόχρονα, όμως, θα κάνετε τη ζωή του όποιου κλέφτη πιο δύσκολή και ίσως το iPhone σας γυρίσει στα χέρια σας πιο εύκολα.

1. Ρυθμίστε την προστασία κλοπής

To iPhone σας μπορεί να κατανοήσει μέσω του GPS αν βρίσκεται σε άγνωστες τοποθεσίες ή σε μέρη που δεν συνηθίζετε να βρίσκεστε (πχ στο γραφείο ή στο σπίτι).

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται απλά και ουσιαστικά απαιτεί βιομετρική επιβεβαίωση όπως το Face ID ή το Touch ID για να προσφέρει πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, ενώ κλειδώνει και τη δυνατότητα απενεργοποίησης μηχανισμών προστασίας με τη χρήση του κωδικού ασφαλείας σας.

Για να το ρυθμίσετε πηγαίνετε στο Settings > Face ID & Passcode.

Εισάγετε τον κωδικό σας και στη συνέχεια πατήστε στο “Stolen Device Protection”.

2. Απενεργοποιήστε το Control Center και τα περιφερειακά USB όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη

Η χρήση του Control Center όταν το τηλέφωνο έχει κλειδωμένη οθόνη (αφού πχ. δεν θα το έχετε στα χέρια σας και δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί) είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ενεργοποιήσει κανείς το Airplane Mode.

Οι κλέφτες ενεργοποιούν αμέσως το Airplane Mode όταν αποκτήσουν ένα iPhone, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς και να το εντοπίσει μέσω του μηχανισμού Find My, αλλά και να το διαγράψει απομακρυσμένα.

Έτσι, καλό θα είναι να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο Control Center πηγαίνοντας στο Settings > Face ID & Passcode και αφού εισάγετε τον κωδικό σας κινηθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να βρείτε την σχετική επιλογή. Απενεργοποιήστε τόσο το Control Center, όσο και το Accessories.

3. Επιτρέψτε στο iPhone σας να εντοπίζεται ακόμη και απενεργοποιημένο

Ο μηχανισμός Find My της Apple σάς επιτρέπει να εντοπίσετε ακόμη και το iPhone σας. Πηγαίνετε στα Settings, στο προφίλ σας και αναζητήστε την επιλογή “Find My”.

Στην επόμενη οθόνη, στο επάνω μέρος θα βρείτε το “Find My IPhone”. Μπείτε μέσα σε αυτό το μενού και ενεργοποιήστε τόσο το “Find My Network”, όσο και το “Send Last Location”.

To πρώτο θα εντάξει το iPhone στο δίκτυο συσκευών που εντοπίζει η Apple με το Find My και το δεύτερο πως η συσκευή σας θα στείλει σήμα με την τελευταία της τοποθεσία.