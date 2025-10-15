«Πορνό για ενήλικες»: Η αλλαγή στο ChatGPT προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις

Αν αναζητήσουμε στην Google το όρο sexbot, θα βρούμε χιλιάδες τέτοια προϊόντα, έτοιμα να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των χρηστών που αναζητούν κάτι, μια φωνή, έστω AI που να διασκεδάζει τη μοναξιά τους. Φαίνεται πως και το ChatGPT, σε μια εποχή που «φωτογραφίζεται» ακόμα και για συνεργία σε αυτοκτονίες εφήβων, αποφασίζει να ενσωματώσει και αυτήν τη μόδα.
Ο Σαμ Άλτμαν, ο δημιουργός της AI μηχανής με την οποία λέμε τα ψυχολογικά μας, της ζητάμε να μας φτιάξει business plan ή και να μας διορθώσει τα ορθογραφικά, ο άνθρωπος που οραματίστηκε να εξαλείψει την καθημερινή εργασία (ή και να αφήσει χωρίς εργασία εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως), ανακοίνωσε στο X τις νέες αλλαγές στο ChatGPT, με ορίζοντα πλήρους ενεργοποίησης τον Δεκέμβριο του 2025.
Έγραψε:
«Δημιουργήσαμε μια εκδοχή του ChatGPT αρκετά περιοριστική, για να βεβαιωθούμε πως δεν θα προέκυπταν σοβαρά ζητήματα με άτομα που είχαν πρόβλημα ψυχικής υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο/ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε το σωστό. Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις.
Σε λίγες εβδομάδες, σχεδιάζουμε να κυκλοφορήσουμε μια νέα έκδοση του ChatGPT που επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν μια προσωπικότητα, που θα φέρεται περισσότερο όπως αυτό που αγαπούσαν οι άνθρωποι στο ChatGPT4o.
Αν θέλετε το ChatGPT σας να ανταποκρίνεται με πολύ ανθρώπινο τρόπο, ή να χρησιμοποιεί ένα σωρό emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, το ChatGPT θα πρέπει να το κάνει (αλλά μόνο αν το θέλετε εσείς, όχι επεiδή είναι η απαίτηση κάποιας πλειοψηφίας χρηστών). Τον Δεκέμβριο, καθώς θα λανσάρουμε ολοκληρωμένα τις ρυθμίσεις ηλικιακών περιορισμών και ως μέρος της αρχής μας να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες σαν ενήλικες, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ερωτική θεματολογία για άτομα που είναι επαληθευμένοι ενήλικες».
Μάλλον, ο Σαμ Άλτμαν άλλαζει γρήγορα απόψεις.
(με πληροφορίες από το Al Jazeera)
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.