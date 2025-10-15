«Πορνό για ενήλικες»: Η αλλαγή στο ChatGPT προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις

Αν αναζητήσουμε στην Google το όρο sexbot, θα βρούμε χιλιάδες τέτοια προϊόντα, έτοιμα να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των χρηστών που αναζητούν κάτι, μια φωνή, έστω AI που να διασκεδάζει τη μοναξιά τους. Φαίνεται πως και το ChatGPT, σε μια εποχή που «φωτογραφίζεται» ακόμα και για συνεργία σε αυτοκτονίες εφήβων, αποφασίζει να ενσωματώσει και αυτήν τη μόδα.

Ο Σαμ Άλτμαν, ο δημιουργός της AI μηχανής με την οποία λέμε τα ψυχολογικά μας, της ζητάμε να μας φτιάξει business plan ή και να μας διορθώσει τα ορθογραφικά, ο άνθρωπος που οραματίστηκε να εξαλείψει την καθημερινή εργασία (ή και να αφήσει χωρίς εργασία εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως), ανακοίνωσε στο X τις νέες αλλαγές στο ChatGPT, με ορίζοντα πλήρους ενεργοποίησης τον Δεκέμβριο του 2025.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Έγραψε:

«Δημιουργήσαμε μια εκδοχή του ChatGPT αρκετά περιοριστική, για να βεβαιωθούμε πως δεν θα προέκυπταν σοβαρά ζητήματα με άτομα που είχαν πρόβλημα ψυχικής υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο/ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε το σωστό. Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις.

Σε λίγες εβδομάδες, σχεδιάζουμε να κυκλοφορήσουμε μια νέα έκδοση του ChatGPT που επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν μια προσωπικότητα, που θα φέρεται περισσότερο όπως αυτό που αγαπούσαν οι άνθρωποι στο ChatGPT4o.

Αν θέλετε το ChatGPT σας να ανταποκρίνεται με πολύ ανθρώπινο τρόπο, ή να χρησιμοποιεί ένα σωρό emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, το ChatGPT θα πρέπει να το κάνει (αλλά μόνο αν το θέλετε εσείς, όχι επεiδή είναι η απαίτηση κάποιας πλειοψηφίας χρηστών). Τον Δεκέμβριο, καθώς θα λανσάρουμε ολοκληρωμένα τις ρυθμίσεις ηλικιακών περιορισμών και ως μέρος της αρχής μας να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες σαν ενήλικες, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ερωτική θεματολογία για άτομα που είναι επαληθευμένοι ενήλικες».

Wasn't it like 10 weeks ago that you said you were proud you hadn't put a sexbot in chatgpt? pic.twitter.com/i6UUMA15qu — Tolga Bilge (@TolgaBilge_) October 14, 2025

Μάλλον, ο Σαμ Άλτμαν άλλαζει γρήγορα απόψεις.

Wasn't it like 10 weeks ago that you said you were proud you hadn't put a sexbot in chatgpt? pic.twitter.com/i6UUMA15qu — Tolga Bilge (@TolgaBilge_) October 14, 2025

(με πληροφορίες από το Al Jazeera)