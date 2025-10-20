Παγκόσμιο χάος στο διαδίκτυο: «Έπεσαν» το cloud της Amazon, το Snapchat και άλλες εφαρμογές

Χαμό έχει προκαλέσει η ταυτόχρονη δυσλειτουργία εφαρμογών και ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν εκατομμύρια χρήστες από το πρωί της Δευτέρας, (20/10) όπως το Snapchat και το cloud της Amazon.

Σύμφωνα με το Downdetector, πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το cloud της Amazon AWS, το Robinhood, το Snapchat και το Perplexity, «έπεσαν» ταυτόχρονα, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές και ιστοσελίδες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύμφωνα με την ίδια πηγή ενώ άλλες εφαρμογές που επηρεάστηκαν από το ολικό shutdown ήταν τα Roblox, Fortnite, Duolingo και Canva, με προβλήματα σύνδεσης και λειτουργίας. PrimeVideo, Alexa και το Venmo της Paypal έχουν επίσης «πέσει».

Οι πρώτες βλάβες παρατηρήθηκαν γύρω στις 8 το πρωί ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αναφορές να αυξάνονται κατακόρυφα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η δυσλειτουργία συνδέεται με την Amazon Web Services (AWS), την πλατφόρμα cloud που στηρίζει τεράστιο μέρος της σημερινής ψηφιακής υποδομή.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η AWS δήλωσε ότι παρατηρεί «αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειες» σε πολλές υπηρεσίες. «Εργαζόμαστε σε διάφορες παράλληλες ατραπούς προκειμένου να επιταχύνουμε την επαναφορά», ανέφερε στην τελευταία ενημέρωσή της.

Η διακοπή της AWS είναι η πρώτη σοβαρή διαταραχή στο διαδίκτυο μετά την περσινή βλάβη του CrowdStrike που επηρέασε τεχνολογικά συστήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Η AWS παρέχει κατά παραγγελία (on-demand) υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε εταιρίες, κυβερνήσεις και μεμονωμένα άτομα. Προβλήματα στους servers της μπορεί να προκαλέσουν διακοπές σε ιστότοπους και πλατφόρμες που εξαρτώνται από την υποδομή νέφους της. Η AWS ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες cloud της Google και της Amazon.

Η νεοφυής επιχείρηση Τεχνητής Νοημοσύνης Perplexity, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase και η εμπορική εφαρμογή Robinhood απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Η ριζική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.

Η Fortnite, ιδιοκτήτης της οποίας είναι η Epic Games, οι Roblox, Clash Royale και Clash of Clans είναι μεταξύ των ιστοτόπων παιχνιδιών που 'έπεσαν', ενώ το Venmo και το Chime της Paypal είναι ορισμένες από τις οικονομικές πλατφόρμες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ανέφερε ο ιστότοπος εντοπισμού διακοπών λειτουργίας.

Η εφαρμογή της Lyft, που ανταγωνίζεται την Uber, έχει 'πέσει' επίσης για χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ.

Η Μέρεντιθ Γουάιτακερ, πρόεδρος της εφαρμογής μηνυμάτων Signal, επιβεβαίωσε επίσης στο X ότι η πλατφόρμα επλήγη από τη διακοπή της AWS.

Οι βρετανικές τράπεζες Lloyd Bank, Bank of Scotland και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Vodafone και ΒΤ, αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του DownDetector στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ιστότοπος της αρχής φόρων, πληρωμών και δασμών HMRC έχει πληγεί επίσης από τη διακοπή.

Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας κοινωνικής δικτύωσης X, είπε πως η πλατφόρμα του εξακολουθεί να λειτουργεί. «Το X λειτουργεί», είπε, χωρίς περαιτέρω σχόλια.

